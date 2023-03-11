Канселу не прижился в «Баварии». Дальнейшее будущее португальца под вопросом

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вчера, 19:02

Летом его хочет заполучить «Барселона», но у нее множество проблем.



Переход Канселу в «Баварию» стал для всех огромной неожиданностью

Аренда и переезд португальца в Мюнхен стал самой внезапной сделкой зимнего трансферного окна. Слухи о возможном уходе Канселу из «Манчестер Сити» возникли из ниоткуда и за несколько часов они воплотились в реальность.

Вероятной причиной ухода Жоау из «Сити» назывались разные причины – от нежелания делиться игровым временем с Рико Льюисом до конфликта с Пепом Гвардиолой. О последнем писало английское издание Daily Mail. Согласно источнику, Канселу был не рад тому, что оставался на скамейке запасных в ряде встреч, в связи с чем выразил недовольство Пепу. Однако после переезда в Германию, сам Жоау опроверг эти слухи:

Люди, которые говорят, что я поругался с Гвардиолой, лгут. Я не чувствовал себя важным игроком в команде в последних нескольких матчах. Я поговорил с тренером, и он тоже согласился. И вместе с клубом мы решили, что я должен уйти, что так будет лучше для меня.

Канселу, конечно, можно поверить, но это был не единственный случай, когда он хотел покинуть команду. В предыдущий раз он делал это в сезоне 19/20 и по той же причине – хотел больше игрового времени. Тогда Пеп и решил перевести португальца на левый фланг, дав ему новую роль, на которой он хорошо раскрылся и стал одним из лучших в мире.

В этом же сезоне он стал меньше получать шанс в полюбившейся роли. Причина тому – приобретение Эрлинга Холанда. В «Сити» последовали важные тактические перестановки, которые подействовали по принципу домино. Переход от ложной девятки к классической вынудил Гвардиолу использовать своих центральных полузащитников в более глубокой роли. Именно там, где раньше обитал Канселу.

В последнее время каталонец все чаще использует в своей формации трех центральных защитников, один из которых эпизодически выступает на фланге, и еще одного защитника, способного сыграть в паре с Родри в опорной зоне. Канселу нередко использовался в роли латераля, поэтому Пеп стал чаще отдавать предпочтение Льюису и Уокеру.

Все вышеперечисленное вынудило Жоау обратится к руководству и тренескому штабу клуба с просьбой отпустить его. «Сити», как это и бывает в большинстве случаев, не стал держаться за игрока, который хочет уйти.

В «Баварии» не планируют выкупать Канселу

В арендном соглашении между «Баварией» и «Сити» есть право выкупа Жоау за 70 млн евро. При переходе португальца казалось, что мюнхенцам удалось провернуть крайне выгодную сделку, поскольку у них имелись трудности с флангами защиты -- в особенности, справа.

Весь январь СМИ пестрили о том, что Бенжамин Павар может покинуть команду из-за желания играть в центре обороны. Другой игрок, способный сыграть на правом фланге обороны, Нуссаир Мазрауи переболел короновирусом во время поездки в Катар, а после подхватил серьезное воспаление перикарда – наружной оболочки сердечной мышцы. Оставшимся вариантом для «Баварии» был Йосип Станишич.

В таких условиях получить игрока калибра Жоау Канселу казалось настоящим подарком. Однако после перехода Канселу так и не получал полного игрового времени за матч. Его то подменял Станишич, то сам Жоау выходил со скамейки запасных. И даже в очень важной игре против ПСЖ португалец остался в запасе, что, по информации Флориана Плеттенберга, вызвало недовольство игрока. Во всех турнирах он провел лишь 344 минуты.

О причине совсем недавно высказались и спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич, и главный тренер Юлиан Нагельсманн. Оба заявили, что у них есть некоторые проблемы с тем, как Жоау проявляет себя на тренировках. Нагельсманну даже пришлось провести с португальцем личную беседу, чтобы прояснить ситуацию:

Я поговорил с Жоау после одной из тренировок, на которой он проявил себя не очень хорошо – мне понравилась его реакция. У меня был похожий случай с Анхелиньо. На одной из тренировок он проявил себя не очень хорошо. Мы откровенно поговорили – и не только о футболе. После этого он полностью выкладывался на тренировках и был очень хорош во время матчей.

«Барслеона» хотела бы арендовать Канселу летом

По сообщениям Diario Sport, «Бавария» уже уведомила «горожан» о том, что не намерена активировать опцию выкупа Жоау. Несмотря на беседы с игроком, руководству не понравилось его отношение к своим обязанностям, хотя он перешел в новый коллектив совсем недавно.

Наиболее вероятное развитие событий – выставление футболиста на трансферный рынок. В приоритете у «Сити» продать защитника, но в клубе не исключают вариант с еще одной арендной сделкой. В таком соглашении будет заинтересована «Барселона», которая намерена укрепить правый фланг. Кроме того, каталонцы находятся в хороших отношениях с агентом Канселу Жорже Мендешем, что может способствовать сделке.

Основным препятствием может стать то, что Жоау захочет стабильного места в основном составе на долгое время. «Барселона» вряд ли сможет гарантировать игроку его потенциальный выкуп у «Сити» из-за различного рода проблем, с которыми столкнулись «сине-гранатовые».