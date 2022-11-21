«Холодильник» на поле, симуляции и скука. Англия под ударом критики

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сегодня, 11:31

Шутке о возвращении кубка домой более полувека.

Скучный стиль игры

В группе Лиги наций финишировали на последнем месте. Италия выиграла тот квартет, а британцы проиграли Венгрии 0:4, причем не из-за удаления Стоунза, оно случилось после трех мячей. Также проигрывали Манчини, упустили победу с немцами – редкий их веселый матч в этом году. На поле пять защитников, разгромы по праздникам и для Сан-Марино. Видели проблемы с созданием моментов, венграм проиграли дважды. Посмотрим на Иран, Уэльс и США против команды Саутгейта, от соперников тоже многое при создании шоу зависит. Если бы перепуганный Катар вчера лучше сопротивлялся, то Эквадору пришлось после перерыва играть ярче.

Контраргументы. Кубок мира не детский утренник, чтобы обязательно было весело. Франция всегда играла ярко? Испания не побеждала по 1:0 в ЮАР ? Когда хочешь достичь результата, то Бразилия станет такой, как на ЧМ -94. Можно подумать, Аргентина с Марадоной всегда искрила и только радовала. Жесткие бойцы вымучили два финала, ставили на игру гения, но команда была весьма рациональной, как и Англия сейчас.

Завелись симулянты

Умеют хитрить. Но ведь в финале ЧМ -1966 тоже непонятно, пересек ли мяч линию полностью после удара Хертса? Священная победа под вопросом. Почему же новые симуляции англичан так бесят футбольный мир? Всё просто, они десятилетиями читают лекции о настоящей борьбе. Англичане, где только один легионер в заявке – Беллингем, создали миф, что в АПЛ все поступают так, как Ди Канио в знаменитом эпизоде с травмой голкипера, когда отказался забить гол в пустые ворота. Расскажите эти байки Джеррарду или молодому Роналду, который падал постоянно. Симулянтов и хитрецов в АПЛ всегда хватало. Но поскольку местные игроки варятся в своем соку, то им кажется, что это мир вокруг «неправильный». Стерлинг увидел возможность упасть в полуфинале с датчанами – упал. В финале Кьеллини показал на Сака, что такое фол, но репутация симулянта не у Букайо. Запоминают скандалы, а в финал домашнего турнира Англия прошла после спорного пенальти. Стерлинг, Рэшфорд, Грилиш и Кейн умеют «рисовать», и это многих злит.

Контраргументы. Бразильцы тоже симулируют. Вспомните Ривалдо с турками. Или как катался по траве Неймар. Вспомните, как Бекхэма удалили, когда Симеоне его провоцировал и пытался сделать больно, а затем завалился от легкого контакта. Дэвид поступил некрасиво – лежа пытался ударить соперника, но аргентинцы не без греха. Правда, у Англии также есть Маунт, Райс, Беллингем и Триппьер, которые предпочитают борьбу.

Класс наставника

Многие величают Саутгейта «физруком». Но стоит разделять лучших для клубов и сборных. Гарет – английский тренер. Среди них великие менеджеры давно не водятся. Поттера нахваливали, но в «Челси» начал со скрипом. В сборную новых Эрикссена и Капелло приглашать не намерены. Им повезло с Саутгейтом. Вот взяли бы условного Моуриньо, разве была бы Англия ярче? Тренер выжимает максимум, до него многие работали намного хуже, хотя состав был не хуже, чем сейчас. Саутгейт был в двух полуфиналах, одном финале.

Контраргументы. Во-первых, не все чемпионы мира сразу великие тренеры. Лев не такой. Дешам тоже. Жаке — отличный наставник, но вот прямо великий – не факт. Чтобы стать чемпионом мира, не обязательно быть тренером уровня Михелса. Скорее гениальность мешает. Беккенбауэр как тренер совсем не великий, а чемпион мира.

Репутация игроков

Англию недолюбливают собственные фанаты из-за репутации отдельных игроков на поле и за его пределами. Тронут Стерлинга – назовут расистами, поэтому отрываются на Магуайре. Когда говорим об угрозах игроку и его семье, то это криминал, так нельзя. Но рядом смешные шутки. «Холодильник», который кто-то случайно забыл на поле – так описывают Магуайра. Символ понятный, якобы такой же бесполезный в защите, как рефрижератор. Грилиша не все любят, хотя он не обязательно будет в основе. И за полем оба отличались. Джек пил, а Магуайр пил, дрался с полицейскими и пытался их подкупить в отделе. Райс или Уокер тоже не раз бывали в передрягах.

Контраргументы. У португальцев Роналду, Пепе и Бернарду. У бразильцев не только Нейма. Месси тоже не всегда вел себя достойно. У Аргентины нет репутации команды джентльменов. У Англии ее тоже не было. Состав 1966-го года была из рабочих ребят. Мур и Гривз были алкоголиками, Джеки Чарльтон, Бэнкс и многие другие умели погулять. Некоторые выпивали до финала ЧМ , а не только после. Теперь футболисты меньше пьют, но наличие Магуайра или Грилиша как раз и отсылает к старым временам.

Высокомерность

Дело не только в футболистах, но и в фанатах. Каспер Шмейхель прикалывался над англичанами, что пели про кубок «Он вернется домой» во время Евро-2020, хотя Англия никогда не выигрывала чемпионат Европы. Футболисты тоже порой вели себя заносчиво. Невозможно с составом сборной Англии проиграть важные матчи Венгрии и Хорватии, если не вмешивается ложка недооценки в бочке меда и класса АПЛ . Конечно, недооценка соперников бывала, сборная России этим тоже пользовалась накануне Евро-2008. Даже Италию в финале недооценили – забили на второй минуте, думали, что кубок останется в Лондоне.

Контраргументы. Скорее «гопники», выигравшие в лотерею, чем высокомерные аристократы. Невоспитанность налицо, но британцы сотни лет считали свой дом неприступной крепостью, свой флот – лучшим в мире, парламентскую монархию – венцом политической мысли. Империя, которой хватило ума покаяться хотя бы за часть грехов. Но если говорим о сборной, то там не все заносчивые. Бойцы и таланты на месте.

Эпичные неудачи

Все любят героев, никто не любит неудачников, ведь жалость не любовь. Проигрываешь – изгой, выигрываешь по правилам – король. Англия всегда проигрывала до ЧМ -1966 и после него. Жюль Риме впервые затащил британских врагов на мировой кубок лишь в 1950-м. В Уругвае проиграли любителям из США и сборной Испании. Англия пролетала мимо ЧМ и Евро, а в России пустили в финал Хорватию, и в группе не сразу себя показали. Вспомните также хитрость — поражения от Бельгии исключало попадание на Мбаппе, Месси, Роналду или Неймара до финала. Помог им их расчет?