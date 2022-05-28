«Сент-Этьен» — «Осер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на ответный матч плей-офф Лиги 1 «Сент-Этьен» — «Осер», который состоится 29 мая 2022 года.

«Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» в Лиге 1 находится на восемнадцатом месте. За весь сезон «зелёные» одержали верх над соперниками только в семи поединках. «Сент-Этьен» запомнился как команда с одной из самых не эффективных оборон в чемпионате. «Зелёные» пропустили за сезон семьдесят семь мячей. В плане результативности нападения похвастаться тоже особо нечем. Даже команда «Бордо», занявшая последнее место, забила на десять голов больше.

В заключительном матче сезона в гостях у «Нанта», проигрывая по ходу матча, «зелёные» свели игру к ничейному результату. В первой финальной игре за право остаться в Лиге 1 «Сент-Этьен» на выезде упустил победу за четыре минуты до конца поединка, сыграв 1:1.

«Осер»

«Бургундцы» заняли в Лиге 2 третье место. За сезон «Осер» в тридцати восьми матчах забили в ворота соперников шестьдесят один гол и набрали семьдесят четыре очка. «Бургундцы» не участвовали уже лет десять в Лиге 1. «Осер» упустил возможность сделать задел из голов в первой финальной игре на своём поле, чем усложнил себе задачу выхода из Лиги 2.

В полуфинале «бургундцы» прошли «Сошо», победив в серии послематчевых пенальти. В первой финальной игре, проигрывая по ходу матча, «Осер» сыграл вничью 1:1 дома с «Сент-Этьеном».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сент-Этьен» — 2.11

Ничья – 3.52

Победит «Осер» — 3.56

Тотал голов больше 2.5 — 2.12

Тотал голов меньше 2.5 – 1.80

Статистика:

«Зелёные» на своём поле проиграли в пяти поединках из десяти последних.

«Бургундцы» не проигрывают в гостях с декабря месяца прошлого года.

С 2006 года «Осер» не выигрывает на выезде у «Сент-Этьена».

Четыре из пяти домашних матчей с участием «зелёных» завершились тоталом больше 2.5 голов за игру.

Прогноз

Принимая во внимание отличную игру «бургундцев» на выезде, можно предположить, что они реабилитируются за ничью в первой финальной игре на своём поле. Статистика очных встреч указывает на преимущество «Сент-Этьена», но «зелёные» не настолько сильны, чтобы прервать беспроигрышную гостевую серию «бургундцев». На победу «Осера» компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.56. «Сент-Этьен» упустил победу в прошлой игре и вылетит из Лиги 1 после ответного поединка.