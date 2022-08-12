«Манчестер Сити» Гвардиолы vs «Ливерпуль» Клоппа. Сравниваем составы принципиальнейших соперников

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сегодня, 12:12

Тики-така против гегенпрессинга.

Противостояние «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» — одна из главных афиш, которую может предложить Английская Премьер-лига. На протяжении последних четырех сезонов именно эти две команды боролись за чемпионство, причем два раза первую и вторую строчку разделял лишь 1 балл. Преимущество по количеству трофеев за «горожанами», они брали золото при праймовых мерсисайдцах. «Ливерпуль» стал чемпионом страны, когда на «Сити» свалилась череда травм. После старта нового сезона можно сравнить составы этих команд

Эдерсон – Алиссон

Бразильское противостояние в составе английских клубов. По всем показателям преимущество одного над другим оказывается незначительным. В минувшем сезоне Эдерсон пропустил 26 мячей в 37 играх и отыграл 20 матчей на «ноль». У Алиссона сухих матчей столько же, но пропустил он на 2 мяча меньше, сыграл он 36 игр. В Лиге чемпионов минимальное преимущество тоже за голкипером «Ливерпуля».

Результат: победа «Ливерпуля».

​Кайл Уокер – Трент Александер-Арнолд

По части результативности Трент ожидаемо переигрывает Уокера, хотя это объясняется особой ролью крайних защитников в футболе Клоппа – такая же ситуация у Робертсона на левом фланге. Александер-Арнолд играет с мячом выше, часто оказываясь в финальной трети поля. В то же время тепловая карта касаний мяча показывает, что не менее активен он и на своей половине. Роль Уокера требует скорее надежности в обороне. Но даже так возраст берет свое – Кайл почти на 10 лет старше Трента, больше подвержен травмам и на данный момент объективно слабее.

Результат: победа «Ливерпуля».

​Эмирик Лапорт – Вирджил ван Дейк

Эмирик в «Сити» больше задействован в продвижении мяча через пас – он лидер по количеству передач за игру (88,5 в сезоне 2021/22) и проценту их успешности (94,8 %). За ван Дейка говорит надежность и борьба в воздухе. Лапорт выглядит более разноплановым игроком, отдаем предпочтение ему.

Результат: победа «Манчестер Сити».

Рубен Диаш – Жоэль Матип

Португалец в минувшем сезоне стал пятым в лиге по количеству передач за один матч (81,9) и вторым – по проценту их успешности (93.4). В целом ситуация аналогичная с парой Лапорт-ван Дейк, у Матипа тоже преимущество по отборам и борьбе в воздухе.

Результат: победа «Манчестер Сити».

Жоау Канселу – Эндрю Робертсон

Как и в случае с Трентом Александром-Арнолдом, Робертсон более ориентирован на атаку и играет существенную роль в продвижении мяча. С Канселу интереснее. В новом сезоне подопечные Хосепа Гвардиолы успели обыграть «Вест Хэм» (2:0) – Жоау, играя левого защитника в этом матче, на деле чаще появлялся в полуфланге, как ближе к опорной зоне, так и на чужой половине поля. Португалец также может смешаться в пару к Родри в опорной зоне, когда другие два полузащитника уходят в атаку. Как итог, оба футболиста оказывают значительное влияние на игру команды, просто делают это по-разному.

Результат: ничья.

Родри – Фабиньо

Оба игрока начинали свой этап карьеры в английских грандах не очень гладко. Однако со временем и тот, и другой влились в игровые построения. На Фабиньо в последний сезон ложилась обязанность играть в обороне, чаще он находился с мячом на своей половине поля. Испанец же помогал в продвижении мяча и вышел на второе место по количеству пасов за матч (86,8). Родри больше вовлечен в игру своей команды, оказывает большее влияние на достижение результата.

Результат: победа «Манчестер Сити».

Кевин Де Брейне – Джордан Хендерсон

Джордана можно назвать игроком старой формации, он редкий пример преданности клубу. Англичанин не наделен значительным футбольным талантом, не запоминается действиями в атаке и всего добился характером. Для «Ливерпуля» Хендерсон – больше лидер в раздевалке и трудяга в центре поля. При всех симпатиях к Джордану Кевин выглядит значительно более разнообразным и системообразующим игроком. Бельгиец сохраняет результативность – в отсутствие основного центрфорварда он сам стал забивать больше, но отдал меньше результативных передач.

Результат: победа «Манчестер Сити».

Бернарду Силва – Тиаго Алькантара

Алькантара не может провести полный сезон за «Ливерпуль» из-за травм – это сказывается на его вовлеченности в игру. Хотя, появляясь на поле, испанец покрывает значительные пространства, участвует в верховых единоборствах. Силва более ориентирован на атаку, притом в последний год ушел с позиции правого вингера в полузащиту, но продолжил забивать. Из-за травматичности Алькантара не может конкурировать с Бернарду в этом противостоянии.

Результат: победа «Манчестер Сити».

Рияд Марез – Мохамед Салах

Победитель в этой паре известен сразу – египтянин намного сильнее влияет на игру своей команды, чаще появляется на поле, под него подстраиваются одноклубники. На это наслаивается крайне удачный – второй за карьеру по результативности – сезон 2021/22 (23 гола и 13 результативных передач за 35 игр АПЛ ). Противопоставить такому Салаху игроку «Сити» нечего.

Результат: победа «Ливерпуля».

Эрлинг Холанд – Дарвин Нуньес

Оба игрока начинают сезон в новой команде. Брать во внимание получается пока только один матч – в первом туре АПЛ норвежец вышел в стартовом составе и оформил дубль, а уругваец забил гол и отдал голевую передачу. При этом Дарвин вышел с замены. К слову, это не отменяет того факта, что Эрлинг высокий уровень показывает уже давно – еще в Бундеслиге он сразу влился в игру дортмундской «Боруссии» и стал лидером. На счету Нуньеса – лишь один яркий сезон в составе «Бенфики».

Результат: победа «Манчестер Сити».

Джек Грилиш – Диогу Жота

Грилишу статус самого дорого трансфера в истории лиги не пошел на пользу – англичанин на первых порах не оправдывает авансов, хотя на поле появляется достаточно часто. С Жотой ситуация противоположная – он уже оказывает влияние на игру мерсисайдцев. Логично предположить, что Диогу продолжит прогрессировать в новом сезоне, тогда как Грилишу предстоит только начать оправдывать ожидания.

Результат: победа «Ливерпуля».



Общий счет: 6:4, победа «Сити».

Сравнение не отражает ситуации с личными встречами – именно у «Ливерпуля» преимущество в реальных матчах прошедшего чемпионата (победа 3:2, ничья 2:2).