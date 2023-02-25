«Салернитана» — «Монца» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Салернитана» — «Монца», который состоится 26 февраля 2023 года

«Салернитана»

«Салернитана» не очень результативно выступает в последний месяц в Серии А и заработала три балла в пяти последних матчах. Команда опускается все ниже по турнирной таблице и занимает уже 16 место с 21 пунктов, на два балл опережая идущую позади «Специю». Соперник показывает очень грамотный и интересный футбол, поэтому победа над «Монцем» дала бы хороший эмоциональным толчком для хозяев.

19 февраля «Салернитана» уступила на своем поле «Лацио» (0:2), а 13 числа минимально проиграла «Вероне» (0:1).

«Монца»

«Монца» только в прошлом туре Серии А минимально проиграла «Милану» (0:1) и прервала серию без поражений. Команда умело играет в обороне и пытается реализовывать свои моменты сопернику, поэтому текущее 11 место с 29 баллами вполне закономерно. В предстоящем матче у гостей будет отличная возможность еще пополнить свою копилку в турнирной таблице Серии А при удачном стечении обстоятельств.

12 февраля «Монца» одолела на выезде «Болонью» (1:0), а шестого числа разошлась миром с «Сампдорией» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Салернитана» – 3.55

Ничья – 3.4

Победит «Монца» – 2.12

Статистика

«Монца» проиграла только три матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Салернитана» проиграла восемь поединков из десяти последних

«Монца» выиграла три последних матча у «Салернитаны»

Три последних встречи между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Монцы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.12. Гости выглядят более уверенно и играют в более интересный и качественный футбол. Предлагаем поверить в «Монцу» и сделать выбор в ее пользу.