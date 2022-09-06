«Аякс» разогреется перед «Ливерпулем», мерсисайдцы возьмутся давить «Наполи». Второй день ЛЧ

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сегодня, 13:03

Анализируем интриги завтрашних матчей



Сегодня пройдут первые игры групповой стадии Лиги чемпионов. Главная афиша вечера – ПСЖ против «Ювентуса». Сюжеты встреч первого дня мы разбирали ранее. Теперь речь пойдет о завтрашних поединках.

«Айнтрахт Ф» — «Спортинг»



- «Бенфика», «Порту» и «Спортинг» — тройка призеров чемпионата Португалии будет выступать в главном еврокубковом турнире. «Спортингу» в прошлом году хватило сил опередить дортмундскую «Боруссию». Теперь лиссабонцам придется бороться за плей-офф с «Тоттенхэмом», «Марселем» и «Айнтрахтом». Группа сложнее прошлогодней.



- Немецкий коллектив завершил прошлый сезон триумфом в Лиге Европы. И хоть обыграть «Реал» в матче Суперкубка УЕФА не удалось, участию в таком статусном поединке можно только порадоваться.



Прогноз Soccer.ru: у франкфуртцев нет проблем в Бундеслиге – две победы, две ничьих. Но вот с вице-чемпионом Португалии они возникнут. В лучшем случае получится поделить очки.

«Аякс» — «Рейнджерс»

- Первый из двух матчей крайне интересной группы А. Амстердамцам надо перестраиваться после ухода главного тренера и части игроков основы (хотя конечно летом на продаже получилось заработать). Во внутреннем чемпионате команда снова на первом месте, с «Рейнджерс» игра отлично подходит для подготовки к «Ливерпулю».

- Шотландцы уже огорчили одну команду из Нидерландов – не пропустили в групповой этап ПСВ . Еще интереснее тот факт, что тренирует «Рейнджерс» тоже голландец – Джованни ван Бронкхорст. Негативный фон добавляет недавнее поражение от «Селтика» в принципиальном противостоянии, клуб из Глазко подарил оппоненту отрыв в 5 баллов в национальном первенстве.

Прогноз Soccer.ru: «Рейнджерс» захочет реабилитироваться перед болельщиками и сможет вырвать ничью – у «Аякса» все гладко из-за того, что команда еще не встречалась с топами (зато в Суперкубке проиграла ПСВ ).

«Наполи» — «Ливерпуль»

- Второй яркий матч после ПСЖ – «Ювентус». При этом тоже с участием итальянского коллектива.

- У мерсисайдцев не держится мяч в ногах. Победы над «Ньюкаслом» и 9:0 с «Борнмутом» — это хорошо. Но нельзя отдавать ничью «Эвертону», «Фулхэму», «Кристал Пэлас», если хочешь бодаться с «Манчестер Сити». Хотя бы в ЛЧ Юрген Клопп должен настроить футболистов.

- Неаполитанцы, напротив, в своем чемпионате лидируют. Есть поставленный прессинг, роли полузащитников крайне вариативны, еще и Хвича забивает в первых же матчах. На данный момент «Наполи» может добиться нужного результата.

Прогноз Soccer.ru: много вводных, которые могут повлиять на исход. Если «Ливерпуль» разозлится, то без труда возьмет победу. Если нет – «Наполи» найдет способ прошить Алиссона. Мы поставим на победу хозяев.

«Барселона» — «Виктория Пльзень»

- Самый легкий матч для сине-гранатовых. Не стоит говорить, что сложность матчей с «Интером» и «Баварией» будет колоссальной. Чтобы потом не оказаться не удел, «Барсе» нужен максимум очков в играх в чехами.

- «Виктории» не повезло – на этот раз в группу смерти попала она. Раньше такое счастье доставалось «Црвене Звезде» (2018/19, группа с ПСЖ , «Ливерпулем» и «Наполи»), «Брюгге» (2021-22, группа с «Сити», ПСЖ и «Лейпцигом»).

Прогноз Soccer.ru: разгром от «Барселоны».

«Интер» — «Бавария»

- Много по-настоящему интересных игр уже в первом туре.

- «Интеру» в Серии А будет сложно бороться за чемпионство – прямым конкурентам команда Индзаги проигрывает. Тем сложнее будет в ЛЧ – «Барса» и «Бавария» точно сильнее «Милана» и «Лацио».

- Мюнхенцы успели установить новый рекорд Бундеслиги. Хотя немецкая машина дважды дала осечку – ничьи с «Боруссией» Менхенгладбаха и «Унионом». При этом в команде хватает исполнителей, голы ушедшего Левандовского между собой «распределяют» Мане, Мусиала, Киммих, Сане и Гнабри.



Прогноз Soccer.ru: боевая ничья.

«Атлетико» — «Порту»

- «Матрасники» хитрят с Гризманном – не хотят платить «Барселоне» 40 млн евро и поэтому выпускают его к середине второго тайма. Как раз его вклада в атаку может и не хватить.

- «Порту» даже с 12-ю очками из 15-ти возможных после пяти туров – только на третьем месте. Команда играет результативно, но с монолитным «Атлетико» свои голы надо еще забить.

Прогноз Soccer.ru: подопечные Диего Симеоны выдадут нерезультативный матч и выиграют.

«Брюгге» — «Байер»

- Группа B не такая сложная для бельгийского коллектива. «Байер» очень сильно буксует на старте – а это еще без игры на «два фронта». Пользоваться этим можно и нужно. «Атлетико» и «Порту», вероятнее всего, придется пропустить вперед – зато можно пройти в евровесну за счет 3-й строчки и плей-офф Лиги Европы.

- «Фармацевты» поплыли в чемпионате Германии – провалились на 14-е место. Пока непонятно, за счет чего получится выбраться. Матчи ЛЧ в такой ситуации будут скорее мешать. Есть ощущение, что пребывание в команде наставника Джерардо Сеоане подходит к концу.



Прогноз Soccer.ru: неожиданная победа «Брюгге».

«Тоттенхэм» — «Марсель»

- Конте притягивает к себе трофеи, как магнит. Но вот с еврокубками такие фокусы не работают – в масштабе ЛЧ неудачи продолжатся, а в отдельно взятом матче с «Марселем» можно рассчитывать на победу.

- Провансальцы пытаются вдохнуть жизнь в стареющего Алексиса Санчеса. Пока это получается сделать, правда, не стоит обольщаться – чилиец может помогать на первых порах, как это было в «Интере». Но потом неминуемо последует спад.

Прогноз Soccer.ru: «Тоттенхэм» сомнет «Марсель».