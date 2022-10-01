Канте, Шкриньяр и Роналду на трансферном рынке. Звёзды будут свободными агентами

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вчера, 19:25

Месси, Жоржиньо и Рэшфорд тоже в списке.

Вратарь

Ян Облак («Атлетико»)

Также здесь может быть Сафонов, пока Матвей не продлил контракт с «быками». Целое лето ждали новый контракт Облака, но соглашение пока не подписали. Скорее всего, Ян останется в Мадриде. Но разве «Атлетико» развивается? Не исключено, что словак примет решение, похожее на ход Мане. Невзирая на то, что в команде Симеоне ему хорошо, душа просит новый вызов. Такой имеется, можно уехать в «Ювентус» или «Манчестер Юнайтед», где истекает контракт Де Хеа.

Защитники

Милан Шкриньяр («Интер»)

Шесть с половиной миллионов евро плюс бонусы – предложение «Интера». Больше семи миллионов евро дают в ПСЖ . Причем Гальтье может попросить подписать Милана за 30 млн евро зимой, не хочет ждать словака дольше. В Париже играет Кимпембе, который считает себя одним из лучших защитников мира – говорил об этом в интервью, есть Рамос и Маркиньос, но Шкриньяр не помешает. А когда будет свободным агентом, то сага о переходе в ПСЖ может завершиться.

Обите Н'Дика («Айнтрахт»)

Победители Лиги Европы после серии неудач вернулись к победам. Разгромили «Лейпциг», обыграли в Марселе местный «Олимпик» в Лиге чемпионов, справились со «Штутгартом». Получили паузу на игры сборных, чтобы перезагрузиться. Теперь встретят лидера Бундеслиги – «Унион», и успех в такой игре будет связан с состоянием центрального защитника из Франции. Н'Дика – один из богатой коллекции интересных защитников для команды Дешама. Понятно, что в сборной ему место вряд ли найдут, но Обите как свободный агент легко найдет себе новый клуб.

Хосе Гайя («Валенсия»)

Прошлый летом Гайя вел переговоры с «Манчестер Сити». После того как «Челси» перехватил у Гвардиолы воспитанника «Барселоны» — Кукурелью, «горожане» переключились на Гайя. Хосе неожиданно выпал из основы «Валенсии», у которой по-прежнему неоднозначные результаты, но при этом Луис Энрике поставил опытного латераля в основу на решающую игру Лиги Наций. Хосе сыграл классно, пора ему идти в клуб из Лиги чемпионов. Уже 27 лет, хватит ждать.

Полузащитники

Юри Тилеманс («Лестер»)

Вот тут нет никаких сомнений, что сейчас идут последние матчи Юри в «Лестере». Во-первых, команда может вылететь из АПЛ – тогда Тилеманс точно уйдет. Во-вторых, переговоры с разными клубами велись давно, но покупатели передумали, а «лисы» запросили слишком много денег. Все знали, что контракт бельгийца заканчиваются, поэтому будет гонка предложений. Подъемные и зарплата, если Тилеманс круто сыграет на ЧМ -2022, будут большими.

Нголо Канте («Челси»)

Посмотрим, какую роль Канте будет играть у Поттера. Но кто следит за «Челси», тот видит, что французский чемпион мира немного устал от турбулентности в Лондоне. Меняются тренеры, меняются подходы и требования к центральным полузащитникам. Канте получал травмы, провел лишь два поединка в АПЛ в этом сезоне, но его возвращения ждут с нетерпением. А сам Нголо ждет предложений больших клубов. Пора ему в ПСЖ , или этот поезд ушел?

Жоржиньо («Челси»)

Агент полузащитника каждый год делает одно и то же заявление. «В футболе все возможно», «сердце Жоржиньо остается в Серии А», «им многие заинтересованы». Но прямо сейчас речь о полузащитнике, который ошибается чаще, чем во время Евро-2020 или самых удачных месяцев в футболке «Челси». Нет сомнений, что речь о классном футболисте, но еще посмотрим на кадровый выбор Поттера. Не исключено, что Канте и Жоржиньо покинут лондонский клуб вместе ближайшим летом.

Марко Асенсио («Реал»)

Асенсио настолько не хочет сидеть на лавке в «Реале», что в интервью не стал отрицать возможность перейти в «Барселону». Реакцию фанатов «сливочных» легко прочитать. Добавьте также, что Асенсио публично показывал недовольство решениями Анчелотти. Карло нравится настрой Марко, но испанец не скрывает – покинет «Реал», когда летом истечет его контракт. Список желающих заполучить Марко длинный, всем нужен воспитанник самого Карпина.

Нападающие

Лионель Месси ( ПСЖ )

Возвращение в «Барселону» — то, о чем открыто говорят. Месси может выбрать деньги, а каталонцы передумать, если не договорятся о зарплате аргентинца. Но на данный момент это уже не слухи. Месси, если будет в форме после чемпионата мира, может услышать свою жену и близких людей. Для семьи мультимиллионера переезд в Париж получился непростым, а если Лионель хочет в будущем стать одним из боссов «Барселоны», то надо обратно.

Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»)

Конечно же, старания Маркуса в последних матчах связаны с чемпионатом мира и разговорами, что Мбаппе предлагал ПСЖ подписать англичанина. Футболисты могут общаться лично. И если Рэшфорд в курсе, что можно сменить команду без трофеев на вечного чемпиона Франции и одного из фаворитов ЛЧ , то переход возможен. ПСЖ не подписал центрального форварда в основу. И хотя Маркус вряд ли лучший выбор,

Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»)

У Роналду много персональных фанатов, некоторые злятся, когда напомнить, что за год Криштиану забил 13 мячей, это меньше, чем у Холанда за стартовый отрезок в «Манчестер Сити» без учета матчей сборной Норвегии. Это не значит, что форвард «спекся». Более того, плохая игра сейчас может обернуться удачной на чемпионате мира. В самой Португалии уверены, что нынешний состав сборной – сильнейший в истории. А раз Роналду хочет на Евро-2024, но лавка в МЮ его не устраивает, уже ищет себе новый клуб.

Задача сложная, Криштиану не любит терять деньги. Как и клубы, которые предложат части игроков из этого состава новые контракты. Список будущих свободных агентов впечатляет – истекают контракты у Заха, Лемара, Фирмино, Шоу, Малиновского, Лаймера, Гюндогана, Кейта, Крооса, де Врея, Фреда и Семеду. Кстати, Бензема пока тоже не подписал новый контракт с «Реалом», лишь ведут переговоры о двухлетней сделке. Как обычно, ценные футболисты накануне истечения старого соглашения предлагают клубам хорошенько подумать о поведении и не скупиться.