Соккер выходит из тени. ЧМ-22 как полигон обоснованных надежд для США

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сегодня, 16:00

Словосочетание «американский футбол» наконец приобретает правильное значение.

Согласно опросам общественного мнения в США , в последние годы на родине Майка Тайсона игра в мяч набирает обороты популярности. Конечно, откат бейсбола, баскетбола и американского футбола из ведущих позиций пока невозможен, но тот же хоккей из топ-4 уже практически подвинулся. Тенденция такова, что с 2007 года состязания на льду в борьбе за сердца любителей спорта неуклонно в симпатиях теряют. В пользу как раз соккера.

Популярность MLS в США увеличилась на 27%. Повышенное внимание к национальной сборной при таких раскладах не удивляет. Логично, что перед поездкой в Катар к штатникам было приковано немало внимания. И не только внутри США .

Выход в плей-офф на ЧМ -2022 — лишь вершина айсберга. Сборная США на равных сыграла с одной из топовых команд турнира, наставник «янки» переиграл коллегу Гарета Саутгейта из сборной Англии тактически. И это только одна из причин, почему сборная США достойна отдельного внимания.

Лучшее поколение в истории

Клинт Дэмпси, Лэндон Донован, Тим Ховард, Брэд Фридель, Майкл Брэдли, Коби Джонс, Брайан Макбрайд, Джози Алтидор. Всё это не чужие любителям соккера имена футболистов. Все эти игроки в те или иные периоды символизировали надежды выхода национальной сборной на качественно новый уровень. Добиться всплеска получилось в 2002-м. На турнире в Японии и Корее штатники дошли до четвертьфинала. Но планка еще 30-го года в виде третьего места и «бронзы» остается недостижимой.

США привыкли достигать высот во всех видах спорта. И пока соккер на просторах страны прогрессирует семимильными шагами, этой ситуацией намерены воспользоваться. Высшим достижением в истории «звезд и полос» является энное количество побед на Золотом кубке КОНКАКАФ и победа в такой же региональной Лиге наций.

Благодаря нынешнему набору футболистов ситуация с мертвой точки может быть сдвинута. На ЧМ в Катаре в составе сборной США 17 легионеров. 11 из них представляют команды ведущих европейских чемпионатов. Четверо — топ-клубы таких стран. Имена Кристиана Пулишича, Тимоти Веа, Уэстона МакКенни или Сержиньо Деста на слуху, как футболистов, достойных внимания среди лучших в своем деле. Джо Скалли, Юнус Муса, Джованни Рейна, Тайлер Адамс — в следующих эшелонах наиболее перспективных футболистов Старого Света. Неудивительно, что от этого поколения ожидают многого. А также авансом называют лучшим.

Зрелая игра молодых

25,15 — таков средний возраст 26 футболистов, включенных в состав сборной США на турнир в Катаре. Моложе только Гана — 24,73 года. В заявке «янки» лишь два футболиста, которые старше 30 лет — вратарь Шон Джонсон и защитник Тим Рим. Из них только второй в играх ЧМ на поле появлялся. Девяти игрокам США на мундиале-22 — от 19 до 23 лет. Шести — от 24 до 25. Таким образом, основу коллектива составляют уже не мальчики, но футболисты, лучшие годы которых впереди. Что не мешает демонстрировать высокий класс и потенциал уже сейчас.

Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер не просто перенимает лучшие образцы европейского футбола. Грегг поиграл на просторах Старого Света сам, а потому не понаслышке знает, что нужно его команде, чтобы навязывать конкуренцию лучшим. В предыдущие годы «звезды и полосы» слыли примером задорной и мотивированной, но бестолковой команды. Партнеры тех же Донована или Джонса выглядели скорее умелыми легкоатлетами, в действиях которых превалируют хаос и отсутствие понимания, что делать с мячом, а не профессиональными футболистами.

Матчи с Уэльсом, Англией и Ираном в игре США объединяло одно — «янки» умело подстроились под оппонента, но не забывали демонстрировать свои лучшие качества. С «тремя львами» США выключили сопернику выход в атаку, но сами за счет быстрого выхода из обороны и более чем 90% успешности перемещений в последней трети создали не одну угрозу. Удар Пулишича в перекладину как момент, созданный буквально из ничего — лучшая характеристика опасности и уровня возможностей этой команды.

Главную слабость этой США — физическую готовность — Берхалтер обернул в силу. Во всех встречах штатники в первые 60-65 минут, и «янки» в последние 25-30 минут — разные команды. Проблемы с физикой Берхалтер конвертировал в умение концентрировать силы для сковывания соперника в центре поля. В этот период США вроде бы не претендуют на победу, но выстраивают свою игру таким образом, что не могут проиграть и сами.

При нынешних турнирных раскладах и реалиях с проблемами в стане целого ряда сборных на турнире «янки» могут замахнуться не только на выход из группы, но и на преодоление барьера 1/8 финала. США достойно смотрелись в каждом из проведенных на турнире ранее матчах.

Команда с прицелом на 2026-й

Впрочем, настоящий урожай успеха штатники нацелены собрать позже. ЧМ -2026 пройдет на территории трех соседей по Северной Америке — Мексики, Канады и как раз США . Учитывая средние возрастные показатели «янки» и цифры старения львиного количества заявленных на турнир в Катаре футболистов, на домашнем мундиале «звезды и полосы» могут замахнуться и на лучшее выступление в истории.