«Ливерпуль» в эпоху Юргена Клоппа: рождение, становление, триумф и кризис суперклуба

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сегодня, 10:16

Всего за два года Юрген Клопп поднял «Ливерпуль» на вершину европейского клубного футбола.

Предпосылки больших перемен

Осенью 2015 года «Ливерпуль» скверно начал сезон в Премьер-Лиге. После минимальных побед в двух стартовых турах национального первенства над «Сток Сити» (1:0) и «Борнмутом» (1:0) подопечные Брендана Роджерса провели безликий поединок с «Арсеналом» (0:0).

В матчах 4-го и 5-го туров «мерсисайдцы» были разгромлены «Вест Хэмом» (0-3) и вчистую проиграли «Манчестер Юнайтед» (1-3).

Сумбурное развитие событий в победной игре против «Астон Виллы» (3:2) и невразумительный ничейный исход в ливерпульском дерби с «Эвертоном» (1:1) побудили руководство «Ливерпуля» пойти на радикальный шаг и отправить Роджерса в отставку.

Несмотря на 11 набранных очков в 7 стартовых поединках, футбол в исполнении одной из самых титулованных команд Англии не был в достаточной степени сбалансирован, и перспективы выхода «красных» из очевидного игрового кризиса не просматривались.

Казалось, перестановка на тренерском мостике не поспособствует кардинальному улучшению игры «Ливерпуля». Тем более что кандидатура Юргена Клоппа вызывала немало вопросов у футбольных экспертов на Туманном Альбионе

В Ливерпуль немецкий специалист приехал в статусе тренера, утратившего бразды правления в дортмундской «Боруссии» и добровольно ушедшего в отставку.

Рождение и становление нового «Ливерпуля»

Преображение мерсисайдского коллектива происходило постепенно. В связи с тем, что новый главный тренер не проводил предсезонную подготовку, Клоппу потребовалось некоторое время для адаптации команды к новой игровой философии.

Работа в Дортмунде стала великолепной проверкой на прочность амбиций и квалификации нового рулевого «Ливерпуля». «Боруссия» не могла позволить себе приобретение дорогостоящих футболистов, поэтому успех в работе с «черно-желтыми» был достигнут в результате раскрытия потенциала малоизвестных на европейском трансферном рынке игроков.

Кадровое положение дел в «Ливерпуле» в начале сезона 2015/2016 напоминало ситуацию в «Боруссии». Мастеров, обладавших статусом звезд первой величины, в команде не наблюдалось. Однако Клопп имел возможность тестировать игроков в Лиге Европы.

Игры весенней стадии во втором по значимости европейском клубном турнире свидетельствовали о приобретении командой новых качеств: «красные» отработали навык эффективного прессинга на половине поля соперника, быстро переходили от обороны к атакующим действиям и, что особенно важно, продолжали сражаться за результат, независимо от счета на табло.

Наглядным подтверждением формирования в команде несгибаемого боевого духа стало противостояние «Ливерпуля» с принципиальным для главного тренера соперником из Северного Рейна-Вестфалии. Ответная домашняя схватка с подопечными Томаса Тухеля (в первой игре победитель не был выявлен — 1:1) с самого начала не сулила «мерсисайдцам» благоприятного результата: к 9-й минуте хозяева поля позволили «Боруссии» отличиться дважды.

За полчаса до финального свистка арбитра шансов на выход в полуфинал у «Ливерпуля» фактически не было, так как гости вели в счете 3-1, и для общего успеха Клоппу и его парням требовались 3(!) взятия ворот соперника. Однако хозяевам удалось совершить спортивный подвиг, вырвать очень важную победу со счётом 4-3 и квалифицироваться в следующий раунд турнира.

Несмотря на то, что завоевать главный трофей Лиги Европы «Ливерпулю» не удалось (в финальной игре английский клуб уступил искушенной в еврокубковых баталиях «Севилье»), факт рождения в Ливерпуле интересного и перспективного коллектива уже не вызывал ни малейших сомнений у европейских футбольных экспертов.

Время триумфа

Второй сезон работы Клоппа с командой получился по-настоящему успешным. После мало приятного седьмого места в Премьер-Лиге в дебютном для германского наставника сезоне «Ливерпуль» уверенно ворвался в квартет представителей национального первенства, получивших путевки в Лигу чемпионов. В мае 2017 года «мерсисайдцы» застолбили за собой итоговую четвертую позицию в турнирной таблице и завоевали право сыграть в квалификации ЛЧ .

По результатам 38 матчей элитного дивизиона чемпионата Англии «Ливерпуль» потерпел лишь 6 поражений и набрал 76 очков, а годом позже повторил тот же результат (четвертая позиция при 5 поражениях и 75 набранных турнирных баллах).

Период времени с осени 2017 по май 2022 года наглядно показал эффективность идей главного тренера, сумевшего создать команду-звезду, уверенно вошедшую в когорту признанных европейских грандов.

Финал Лиги чемпионов сезона 2017/2018 против мадридского «Реала» у дружины Клоппа не сложился по причине более сбалансированной игры соперника и грубых ошибок вратаря Кариуса (1:3). Тем не менее через год «Ливерпуль» наконец добился заветной цели, переиграв в решающем матче турнира соотечественников из «Тоттенхэма» (2-0).

Процесс работы с клубом высокого уровня специфичен: при колоссальных физических, психических и эмоциональных нагрузках неизбежны периоды игровых спадов. Для сохранения высокого уровня мотивации игроков необходима эффективная работа клуба в деле точечного обновления состава команды.

Временный кризис и переходный период

В прошлом сезоне «Ливерпуль» не сумел победить в Премьер-Лиге и проиграл финал Лиги чемпионов. Очевидно, после поражения от «Реала» в Париже команде требовалась перезагрузка и существенное кадровое обновление.

С другой стороны, пойти на кардинальные изменения в составе менеджменту клуба было крайне непросто, поскольку в сезоне 2021/2022 коллектив сыграл здорово, и для полного успеха «красным» не хватило совсем чуть-чуть.

Немаловажным фактором ухудшения качества игры и результатов вице-чемпионов Англии в нынешнем сезоне стала пауза в АПЛ , обусловленная проведением чемпионата мира в необычное время года. Впрочем, эта проблема также коснулась таких грандов, как ПСЖ , «Реал Мадрид», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Челси».

Игровой кризис «Ливерпуля» следует рассматривать как естественный ход событий в жизни суперклуба, когда на смену продолжительному успеху приходит период некоторого ухудшения качества игры, что неизбежно ведет к изменению микроклимата в команде.

С аналогичными трудностями в прошлом году столкнулась «Барселона», однако сейчас каталонцы уверенно возглавляют чемпионскую гонку в Примере.