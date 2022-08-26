Черчесов против Головина. Самое главное о жеребьёвках Лиги Европы и Лиги конференций

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сегодня, 18:32

Следим за судьбой россиян, и не только.

Результаты жеребьевки Лиги Европы:

Группа А: «Арсенал» (Англия), ПСВ (Нидерланды), «Буде-Глимт» (Норвегия), «Цюрих» (Швейцария).

Группа B: «Динамо» Киев (Украина), «Ренн» (Франция), «Фенербахче» (Турция), АЕК Ларнака (Кипр).

Группа C: «Рома» (Италия), «Лудогорец» (Болгария), «Бетис» (Испания), ХИК (Финляндия).

Группа D: «Брага» (Португалия), «Мальме» (Швеция), «Унион» (Германия), «Юнион» (Бельгия).

Группа E: «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Шериф» (Молдова), «Омония» (Кипр).

Группа F: «Лацио» (Италия), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Митьюлланд» (Дания), «Штурм» (Австрия).

Группа G: «Олимпиакос» (Греция), «Карабах» (Азербайджан), «Фрайбург» (Германия), «Нант» (Франция).

Группа H: «Црвена Звезда» (Сербия), «Монако» (Франция), «Ференцварош» (Венгрия), «Трабзонспор» (Турция).

- «Монако» и «Ференцварош» в одной группе. Черчесов повстречает Головина, а Пруцев из «Црвены Звезды» дополняет компанию. Одна из самых сложных и интересных групп, ведь «Трабзонспор» — чемпион Турции, а сербы – приличный европейский середняк.

- Не повезло Хайкину, голкипер «Буде-Глимт» получил в соперники «Арсенал», ПСВ и неожиданных чемпионов Швейцарии – «Цюрих». В таком квартете придется немало спасать. Против «Динамо» Загреб не справился, теперь попробует остановить коллективы Артеты и ван Нистелроя.

- Если Роналду не уедет из МЮ обратно в Италию, то вместе с другими звездами тен Хага сыграет в Лиге Европы. Каземиро с юмором ответил на вопрос, не будет ли скучать без Лиги чемпионов – смеясь, напомнил, что выигрывал кубок пять раз, а теперь англичанам нужно в новый финал, любой другой результат назовут провалом.

- «Манчестер Юнайтед» против «Реала Сосьедад» — интересная встреча, хотя таких игр в группах немало. Моуриньо сыграет против Пеллегрини, вспомнят молодость в Мадриде. «Нант» и «Фрайбург» помогут сравнить крепких середняков Лиги 1 и Бундеслиги. Впрочем, чем матчи Головина против Черчесова не интересные? Их клубы играли даже в Лиге чемпионов в обозримом прошлом.

- Особенность турнира – только победители групп напрямую попадают в 1/8 финала, а вот вторые команды квартетов сыграют с клубами, которые займут третьи места в группах Лиги чемпионов. В этом особенность, можно нарваться на серьезного соперника, лучше побеждать сразу. Зато третьи места не вылетают сразу – отправляются в плей-офф третьего еврокубка.

- У букмекеров фавориты предсказуемые – «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Бетис» и «Лацио». «Реал Сосьедад» не забыли, и даже «Фейеноорд» в списке. Хотя главное помнить – к этой компании присоединяться клубы, которые вылетят из Лиги чемпионов, а там могут быть «Аякс», «Интер», «Байер», «Спортинг» и «Севилья». Рано пока называть фаворита, хотя очевидно, что именитые англичане на данный момент на вершине списка.

Результаты жеребьевки Лиги конференций

Группа A: «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Фиорентина» (Италия), «Хартс» (Шотландия), РФШ (Латвия);

Группа B: «Вест Хэм» (Англия), ФКСБ (Румыния), «Андерлехт» (Бельгия), «Силькеборг» (Дания);

Группа C: «Вильярреал» (Испания), «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль), «Аустрия» (Австрия), «Лех» (Польша);

Группа D: «Партизан» (Сербия), «Кельн» (Германия), «Ницца» (Франция), «Словацко» (Чехия);

Группа E: АЗ (Нидерланды), «Аполлон» (Кипр), «Вадуц» (Лихтенштейн), «Днепр-1» (Украина);

Группа F: «Гент» (Бельгия), «Мольде» (Норвегия), «Шэмрок Роверс» (Ирландия), «Юргорден» (Швеция);

Группа G: «Славия» Прага (Чехия), ЧФР (Румыния), «Сивасспор» (Турция), «Балкани» (Косово);

Группа H: «Базель» (Швейцария), «Слован» (Словакия), «Жальгирис» (Литва), «Пюник» (Армения).

- Кокорин может выйти в Лиге конференций, если в Серии А Итальяно продолжит его игнорировать, но «Фиорентина» не сможет найти Александру новый клуб? Вряд ли, хотя соперники у «фиалок» будут интересными — с турками и шотландцами подерутся знатно, хотя и латвийцы будут цепляться за очки.

- Как и Лига Европы, третий еврокубков на групповой стадии не дает так много однозначных ответов, как главный турнир Старого света. В квартетах Лиги чемпионов чаще можно прочитать двух фаворитов, максимум выделить три команды, одна из которых окажется лишней и проследует в плей-офф ЛЕ .

- Из интересных противостояний можно выделить, кроме матчей «Истанбула» и «Фиорентины», также игры «Вест Хэма» и «Андерлехта». Еще интересно сравнить «Кельн» и «Ниццу». По именам Лига конференций уступает сестрам, но для всех участников многое значит – шанс всей жизни на успех в Европе.

- Во многих группах вообще непонятно, кто окажется в заветном списке участников плей-офф. А поскольку часть из них спустятся из Лиги Европы, то получится приличный состав участников, как и в Лиге Европы. Грандиозной разницы в классе между вторым и третьим еврокубком нет.

- Яркие примеры – «Вест Хэм», «Вильярреал», «Базель» или «Фиорентина», которые могли бы играть даже в Лиге чемпионов. А для таких команд, как «Балкани» — из Косово, Лига Конференций открывает дверь в мир международного футбола, помогает развиваться не самым сильным спортсменам.

- Лига конференций – самый демократичный из турниров. Если в Лиге Европы плюс-минус можно назвать и основного фаворита, и главного претендента на второе место, то в третьем еврокубке надо быть «Вильярреалом» или «Вест Хэмом», чтобы вернуть в относительно легкую прогулку. Борьба будет лютой.

- В этом сезоне в Лиге чемпионов от россиян пока лишь Лунев, хотя может присоединиться Захарян. В Лиге Европы есть тренер Черчесов, который прокомментировал попадание в солидную группу, его будущие соперники – Головин и Пруцев, а еще голкиер Хайкин, которого в прошлом году заполнили по матчам против «Ромы».

В Лиге конференций тоже нашлись россияне, причем немало. В чешском «Словацко» выступает хавбек Левин, воспитанник московского «Динамо». За «Пюник» играет защитник Коваленко – выпускник петербуржских школ. Еще один воспитанник «Зенита» — вратарь Васютин, выступает за «Юргорден», а Сулейманов уехал в «Хапоэль».

Также есть юный Иосифов в заявке второй команды «Вильярреала», хотя его шансы выйти на поле в еврокубках пока не сильно выше, чем у Кокорина – Александр может не попасть в заявку на групповой этап.