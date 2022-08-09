Борьба за скудетто в Милане, эпидемия травм в «Ювентусе», неудачи россиян. Говорим об интригах Серии А-22/23

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сегодня, 19:28

До старта – меньше недели

Новый розыгрыш чемпионата Италии стартует в эти выходные. За лето в положении сил произошли незначительные изменения. Как минимум, есть вероятность очередной смены чемпиона, в добавок к этому – несколько громких трансферов и борьба за выживание. Разбираем главные интриги предстоящего розыгрыша Серии А.

«Интер» хочет конкурировать с «Миланом» за Скудетто

«Милан» долгой и поступательной работой в части менеджмента вернул себе чемпионский титул – на это потребовалось 11 лет. «Ювентус» сейчас и близко не обладает тем запасом прочности, который ранее позволял удерживать титул сильнейших в Италии, так что в новом году чемпионская гонка будет такой же интересной.

Основная борьба за чемпионство будет проходить между «Миланом» и «Интером», что добавит дерби принципиальности. За «Милан» говорит налаженная структура клуба и менталитет победителей, который команде привил Златан Ибрагимович. При этом «россонери» необходимо усилить опорную зону, позицию полузащитника под нападающим (Браим Диас нестабилен) и найти креативного правого вингера. Ренату Саншеш, которого хотели видеть в «Милане», выбрал «Пари Сен-Жермен». На роль атакующего полузащитника красно-черные подписали Шарля де Кетеларе из «Брюгге». Также селекционеры выкупили правого вингера Жуниора Мессиаса у «Кронте», они будут делить игровое время с Алексисом Салемакерсом.

В пользу «Интера» — сильная атака, усиление в лице голкипера Андре Онаны, сброс балласта (Алексис Санчес). К слову, с уходом Перишича обострилась проблема с флангами – справа регулярно играет Дензел Думфрис, его сменяет Маттео Дармиан, но последний более ориентирован на защиту. В то же время слева без Перишича от свистка до свистка придется играть Робину Гозенсу (до его прихода Перешича сменял центральный защитник Федерико Димарко). Пока эта проблема выглядит основной, хотя боссы «нерадзури» пошли на рискованный шаг и вернули Ромелу Лукаку. Вернуться на прежний уровень результативности он, вероятнее всего, сможет – в чемпионате Италии он был традиционно хорош. Между тем отношения с фанатами итальянского гранда были испорчены. Возвращение бельгийца восприняли в штыки – болельщики опубликовали заявление и пообещали не возражать против игрока, но отказались приветствовать его шарфами или знаменами. Как к особенному к Ромелу относиться перестанут, главное, чтобы раскол не пошел дальше.

«Ювентус» подписал Погба и Ди Марию. Француз сразу выбыл

«Старая синьора» активно старается вернуть лучшие времена и с этой целью привела для Аллегри Поля Погба и Анхеля Ди Марию, причем обоих – в качестве свободных агентов. Проблемой для Массимилиано являлись качества футболистов, собранных в туринском клубе – имеющийся подбор игроков не позволял показать лучшие стороны футбола, который проповедует итальянский специалист. Для Аллегри важна способность полузащитников вносить разнообразие в развитие атак. Француз и аргентинец более чем подходят для создания креатива, Поль к тому же может придержать мяч и найти свободное пространство.

Так коуч оценил перспективы «Юве» в середине июля:

«В прошлом году мы даже не выиграли трофей. Мы начинаем побеждать, и на данный момент переход Ди Марии, Погба, Гатти и возвращение Кьезы и Маккенни делают команду более конкурентоспособной. Победа никогда не бывает лёгкой, и мы должны сделать всё, чтобы выиграть чемпионат. Первые три месяца будут особенно важны».

Ситуацию омрачает травма Погба – у него диагностировали повреждение мениска, с которым он может выбыть из основной обоймы до начала 2023 года. От операции полузащитник отказался. Начинать сезон придется и без основного вратаря — Войцех Шченсны пропустит порядка 3 недель из-за травмы мышцы бедра. У Луки Пеллегрини проблемы с коленом, у Федерико Кьезы – разрыв крестов. Среди игроков ротации выбыли Марли Аке, Кайо Жорже.

Без свалившихся на туринцев травм может и возможно было бы отнести к претендентам на чемпионство. Но пока все вернутся в строй, отрыв от группы лидеров может оказаться слишком значителен. Сейчас «Ювентусу» бороться получится разве что с укороченной скамейкой.

Миранчуку придется остаться в «Аталанте», Шомуродову не рады в «Роме»

Сюжеты, более близкие российским болельщикам. Еще недавно казалось, что Алексей наконец выдохнет и начнет играть в «Торино». Последующие действия бергамасков вызвали лишь негодование – Джан Пьеро Гасперини попросил боссов клуба удержать российского полузащитника в команде. Такое решение попросту непонятно – в «Аталанте» Миранчук получает секунды игрового времени, от аренды выиграли бы все. Тренер не ломал бы голову, как встроить игрока в схему, самому футболисту не пришлось бы просиживать скамейку, «Торино» получило бы усиление – пусть и на сезон.

Сейчас бергамаски оставляют нерешенной проблему с перспективами игрока. Отпустить его они не хотят (либо ждут более выгодного предложения, либо надеются на улучшение ситуации). А место на поле Алексею гарантировать не могут. Примерно в таких реалиях Миранчуку придется начинать очередной сезон.

История Шомуродова с «Ромой» видимо тоже скоро закончится – Элдор не впечатлил Жозе Моуринью на сборах. К тому же в Рим приезжает Пауло Дибала, в команде есть еще один форвард – Тэмми Абрахам. Как с такими конкурентами делить место на поле, непонятно. На футболиста, вероятно, больше не рассчитывают. К слову, у Шомуродова еще есть вариант с переходом в «Болонью». Узбекский нападающий точно способен быть полезным на уровне Серии А – это показала игра в «Дженоа». Просто на данном этапе карьеры лучшим выбором будет более скромный клуб.

«Монца» — впервые в Серии А, «Кремонезе» вернулся впервые с сезона 1995/96

«Лечче», «Монца» и «Кремонезе» — клубы, которые вышли в Серию А по итогам минувшего сезона. При этом «Монца» на таком уровне выступать будет впервые. Коллектив большую часть 21 века провел между третьим и четвертым дивизионами итальянского футбола. Меняться ситуация начала с приходом Сильвио Берлускони. «Милан» с функционером в качестве владельца семь раз брал скудетто и Суперкубок Италии. Теперь Сильвио взялся поднимать «бьянкоросси».

В случае с «Кремонезе» дела обстоят чуть лучше – команда играла в Серии А до 1996 года. После – тернистый путь из Серии С.

Перспективы андердогов сейчас предельно понятны – вряд ли они смогут зацепиться за место в Серии А. Но сам факт присутствия таких клубов в элитном дивизионе заслуживает уважения – следить за их успехами на первых порах будет интересно.