У Бакаева меньше 150 матчей на высшем уровне в 26 лет. В России катастрофически мало играют в футбол

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01 июля 2022, 13:00

Выяснили, почему российские футболисты поздно раскрываются.

Российская Футбольная Премьер-Медиа-Лига

Футбольное межсезонье заставляет скучать и настраивает на угрюмый лад, тем более в этом году, когда легионеры бегут из РПЛ вслед за президентом, продержавшимся в кресле босса всего лишь семь месяцев. В обозримом будущем российский футбол будет в большей степени ориентирован на внутренние ресурсы, которые, прямо скажем, не без изъяна.

И дело не только в завышенных контрактах при заниженных требованиях, но и во внутреннем убранстве лиг и чемпионатов. Соревновательных условий, способствующих прогрессу попросту нет, поэтому российский футбол по своей сути является имитацией профессионального футбола — со всеми внешними атрибутами (деньги, стадионы, болельщики, пресса), но без надежного спортивного хребта.

Не всем нравится набирающий популярность блогерский футбол, лично я не нахожу в себе ни сил, ни интереса следить за перипетиями в медийной лиге, куда аудиторию привлекает открытость участников, скандалы-интриги-расследования и талантливо поданный хайп. Но если задуматься, то РПЛ ничем не лучше и не хуже: здесь тоже очень мало футбола (крутых матчей в масштабах чемпионата единицы), но понятный сеттинг и любимые персонажи, за чьим развитием (или деградацией) любопытно наблюдать.

Климат + переход на систему «осень-весна» = мало времени для футбола

Когда Леонид Слуцкий назвал Россию «нефутбольной страной», на тогда еще популярного и успешного тренера многие ополчились. Но в чем Слуцкий не прав? Россия не является футбольной страной даже с чисто климатической точки зрения. Сколько месяцев в году можно с комфортом играть в футбол под открытым небом? В лучшем случае девять, если мы говорим о центральной части России, восточнее и севернее нет и такой роскоши.

Сложно добиваться успехов в спорте, если простаиваешь четверть года, остаешься без соревновательной практики. И, к сожалению, зимней четвертью года дело не ограничивается. В переходе на систему «осень-весна» есть и плюсы, нравится синхронизация с европейским календарем и тот факт, что чемпионат начинается и заканчивается на хороших полях. Огромным минусом является летняя полутора или двухмесячная пауза между двумя турнирами.

Зимняя пауза — вынужденная, но летняя — искусственная. Ценное время с благоприятными погодными условиями тратится впустую, игроки разъезжаются по отпускам во второй раз за год. Учитывая, что декабрь, январь и февраль вычеркнуты из календаря, с марта по ноябрь нужно играть без перерывов, а так получается, что российский футбол функционирует 7 из 12 месяцев в году. И это на уровне РПЛ , в ФНЛ зимняя пауза растягивается на 3.5 месяца, в ФНЛ -2 — на 4.5. Играя в футбол по полгода, можно стать только полуфутболистом, полноценными мастерами станут единицы из масс — суперталанты и фанатики своего дела.

Но ведь раньше были сильные команды и спортсмены. Что изменилось?

Как это ни парадоксально, но ключевым изменением, вызвавшим массу негативных последствий, стало как раз становление в России профессионального футбола. Вернее, как мы уже условились, его имитации. Настоящий профессиональный футбол не может быть активен на протяжении всего лишь семи из двенадцати месяцев в году, потому что невозможно оставаться профессионалом в любой требующей глубокого погружения и тщательной подготовки деятельности, вовлекаясь в нее согласно столь вальяжному графику. Частные клубы — еще один атрибут профессионального спорта, которого мы лишены. Разговор сейчас не об этом, но черта характерная.

Профессия «футболист» с одной стороны дает ее счастливым обладателям право заниматься любимым делом, а с другой — делает их заложниками кривобокой системы, замедляющей прогресс. Профессионал может заниматься своей профессией только в клубе, который платит ему зарплату. Футболисты-любители из СССР , выходившие в финалы международных турниров и выигрывавшие чемпионаты Европы и Олимпиаду, имели возможность оставаться спортсменами круглый год, играя зимой в хоккей или во что-то еще в залах. Футболисты-профессионалы за рамки своих должностных инструкций выйти не могут, более того, по контрактам не имеют права получать игровую практику вне своих команд и заниматься другими видами спорта.

У российских футболистов жесткий дефицит игрового опыта

Чтобы не быть голословным, приведу понятный и красноречивый пример. Собственно, мысли на эту тему зародились после изучения карьерной статистики отмечающего сегодня свой 26-й день рождения Бакаева. Летом Зелимхан перешел из «Спартака» в «Зенит», этот громкий трансфер породил множество мнений, сожалений и негодующих возгласов. Общий смысл в том, что в рамках российской футбольной системы координат Бакаев — ценный игрок, талант и кандидат в сборную России.

При этом к 26 годам у Бакаева всего лишь 134 матча на высшем уровне за клубы (не берем в расчет молодежные команды «Спартака» и «двойку») и 12 матчей за сборную России. В общей сложности получается меньше 150 матчей и порядка 9 000 игровых минут. Фиксируем: у прожившего на свете 26 полных лет профессионального футболиста, который высоко ценится в России, 100 полных матчей на высшем уровне, если конвертировать сыгранные минуты в полные матчи.

Вы можете подобрать свой пример, а я взял для сравнения Диогу Жоту. Португалец сопоставим по статусу с Бакаевым в своей футбольной системе координат, а 26 лет ему исполнится в декабре. У Жоты 300 матчей на клубном уровне и 26 за сборную, в общей сложности около 22 000 игровых минут. Все же согласны, что опыт в футболе определяется не возрастом, а количеством времени, проведенным на тренировочных площадках и особенно в официальных матчах. Так вот, можно сказать, что Жота опытнее Бакаева в два с лишним раза, хотя и младше на полгода.

А если взять какого-нибудь вундеркинда вроде Джуда Беллингхэма, то выяснится, что он в свои 19 лет сыграл уже больше, чем топовый российский футболист в 26 — 11 000 игровых минут против 9 000. И это мы не учитываем качество и количество тренировок, не сравниваем уровень конкуренции в команде и сопротивления в сыгранных матчах. Говорят, российские футболисты раскрываются поздно, и вот почему: из-за малого количества соревновательной и тренировочной практики наши игроки зачастую только к 25-26 годам набирают столько опыта, сколько у их успешных коллег из футбольных стран бывает в 20-21 год. Такое отставание уже не отыграть.