Холанд уничтожил «Манчестер Юнайтед». У Эрлинга хет-трик и два ассиста в дерби

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вчера, 18:55

Разгром с девятью голами на две команды.

Гол плюс пас у норвежца за тайм

Норвежец добрался до третьего хет-трика в АПЛ в восьмой игре. Оуэну понадобилось 48 матчей, Ван Нистелрою – 59, Фернандо Торресу – 64, а Энди Коулу – 65. Холанд еще и ассисты раздавал. Эрлинг в конце первого тайма не пожадничал, в стиле Де Брюйне вырезал мяч на Фодена. Так Фил сделал дубль. У Холанда два гола в активе уже было. Первый – пример, как «Манчестер Юнайтед» не анализирует нюансы. В одном из свежих интервью Мактоминей нахваливал «тактическую находчивость» тен Хага, но одно дело объяснить футболистам, как играть, а другое – увидеть дословную реализацию.

Пока Варану оказывали помощь, «Манчестер Сити» разыграл угловой. Холанда опекал маленький Эриксен, Эрлинг убежал от него и Далота, а затем продавил Мактоминея. Маласия не успел вынести мяч до пересечения линии ворот, а чуть позже идеальный диагональный пас Де Брюйне – в стиле бельгийца, по дуге, завершился голевым прыжком Холанда. Эрлинг успел выставить левую ногу. На третьем голе «Манчестер Сити» до перерыва не остановился. Чему учат четыре мяча «Манчестер Юнайтед»? Со стандартами много работы. Решение «передавать» Холанда, а не играть по нему персонально – ошибка тен Хага.

Норвежец в «Боруссии» Д в Лиге чемпионов плохо отреагировал на цепкую работу против себя в исполнении Лисандро Мартинеса. «Аякс» тогда выиграл 4:0, Эрлинг потерялся. Но сейчас за него Гюндоган, Фоден, Де Брюйне и Грилиш. Дортмунд не обеспечивал Холанду такую легкую жизнь в чужой штрафной площади, как чемпионский клуб из Манчестера. Норвежец сделал пять результативных действий в дерби, два ассиста, кроме хет-трика.

Стала понятной ценность Грилиша

Джек, как и Антони – переоцененный игрок. В буквальном значении слова, «Астон Вилла» и «Аякс» получили слишком много денег за трансферы этих ребят. Вряд ли англичанин и бразилец достигнуть в АПЛ тех же вершин, что Азар в «Челси». Но если вингеру МЮ не повезло – попал в команду, у которой на лавке Каземиро и Роналду меняются в лицах после первого тайма в дерби, то Грилиш попал в свою компанию. Джек прикалывался над тем, как его лицо неудачно воссоздали в футбольном симуляторе, а многие фанаты шутили о его игре за «Манчестер Сити».

Но Гвардиола объяснил, зачем ему Джек – Грилиш нужен против «автобусов». В матчах, где соперники без мяча и в низком блоке, именно англичанин, который выбирает щитки размером со спичечные коробки, чаще других уводит за собой соперников. Сегодня инсайд посадил на желтую карточку Далота, а потом умно не мешал Фодену, Холанду и Де Брюйне. Тоже мастерство – не отсвечивать. Это за пределами поля Джек слишком часто попадает в объективы камер, особенно когда напивается, это у него еще с юности повелось, когда в Португалии его нашли валяющимся на асфальте посреди улицы.

А вот в игре Джеки куда хитрее. Хотя понятно, что голами и ассистами балует реже, чем должен форвард за 117.5 млн евро. Но когда «Манчестер Сити» с Грилишем в основе выигрывает 4:0 после одного тайма, то разве можно сказать, что Гвардиола впустую потратил деньги? «Манчестер Сити» приучил соперников, что против чемпиона нужно плотно обороняться. Раз Джек умеет нечто незаметное глазу, но полезное, то странно игнорировать его вклад в общий успех. Страшно подумать, как «горожане» будут играть, если подпишут еще и умницу Беллингхэма.

Варан, Шоу и Магуайр очень сбавили

Дешам понимает, что в клубах и сборных футболисты могут играть по-разному. Но даже Дидье нужно продумать оборону без Рафаэля, ведь после ухода из «Реала» титулованный защитник допускал слишком много явных ошибок. Словно вернулся в молодость, когда к нему были вопросы в Мадриде. Тогда Пепе и Рамос страховали, дали время, чтобы футболист набрал форму. Варан – игрок мирового класса, но МЮ его мог сломать морально, как сломал Де Хеа. Давид сегодня в поражении не виноват, ведь перед ним снова были призраки вместо рыцарей.

Плотность игры МЮ – иногда в середине чужой атаки на своей половине было десять человек, не мешала соседям. Резкость действия Де Брюйне пугала всех в обороне, а многочисленные замены тен Хага скорее были направлены на то, чтобы не довести разницу до неприличной. Магуайр отсутствовал в заявке – получил травму накануне, а без него вместо Варана мог выйти только Линделеф. Как показала игра, присутствие шведа ничего для Холанда и Фодена на меняло. В принципе, как и выход Шоу, поскольку Люк не тот, что был год назад на Евро-2020. Когда три защитника МЮ сильно сбавляют, то прогресса одного Далота недостаточно для успеха.

У МЮ явно слабая линия нападения

Слабая для плей-офф ЛЧ и борьбы за титул. А вы знаете, что у Де Брюйне нет ни одной награды «Игрок месяца» в АПЛ ? Факт кажется выдумкой, учитывая количество голевые передачи и титулы, а еще качество футбола бельгийца. Но так работает логика тех, кто выбирал. Отмечали форвардов с голами – Холанд в первом же месяце в АПЛ выиграл приз, а награду сентября отдали Рэшфорду. Маркус сегодня ничего не показал. Де Брюйне, конечно, не лучший игрок конкретно сентября. Но такие призы напоминает – не нужно переоценивать короткие сильные отрезки. Вот МЮ выиграл четыре матча АПЛ подряд. И что дальше?

«Реал Сосьедад» переиграл тен Хага на выезде в Лиге Европы. Сегодня «Манчестер Юнайтед» дергался после перерыва, но глупо забывать счет первого тайма – 4:0. А также игнорировать жуткие кадровые проблемы в обороне Гвардиолы. Стоунз, Диаш и Ляпорт не играли, а затем вылетел Уокер из-за травмы. «Красные дьяволы» атаковали после перерыва команду с молодым Гомесом на поле. Даже без Родри, основного опорника Гвардиолы. Но разве многое удалось показать? Гол Антони и дубль Марсьяля подсластили пилюлю, но от разгрома не спасли.