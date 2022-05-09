«Лидс» — «Челси» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Лидс» — «Челси», который состоится 11 мая 2022 года

«Лидс»

Команда слишком сдала свои позиции и по результатам последних туров была вынуждена опуститься в зону вылета. «Лидс» набрал 34 балла и идет на 16 позиции, уступая ближайшему сопернику по дополнительным характеристикам. Чтобы сохранить свою прописку в АПЛ коллектив обязан набирать как можно больше очков в предстоящих поединках и тогда судьба клуба будет в руках самих футболистов и тренерского штаба.

8 мая «Лидс» уступил на выезде «Арсеналу» (1:2), а 30 апреля крупно проиграл на своем поле «Манчестер Сити» (0:4).

«Челси»

Лондонский клуб расслабился за последний месяц и смог одержать только одну победу в пяти последних поединках АПЛ , что не может радовать болельщиков и главного тренера Томаса Тухеля. «Челси» сохраняет за собой третью позицию с 67 набранными баллами, однако «Арсенал» находится от них уже в одном пункте, поэтому «синим» нужно побеждать, чтобы через некоторое время держать в руках бронзовые медали чемпионата Англии.

7 мая «Челси» не смог переиграть «Вулверхэмптон» (2:2),а первого числа минимально уступил «Эвертону» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лидс» – 5

Ничья – 4.2

Победит «Челси» – 1.63

Статистика

«Челси» выиграл только четыре поединка из последних десяти во всех турнирах, а «Лидс» одержал три победы

Четыре последних матча «Челси» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Челси» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Лидсом»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Исходя из статистики, клубы в личных встречах часто отмечаются в воротах друг друга, и мы предполагаем, что в этот раз также произойдет обмен голами.