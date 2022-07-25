Символическая сборная 2-го тура. Ассистент Акинфеев, хет-трик Сычевого и авторы разгромов

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сегодня, 14:25

Три клуба из Москвы и «Зенит» одержали крупные победы.

Вратарь

Игорь Акинфеев ( ЦСКА ) – ассист недели

Голкипер выиграл дуэль после выхода один на один – правильно вышел от ворот, не позволил Мелкадзе забить ЦСКА . А позже Акинфеев отдал голевую передачу через половину поля. За красивую диагональ Игорь традиционно благодарит отца – в детстве тот постоянно бросал сыну мячи, чтобы выносил их подальше ногами. А вот внушительные 300 «сухарей» в клубной карьере – заслуга талантов и работоспособности самого Акинфеева.

Защитники

Андрей Малых («Оренбург»)

Тур, в котором шесть команд пропустили три или четыре мяча, точно не про надежную оборону. Даже защитники коллективов, которые громили оппонентов, нередко скучали без работы. «Оренбург» встретил равного соперника – «Урал» приехал за очками, но удаление в первом тайме поломало Шалимову планы. А быстрый гол хозяев после перерыва определили победителя. Дальше Малых мог забить сам – не попал в дальний угол, и создал второй мяч Сычевого предпоследней передачей.

Александр Филин («Химки»)

Юран до сих пор не понимает, за что его в прошлом уволили из «Химок», но теперь бывший футболист получил второй шанс. Команда набирает очки, и хотя против «Пари НН» сместили акцент на атаку, выделим действия в защите, ведь больше часа счет был 0:0. Гостям не позволили добраться до Лантратова, второй матч подряд «Химки» играют в обороне толково. Филин – как символ этого, ведь у него 4 отбора, 4 перехвата и 3 выноса мяча куда подальше.

Даниил Хлусевич («Спартак»)

Невозможно назвать одну схему, по которой играл «Спартак», поскольку Абаскаль представил гибрид. Хлусевичу сначала было неуютно слева, также он держался ближе к Джикии в центре. Но со временем обжился на фланге, закрыл в защите соперников с Ионовым и Волковым во главе, а затем пошел в атаку. Создал один из голов «Спартака», отдал серию острых передач. Был одним из самых активных, а его команда пропустила лишь один раз.

Полузащитники

Хесус Медина ( ЦСКА )

Видно, что привык к МЛС . В североамериканской лиге у футболистов больше наивной свободы, чем в европейском футболе, где опека плотнее. Но особенность Медины, как и его коллеги Карраскаля – их сложно поймать. Парагваец классно сыграл после паса Хорхе и забил важный первый мяч, единственный в игре ЦСКА и «Сочи» до перерыва. Также на его счету гол на последних секундах после паса Яковлева на пустые ворота. Значит, чувствует позицию и выносливый, сохранил силы на рывок в добавленное время.

Роман Зобнин («Спартак») – настырность тура

Зобнина в последние годы справедливо критиковали, но не забывайте, что до серьезных травм речь шла о парне с двумя парами легких. Умно сыграл после подачи с угла поля, его гол перекроил сценарий совсем непростого для «Спартака» испытания. Также на счету хавбека «красно-белых» удар по воротам, когда мяч оказался в сетке от Бородина, судья в протоколе матча зафиксировал автогол. Если Зобнин продолжит так играть, то будет лидером полузащиты Абаскаля вместе с «десяткой» Мозесом.

Арсен Захарян («Динамо») – удар тура

Красивый гол Захаряна напоминает, почему за 19-летним парней прямо сейчас следят скауты из топ-5. А его тонкие передачи позволяют дополнить картину. Арсен играет в тройке хавбеков, но успевает быть полезным в атаке. После неудачного матча прошлого тура его игра преобразилась. Возможно, отошел после нагрузок, но смотрелся в дерби с «Торпедо» великолепно. Захарян – главная надежда сборной, тут без вариантов.

Хорхе Карраскаль ( ЦСКА )

Проворство, с которым Хорхе проскочил оппонента после передачи Акинфеева, заслуживает быть отмеченным. Гол получился красивым и подтвердил главный козырь Карраскаля – по-хорошему наглый футболист. В первом туре помешался на ударах, теперь добавил голевую передачу в разрез, забил важнейший второй гол, и хотя с мячом появлялся не часто – ЦСКА отдал владение «Сочи», план Федотова реализовал полностью.

Андрей Мостовой («Зенит»)

Прощаем Мостовому нереализованный пенальти. Сразу же добил мяч в сетку. Показательно, что на поле были футболисты, способные подойти к «точке», но выбрали Андрея. Левый атакующий хавбек команды Семака может нередко оказываться на скамейке – потому искал себе новый клуб, куда хотел уйти в аренду за практикой, но тренер ценит футболиста. Дубль Мостового против «Крыльев Советов» доказывает, что игрок классный. Может попадать в ритм футбольного танца не хуже, чем Малком, Клаудиньо или Вендел.

Нападающие

Федор Смолов («Динамо») – расчетливость тура

Ильин хорошо сыграл против «Факела», но Смолов был еще лучше в своем поединке. Федор Михайлович сразу обозначил, что может быть резче, чем защитники «Торпедо», а это полдела в его случае. Смолова лишил ассиста офсайд у Грулева, затем форвард забил сам после паса Захаряна, а после еще одной передачи Арсена заработал пенальти. И во втором тайме сделал дубль, Фомин отдал коллеге право закрепить разгром с пенальти – 4:0.

Владимир Сычевой («Оренбург») – джокер тура

Первый хет-трик сезона в туре с шестью разгромами оформил нападающий, вышедший на замену. Но не запоминайте его как Сычевого, поскольку Владимир в ближайшее время сменить фамилию и будет Писарским. Отчим ему ближе, чем биологический отец. А оборона «Урала» оказалась дальше от форварда, чем можно было предположить. Сычевой умно открывался, классно разыгрывал мяч. «Золушка тура», ведь работал официантом и на складе, а теперь в РПЛ .

Главный тренер

Славиша Йоканович («Динамо»)

Накануне дерби сбежал Варела, в центре обороны оказались молодые ребята, в середине поля в первом туре плохо сыграл Захарян, атака тоже сразу не заработала. Но против «Торпедо», который умеет огрызаться – нанесли больше ударов, чем соперник, «Динамо» работало грамотно. Вертикальный футбол понравился, Йоканович, в отличие от сбивчивого Абаскаля, или повторившего подход первого тура Федотова, добился уверенной победы и сделал шаг вперед в понимании новой команды.

Развязка тура

Бисиклета Марадишвили

Казалось, что «Ростов» в большинстве выиграет, ведь Уткин забил на 88-й минуте. Не тут-то было! Живоглядов навесил мяч, а дальше все сделал Марадишвили. Константин появился в концовке матча, его акробатический номер заставил фанатов вскочить от радости на трибунах. «Локомотив» не проиграл, а мог даже выиграть. Вот только арбитр Сухой почему-то остановил перспективный выход «Локомотива» на ворота Песьякова. Впрочем, это уже разговор для антисборной тура…

Тенденция недели

Разгромы

Восемь матчей и шесть разгромов. Уникальный тур, причем в двух оставшихся матчах забили четыре и три мяча, то есть средняя результативность составила ровно 3.5 мяча. Яркий футбол, хотя в шести случаях получился односторонним по счету, хотя не всегда таким же однозначным по наполнению. Особенность половины разгромов – не было огромной разницы между соперниками, но кто-то включался, как «Спартак» после перерыва в Краснодаре, а кто-то дарил сопернику момент за моментом.