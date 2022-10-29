Зимой в РПЛ случится 3 громких трансфера. Санкции зарубежным клубам не помеха

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вчера, 20:37

Рассказываем о каждой.

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян живет мечтой о «Челси». Хоть сделка и не была закрыта летом, к зиме клубы могут найти способ завершить начатое. Но громкие слухи не ограничиваются перспективным футболистом «бело-голубых». Клубы из Европы заинтересованы еще в нескольких игроках.

«Челси» — не всё

Как говорится, «to be continued». Летом ничего не вышло потому, что стороны не сошлись на способе перевода отступных на счета «Динамо». Вот, что говорилось по этому поводу в сообщении клубной пресс-службы:

На протяжении нескольких дней между «Динамо» и «Челси» шли предметные переговоры, в которых наш клуб занимал конструктивную позицию. Однако по ряду не зависящих от нас технических причин осуществить переход игрока в это летнее трансферное окно не представляется возможным.

Сорвавшаяся сделка не отменяет таланта Захаряна – за полгода он не разучится играть, а значит, лондонцы сохранят интерес к молодому таланту. Вполне вероятно, что стороны могли договориться вернуться к диалогу уже зимой. И судя по информации европейских СМИ , «синие» хотят завершить сделку в зимнее трансферное окно. За оставшееся время вполне можно найти ответы на нерешенные вопросы.

Надежды сохраняет и сам Арсен:

Агент говорил, что был ещё какой-то вариант из Испании, но сейчас у меня есть «Челси». И я хочу в «Челси». Надеюсь, что переговоры продолжатся зимой и к чему-то они приведут. У меня нет прямого контакта с клубом, но у агентов есть. Я не хочу уходить какими-то обходными путями – хочу, чтобы «Динамо» что-то за меня получило.

В любом случае ждем января – потенциально это трансферный бум на уровне Александра Головина в «Монако» и Алексея Миранчука в «Аталанте».

Дивеева хотят клубы Серии А

Видимо, даже травмированного, раз такой инсайд всплыл в период восстановления центрального защитника ЦСКА . Виды на игрока имеют четыре команды итальянского чемпионата: «Салернитана», «Сампдория», «Фиорентина» и «Лацио». Агент футболиста добавляет, что интерес к нему есть и из других лиг.

ЦСКА отличается конструктивной позицией в ведении дел – если возникают кадровые проблемы, решают их планово, если что-то не получается у тренера, заверяют его в доверии. То же самое с продажей своих главных активов. Дивеев – системообразующий центрбек «красно-синих», а эта позиция для клуба и так является дефицитной. И даже так генеральный директор москвичей Роман Бабаев отмечает:

ЦСКА всегда жил и будет жить в рыночных условиях. Мы уважаем наших игроков и понимаем, что они хотят развиваться, пробовать свои силы в топ-чемпионатах и иметь перспективы выступления в еврокубках. Поэтому в случае желания игрока и поступления адекватного предложения, разумеется, мы его рассмотрим… Хотим заверить наших болельщиков, что ни о какой «распродаже» игроков речи нет.

Хотя последующие слухи показывают – функционер лукавит. «Салернитана» на москвичей выходила летом. «Армейцы», в свою очередь, сразу отказались вступать в переговоры – речь о слишком важном для коллектива игроке.

У Дивеева есть время все обдумать. Он получил травму еще в середине сентября, когда ЦСКА в 10-м туре Российской Премьер-Лиги играл с «Торпедо». Из-за восстановления Игорь может пропустить оставшиеся матчи осенней части. Хотя с точки зрения спроса это центрбеку играет скорее в минус.

Бонус – Баринов и Ла Лига

Для клубов испанского чемпионата важен имидж – по словам телекомментатора Константина Генича, из-за ущерба статусу лиги ее руководство рекомендовало отказаться от идеи заполучить футболистов с российским паспортом:

Я знаю, какие клубы еще интересовались Захаряном. Из Испании. Конкретное было предложение этим летом. Топ-клуб? Нет, но хороший – в еврокубках играет. Почему не сложилось? Мне кажется, в Испании сейчас репутационный момент – не брать игрока из России.

То же самое рассказал знаменитый агент Герман Ткаченко, но уже в отношении полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова. Футболист входил в сферу интересов «Валенсии», которая переживает период перестройки. Такие слухи подтвердил сам Дмитрий.

При этом отмечалось, что хавбек попал в шорт-лист как предыдущего главного тренера «летучих мышей» Пепе Бордаласа, так и нынешнего наставника – Дженнаро Гаттузо. Итальянец, сообщил агент Тимур Гурцкая, лично приезжал в Москву и хорошо знаком с этим рынком. Правда, история завершилась срывом сделки еще в июле и вряд ли получит продолжение зимой.

Зато намечается продолжение поиска вариантов в Европе:

По моей информации Баринов выдал аккредитацию на поиск ему подходящего варианта продолжения карьеры в Европе, — заявляет агент полузащитника «железнодорожников» Антон Смирнов.

26-летний Баринов уже достаточно отыграл на высшем уровне в России, закрепился в основе «Локомотива», является лидером команды в раздевалке и на поле. К тому же «красно-зеленые» не могут предложить голодному до побед Дмитрию борьбу за чемпионство (из-за кризиса) или еврокубки (из-за санкций). Наступает время для логического продолжения развития – даже притом, что нынешние условия сильно бьют по шансам перейти в топовый европейский чемпионат.