Клубы АПЛ стартовали в плей-офф ЛЧ с провалов. Вся надежда на «Манчестер Сити»

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сегодня, 17:51

«Ливерпуль» ближе к поражению, чем к победе.

В последние годы все привыкли, что АПЛ идет впереди планеты всей – команды находятся в высокой конкуренции и проходят напряженный календарь, в таблице – феноменальная плотность. И тем удивительнее следить за стартом плей-офф в Лиге чемпионов, где у английских клубов до сих пор 0 побед.

«Тоттенхэм» и «Челси» потерпели неудачу

Как и годом ранее, в следующий этап главного еврокубка отобрались все команды Премьер-Лиги, которые участвовали в групповой стадии. В тот раз это были «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Сейчас место «красных дьяволов» занял «Тоттенхэм». Только вот если в предыдущем сезоне никто из английских грандов не потерпел поражение в первой встрече, то на этот раз осечку допустили сразу два коллектива.

«Тоттенхэм» не нашел ключ к воротам действующего чемпиона Италии — «Милана». Вообще у «шпор» при Антонио Конте стабильно возникают проблемы с командами, которые, подобно лондонцам, используют схему с тремя центральными защитниками. Так англичане ни разу не обыграли «Спортинг» в группе, потеряли очки в первом поединке с «Айнтрахтом». Эти соперники не давали свободы главной движущей силе «Тоттенхэма» — латералям.

«Милан» относится к тому же типу оппонентов для подопечных Антонио Конте, но в первом матче «шпорам» не повезло еще и пропустить на первых минутах. С самого начала англичане оказались вынуждены отыгрываться – и подвела реализация. Моменты у команды были, тот же Харри Кейн мог выводить свой клуб вперед (не повезло ни с ударом, ни с офсайдом у Сона).

По итогам встречи Антонио Конте отметил разницу в последних результатах «Милана»:

Жду еще одного непростого матча в марте. Мы должны были лучше сыграть в эпизоде с пропущенным мячом, но мы бились в непростой атмосфере. Не будем забывать, что «Милан» выиграл чемпионат в прошлом году, а мы — нет.

Ситуация с «Челси» понятна – примерно такой исход их игры с дортмундской «Боруссией» мы и предсказывали (разве что ожидали больше голов). «Аристократы» после масштабной закупки вынуждены сделать большой шаг назад и с нуля образовывать командные связи. Стоят ли надежды на светлое будущее одной победы в 10 встречах – другой вопрос, но при нынешнем положении дел победа немцев, тем более дома, не вызвала никакого удивления.

«Ливерпуль» рискует присоединиться к клубу неудачников

Для «Ливерпуля» сложно представить более принципиального соперника, чем мадридский «Реал». Сразу два раза за последние годы команды играли между собой в финале Лиги чемпионов (оба раза победа доставалась «сливочным»), а в промежутке между этими случаями был четвертьфинал-2020/21 – тогда дальше прошли тоже мадридцы.

«Мерсисайдцам» в поединках с испанским грандом сложно еще и потому, что гегенпрессинг располагает к контратакам – а «Реалу» достаточно пары моментов, чтобы перевернуть ход встречи.

Последнее отмечает даже сам главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп:

Я очень рад, что мы играем именно сейчас. Четыре недели назад это было бы сложно, но в жизни момент времени определяет все. Возможно, мы как раз пришли в себя вовремя. И такую возможность нужно использовать. У нас нет шансов, если мы не покажем свою лучшую игру — а вот у «Реала» все равно будет шанс, если они не сыграют в свою лучшую игру! В этом разница.

Сейчас невыгодная для «красных» расстановка сил усугубляется кризисом стиля. Они не потеряли в интенсивности контрпрессинга, но стали допускать больше контратак, участились индивидуальные ошибки. Тяжелее становится еще и потому, что у ряда игроков центра поля истекают контракты.

И все же мальчиками для битья подопечные Юргена Клоппа не стали – отдельные матчи сводят в свою пользу, даже когда ожидаешь их ошибки. Совсем непонятно, какую роль в мотивации «Ливерпуля» сыграет статус соперника по 1/8 финала Лиги чемпионов – они могут как объединиться и показать свой лучший футбол против команды, отобравшей у них победу в ЛЧ , так и с треском вылететь. В последнем случае за судьбу главного тренера «Ливерпуля» станет еще тревожнее.

Вся надежда на «Ман Сити»

У «горожан» нет системных проблем, которые мешают «Ливерпулю» и «Челси». При этом они уже полностью сформировались как адепты идей Пепа Гвардиолы, что позволяет команде стабильно проходить первые стадии плей-офф.

Благодаря качеству собранных игроков даже после ухода Жоау Канселу испанский менеджер нашел решение при дефиците фланговых защитников – перешел на тройку центрбеков без потери в качестве. О форме Холанда уже было сказано немало – Эрлинг способен в одиночку решить исход встречи, а его прогресс в английском гранде вызывает опасения даже у соперников «Сити» в ЛЧ . Отдельного упоминания достойны и Де Брюйне, Фоден, Силва – все игроки основы вышли на пик формы.

Также в плюс «небесно-голубым» играет уровень соперника по 1/8 финала. «Лейпциг» уже не располагает запасом мощности, как при Юлиане Нагельсманне, и не в состоянии бороться за медали – в матче с «Унионом» (прямым конкурентом за топ-3) команда потерпела поражение. Свой отпечаток накладывают травмы игроков основы – Дани Ольмо и Петер Гулачи (сменщик Бласвиха).

Пока все сводится к тому, что именно «Сити» одержит первую победу среди кризисных английских клубов.