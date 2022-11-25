Триллер в группе C, успех «Спартака» в Петербурге, спасение «Локо». Расклады перед плей-офф Кубка России

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сегодня, 18:01

В выходные – последние матчи в группах.

Прежде чем уйти на зимнюю паузу, клубам РПЛ предстоит довести до логического завершения групповой этап Кубка России. Шансы на продолжение борьбы за трофей есть даже в том случае, если команда окажется третьей в квартете. В большинстве групп уже определилась команда, которая вылетит из турнира ещё осенью. Зато дальше – пространство для фантазии и множество возможных исходов. Рассказываем, какой может оказаться развязка в каждом из квартетов.

«Торпедо» пойдёт по сетке Пути регионов

В группе D уже известно, кто расположится в первой двойке, а кто уйдёт в нижнюю сетку с третьей строчки. «Торпедо» в ответной встрече с ЦСКА добилось сенсационного результата – добыло победу 1:0. Однако даже набранных очков в остальных матчах оказывается недостаточно. В первом туре против «армейцев» «чёрно-белые» уступили 0:2. При равенстве очков считаются результаты личных встреч и разница мячей в них. Таким образом, подопечные Владимира Федотова 100 процентов не упадут ниже второй строчки.

В последнем туре у «автозаводцев» своя мотивация – надо наказать «Урал», который уже дважды нанёс москвичам поражение. «Шмелям» же необходимо не пропустить ЦСКА на первое место, которое уральцы сохранили характерной победой над «красно-синими» в серии пенальти. Сами «армейцы» будут играть с «Сочи». Коллектив явно не в лучшем состоянии, руководство не даёт ни подтверждения, ни опровержения отставке Гаранина. Предсказать исход не так легко, потому что южане не проиграли ни одного из последних четырёх матчей, а ЦСКА напротив – стремительно теряет высоту.

Прогноз Soccer.ru: положение команд не изменится – ЦСКА и «Урал» добудут победы в последних матчах и выйдут в плей-офф Пути РПЛ .

Боевик в группе C

У всех есть теоретические шансы как подняться на первое место, так и опуститься на последнее. Сейчас на дне – «Ростов», подопечные Валерия Карпина после резвого старта (2:0 с «Динамо» и 3:1 с «Оренбургом») проиграли трижды к ряду. И даже так никто из соперников не покинул зону досягаемости: «Динамо» и «Оренбург» — из-за осечек с ростовчанами и грозненцами, «Ахмат» — из-за поражений от «бело-голубых» и южноуральцев.

Интрига ещё сильнее оттого, что в последнем туре сойдутся первая и последняя команда квартета. В пользу «Ростова» говорит нелюбовь грозненцев к гостевым встречам – в Кубке команда Сергея Ташуева выигрывала только на своём поле. Аналогичная ситуация и с самими южанами, но этот матч принимают они.

Чтобы взобраться на вершину, ростовчанам нужна победа «Динамо» над «Оренбургом» в серии пенальти. Тогда сразу у всех коллективов в активе будет по 9 очков – в ход пойдёт подсчёт разницы мячей. Чем-то напоминает сюжет группы F Лиги Европы. Здесь «Оренбургу» не повезло – норму домашних игр команда исчерпала, а на выезде очки в Кубке набирать до этого не получалось.

Прогноз Soccer.ru: «Динамо» запрыгнет на вершину, второй командой станет «Ростов» благодаря результативной победе. «Ахмат» окажется третьим.

Турнирный треугольник в квартете B

Здесь заведомо аутсайдер подтвердил свой статус и отдал соперникам все очки – «Факел» идёт с нулём к вылету из Кубка России.

Каким получится расположение команд в первой тройке, предугадать сложно. «Крылья» в первом матче всухую обыграли «Зенит». В ответной встрече уступили, но забили один мяч и за счёт лучшей разницы голов держатся выше. Сами «сине-бело-голубые» помимо самарцев проиграли «Спартаку» в Москве. «Красно-белые» не удержали победный ход и допустили осечку в Самаре.

Подопечные Игоря Осинькина послезавтра отправятся добивать «Факел», стоит ожидать 12 очков по итогам шести туров. «Зенит» поборется за восхождение на вершину со «Спартаком» и, что важнее всего, произойдёт это на поле петербуржцев. Дома команда Сергея Семака за сезон уступила лишь раз – «Ахмату».

Прогноз Soccer.ru: будет плотная напряжённая гонка – у «Спартака», «Зенита» и «Крыльев» по 12 очков. «Красно-белые» сформировали задел разницей голов и поэтому останутся первыми. Самарцы за сезон ни разу не добывали победу в +3 гола и больше, так что останутся вторыми. «Зенит» отправится на лёгкую прогулку в Путь регионов.

«Локомотив» или «Пари НН» в топ-2

И решаться это будет в очном противостоянии. «Краснодар» «железнодорожники» тоже могут достать, но вряд ли «Химки» вдруг вспомнят, как играть и одолеют «быков». Так что судьба первого места заранее определена.

«Локо» и «Пари НН» претендуют на вторую строчку. В плюс нижегородцам идёт их специализация на столичных командах – только одно поражение (1:2 от «Спартака») притом, что команда в гостях обыгрывала ЦСКА (1:0) и играла вничью с «Локо». Однако экс-главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов теперь тренирует именно «Локомотив» и может эталонно подготовить «красно-зелёных» к встрече. Вопрос в том, что успел специалист сделать с командой, которая пребывает в ужасном психологическом состоянии.

Ещё всё сводится к тому, даст ли наставник «железнодорожников» правильную установку.

Прогноз Soccer.ru: «Локо» выжмет максимум из назначения Галактионова и запрыгнет на второе место, «Пари НН» последует в нижнюю сетку. «Краснодар» дома расправится с «Химками» и не позволит себя догнать.