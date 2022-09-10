Джеко против

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вчера, 10:22

Как не крути, футбол самая лучшая игра во всём мире. Футбол любят все. Почти каждый человек в мире, так или иначе был связан с футболом. Сегодня футбол это самые правдивые новости, которые ты смотришь по тв и слышишь по радио. Футбол нам показывает, какие страны и как друг к другу относятся. Футбол нам показывает свободу слова в странах, отношение людей к спорту, любовь, честность, дружбу ...

Сегодня читая заголовки газет, как футболисты высказывают свои точки зрения, честно говоря уже не производят фурор. Болельщики и люди в России уже наелись этими заголовками, где каждые 30 минут информация, которая была достоверной, полностью переворачивается и начинает иметь противоположный смысл. И так в день по два раза.

Так что, время покажет.