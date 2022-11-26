«Чистое время» не нужно футболу. Практика доказала, что Коллина и Венгер грубо ошиблись

1669467172

сегодня, 15:52

Все так поражены добавленными минутами на ЧМ , что забыли посчитать игровые.

Схема работает с 1863 года

Законы футбола приняли 26 октября 1863 года. В правиле 7 указана длительность матча в полтора часа, если не оговорено иное. Игра популярна именно с такими правилами. Разумеется, не все законы 19 века логичны. Например, футбол не был лучше без повторов. Теперь проще не ошибиться, VAR рутинно спасает в сотнях случаев, когда раньше несправедливость или предвзятость влияли на результаты крупных турниров.

Обсуждают ошибки живых рефери с повтором, но забыли засчитанные голы после метровых офсайдов в плей-офф ЛЧ . Да, к работе с видео не всегда готово старое поколение арбитров, обученное без них. Но не страшно, подрастут новые рефери. Сами технологии не стоят на месте, на ЧМ -2022 тестируют парочку фишек, которые через пять лет можно станут повсеместными. Но одно полезное изменение не значит, что все предложения идеолога ФИФА – Арсена Венгера, удачные.

Ауты ногами смотрятся забавно в матчах юниоров, но фундаментально это не особо меняет игру. А вот идея с «чистым временем» в 60 минут казалась перспективнее, пока ее не начали скрыто тестировать в Катаре. Коллина дал установку арбитрам добавлять максимально много. В результате матч Англии и Ирана переиграли на 27 минут и 16 секунд. После игры представители ФИФА заявили, что на ЧМ -18 было так же, но это легко проверяется. В России переигрывали 7 минут, а в Катаре добавляли 15-20.

В основе реформы — деньги

Расскажут, что реформа ради вас. Не верьте. Идея с «чистым временем» связана с бреднями, что футбол «скучный» для детей. Читай, хотят заработать, как на ЧМ -2026, где будет 48 участников вместо 32. А получаем обратный эффект. Для начала – нулевые ничьи. На ЧМ -2018 такая мировая была одна, в Катаре нулевых матчей пять. Отчасти виноват календарь – турнир зимой, без нормальных сборов фаворитов, отчасти эксперимент Коллины-Венгера.

Эмпирически выяснили, что добавленное время используют не для голевых атак. Паузы позволяют разбить матч, а дальше судьи накидывают по десять-пятнадцать минут вместо семи привычных. Уставшие футболисты ползают полем, стирается рисунок игры, что ведет к нулям. А клубам «чистое время» навредит еще сильнее, чем сборным, ведь за сезон разница в нагрузках составит до десяти овертаймов для таких команд, как «Реал» и «Ливерпуль».

Англия после 27 лишних минут смотрелась физически хуже, чем команда США , сыгравшая лишних 14. Люди – живые, хотя в ФИФА в эту теорию не верят, а усталость – важный фактор. Фантазии Инфантино связаны с прибылью. Даже тайм-ауты посреди таймов с радостью введут, чтобы крутить ролики спонсоров. Лишние часы на поле также приведут к сложным травмам, ведь 180-220 минут наверх за один сезон – большой риск сломаться.

Рост компенсированного времени не привел к росту игрового. Как было в районе 55-56 минут в среднем на ЧМ -18, так и осталось. Матч, который длится 95 минут, дарит столько же футбола, как игра на два часа. Вспомните стандартный овертайм — скука смертная в ожидании пенальти. Футбол не нуждается в таймах по тридцать минут и в добавлении получаса к обычному матчу. Паузы – результат усталости, нагрузок и стратегии отдельных команд.

Венгеру пора признать ошибку

Коллина и Венгер, похоже, поняли свою ошибку. Добавленных минут стало меньше. Эксперимент провели, он точно провалился. Главное теперь, чтобы жадные чиновники не ввели правило «чистого времени», уничтожив сетки трансляций и добавив фактор раздора. Представьте реакцию тренера, которому в конце сезона скажут, что его команда переиграла восемь овертаймов по сравнению с соперником, получив серию травм.

Класс футболистов и чистое игровое время, кстати, не связаны. РПЛ по чистому игровому времени выше, чем Бундеслига и АПЛ . Есть масса более важных параметров, чтобы сделать игру красивее. А уж если так хотят понравиться детям, которым сложно усидеть полтора часа, то можно действовать радикально – таймы по 25 минут чистого времени, в таком случае получат примерно 90 минут в целом, среди которых 40 уйдет на паузы.

Сказка идеологов «Суперлиги», что футбол обречен, если не дать именно им гарантированные миллиарды, разбивается о визжащих мексиканских детей после спасения Очоа. Миллионы бразильских школьников смотрят все игры ЧМ -2022. Студенты из Нидерландов наблюдают за играми прямо на парах. Валлийские детки вчера проанализировали вчера поражение от Ирана качественнее, чем смог бы Мостовой. Футбол живее всех живых.

Дети смотрят футбол, взрослые от него без ума. Например, в США и Канаде этот ЧМ популярный, ведь бейсбольный сезон сыграли, американский футбол не добрался до плей-офф, как и баскетбол, а в хоккее главные матчи впереди. В Индии смотрят футбол, ведь в крикете ждут новый сезон. Успехи азиатских сборных? Новый всплеск интереса накануне Кубка Азии. Победы команд из Ближнего Востока? Снова растет интерес к футболу в целом.

Факты против «чистого времени»

Атакующий футбол не дарит больше реального футбола, чем оборонительный. На ЧМ -2014 чистое игровое время колебалось в диапазоне 60-67 минут, упало до 52-58 в России и осталось таким же после добавленного времени в Катаре. А вот средняя результативность не обвалилась, значит, атакующий поход не убрали из меню. Сейчас в чести смелая игра, саудовцы или канадцы высоко прессингуют и любят работу с мячом.

Также в ФИФА не учли задачу сборной – не проиграть любой ценой. На ЧМ -2018 выяснили, что команда, которая ведет, замедляет действия на 34 %. «Мусорные минуты» чаще всех копили Франция и Бразилия. Сценарии обычного матча работают полтора века. Да, иногда чистое игровое время 63 минуты, как у Египта и Уругвая четыре года назад (один гол). А порой лишь 50 минут, как у Катара и Эквадора (два гола, но меньше ударов).

Но если заставить вторых сыграть еще 10 чистых минут, то не будет качества. Час одни набьют за 90 минут, а другим нужно 130. Разница в сорок минут на поле. В теории идея казалась интереснее, цель – зрелищный футбол. Практика показала, что «чистое время» бессмысленно считать. Также не факт, что уничтожение сетки трансляций выгодно спонсорам. Один матч короче, а другой длиннее, общее время для рекламы не поменяется.

А что делать, если на одном канале накладываются две игры? Вечно переносить матчи, маринуя людей на трибунах и зрителей у экранов – не вариант. Конечно, судьям нужно жестче реагировать на явную затяжку времени, давать карточки. Но матчи с 20-25 добавленными минутами не становятся яркими, обычные 95 минут приносят больше радости. Коллина выдумал, что часто играют лишь 45 минут, но так на ЧМ -18 работали лишь африканцы.