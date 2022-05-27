«Клубы не ждут до последнего, когда речь о важных игроках». Перишич недоволен «Интером», а покупателей уже немало

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вчера, 08:06

Иван близок к уходу.

Пахарь с менталитетом чемпиона

На сегодняшний день Перишича можно смело назвать одним из лучших левых хавов на планете. Навыки Ивана за последние годы отточились почти до идеальных кондиций, сложно назвать сейчас бровочника, способного поконкурировать по показателям с хорватом. Главные качества в виде мастерства и самоотдачи на поле у Перишича приправлены солидным набором в виде мощнейшей пахоты на своем фланге, идеальной двуногости, которая позволяет и отдать выверенную передачу, и нанести удар по воротам. Иван без проблем исполняет стандарты, прекрасно играет на втором этаже и работает на перехватах и дальнейших контратаках. Способен без потери в качестве сыграть и вингера, и даже оттянутого форварда.

Единственное и самое главное, что на данный момент создает проблемы для всех, это возраст в 33 года. После победы в финале Кубка Италии над «Ювентусом» Перишич в интервью намекнул на конфронтацию с руководством «Интера»:

Что касается нового контракта, то я ничего не знаю. Клубы не ждут до последнего, когда речь идет о важных игроках, это нужно понимать.

Согласимся с Иваном, однако понимать нужно и позицию миланского клуба. По слухам, хавбек просит солидное повышение в зарплате и новое соглашение на 2-3 года. Инсайдер Николо Шира утверждал, что руководство «нерадзурри» предлагало игроку договор сроком до 2024 года с зарплатой в 4 миллиона евро, однако хавбек запросил 5 миллионов и бонусы по 3-летнему соглашению. Политика «Интера» в последние годы переменчива, и если этим летом клуб вновь решит продавать лидеров и искать молодых на замену, то уход Перишича читается. Однако потеря столь ценного актива по спортивным причинам не пойдет в плюс ни при каких раскладах. Если «Интеру» нужен результат в следующем сезоне, цепляться за Ивана нужно всеми возможностями. Да, пик этого игрока уже пройден и играет по большей части опыт, однако найти клубу равнозначную, но молодую замену этим летом видится почти невыполнимой задачей.

Конечно, у «Интера» есть и Госенс с Ди Марко, которые способны отчасти закрыть позицию Перишича, однако хоть 34-летний, хоть 35-летний Иван при должных кондициях будет давать на поле больше, чем Робин или Федерико. Нынешний сезон Пери по-настоящему вытянул лишь в концовке, но так оно часто и случается, что игрок с истекающим контрактом и интересом со стороны других клубов под конец сезона выдает свой максимум, однако хорват начал сезон с новым тренером, некоторую нестабильность явно отчасти стоит списать на этот фактор. Индзаги снова делает из Ивана левого латераля и во второй половине сезона игрок ответил тренеру по максимуму. При новом специалисте хорват намного активнее задействуется в широких позициях, делает много навесов и просто передач в штрафную.

Претенденты время не теряют

Урвать такого футболиста захочет любой тренер из клуба, способного потянуть запросы хорвата. И одним из таких, конечно, является «Ювентус», возглавляет который специалист, ценящий опытных мастеров. La Gazzetta dello Sport в середине мая сообщил, что туринский клуб готов предложить контракт Ивану.

Незадолго до этого Sport Mediaset сообщил, что Перишич близок к договоренности о переходе в «Челси». Якобы сторонам осталось уладить лишь последние детали контракта. Однако почти сразу инсайдер Фабрицио Романо заверил, что у хавбека нет никаких прочных соглашений с лондонцами. Журналист отметил, что главный тренер «синих» Томас Тухель следит за Иваном с января, но переговоров еще не было. При этом в «Интере», по словам итальянца, все же хотят сохранить игрока, однако клубу придется значительно повысить контрактные условия.

Через десять дней Романо появился с новой информацией, согласно которой у хорвата уже появилось предложение не только от «Челси», но и от «Тоттенхэма», в который Ивана начали сватать сразу после прихода Антонио Конте, ранее работавшего с игроком в Милане. Зимой в претенденты на покупку хавбека также записывали «Арсенал», однако свежей информации об этом клубе не появлялось. Да и упущенная «канонирами» путевка в Лигу чемпионов желания Перишичу явно не добавила.

Мнения

Несколько дней назад вопрос о ситуации Ивана задали Симоне Индзаги, который дал понять, что терять футболиста совершенно не желает.

Я хочу, чтобы Иван Перишич остался здесь. Состоится новая встреча с его агентами, и я надеюсь, что соглашение будет достигнуто в ближайшее время.

Генеральный директор клуба Джузеппе Маротта же был сух и банален:

На данный момент ведутся переговоры о продлении контракта с Перишичем. Мы хотим достичь соглашения в ближайшее время. Если он захочет остаться, мы продолжим работать вместе.

По итогу ситуация складывается в привычную картину при истекающем контракте — борьба за «хотелки» футболиста и ее же резонность. «Интер», второй год испытывающий проблемы с финансами, может принять решение закончить торговлю с возрастным футболистом и с болью в сердце закрыть глаза на всю пользу, которую он может дать. Либо же Ивана настолько устроит предложение от другого клуба, что метания его нынешних работодателей игрока волновать и вовсе перестанут.