Ещё один бразилец «Зенита» в топе самых дорогих игроков РПЛ. Малком оторвался от Вендела и Барриоса

Капитаны «Динамо» и «Локо» ушли в минус.
Малком – с отрывом самый дорогой актив РПЛ
Бразилец с российским паспортом и до обновления котировался дороже, чем кто-либо. Просто сейчас этот отрыв увеличился еще сильнее – если раньше 26-летний нападающий оценивался в 24 миллиона евро и обгонял Вендела на 2 млн, то теперь оценочная стоимость игрока увеличилась до 27 млн евро.
Это неудивительно. Малком сходу после паузы в двух матчах РПЛ подряд оформлял дубль: в ворота «Пари НН» и «Химок». Причем в последнем случае именно его голы помогали «сине-бело-голубым» не потерять нить игры окончательно.
На данный момент футболист делит лидерство в списке бомбардиров чемпионата с Промесом. В активе обоих легионеров по 16 мячей. Только голландец последний матч пропускал – да и весь «Спартак» не в лучшей форме. А у «Зенита» дела обстоят получше, и у Малкома есть реальные шансы стать лучшим бомбардиром. Вероятно, это будет последний аккорд бразильца в России.
К слову, даже в случае ухода бразильца у чемпионов останется игрок, который в перспективе может занять место наиболее ценного актива лиги. Роберт Ренан провел в Санкт-Петербурге всего несколько месяцев. В чемпионате выходил на поле в 5 матчах. И уже стал прочным игроков основы (в 19-то лет) и прибавил в стоимости 4 млн евро. В РПЛ мотивации надолго не хватит – так или иначе возникнет необходимость продавать защитника в более амбициозный клуб. Но к этому моменту Роберт может вырасти в цене и до 30 млн.
Петербургская диаспора оккупирует топ-5
А пока этого не произошло, топ-5 наиболее дорогих игроков Премьер-Лиги продолжает состоять из знакомых нам легионеров «Зенита». Тем, от кого оторвался Малком в рейтинге, является Вендел. Его стоимость по сравнению с осенью-2022 никак не изменилась (те же 22 миллиона евро). Весной он забил лишь «Локомотиву» — хотя бразилец специализируется не на завершении. Что важнее, он стабилен и зарабатывает петербуржцам преимущество в центре поля в каждом матче.
Чуть дальше расположились Вильмар Барриос и Клаудиньо. Первый регулярно дает огромный объем работы без мяча, активно идет в отбор. Он успел пропустить несколько матчей в марте, а заменить его удалось благодаря Далеру Кузяеву. Последний – игрок настроения, к тому же в этом сезоне стал чаще пропускать матчи. Поэтому и вполне объяснимо, почему бразилец находится только на четвертом месте.
Замыкает первую пятерку тот же Дуглас Сантос – бразильский латераль котируется в 16 млн евро и на 1 миллион опережает Арсена Захаряна с Матвеем Сафоновым.
На данный момент «Зенит» — с отрывом самый дорогой по составу клуб. И даже если смотреть на топ-25 наиболее дорогих игроков РПЛ, наибольшее представительство имеют «сине-бело-голубые» (7 футболистов). У «Динамо» и «Краснодара» — по 4 футболиста.
Пиняев – в погоне за Захаряном и Сафоновым
Еще в первой части сезона Сергей только начинал привлекаться в стартовый состав «Крыльев» – предыдущий сезон ушел на адаптацию к уровню сопротивления в РПЛ. 17-летний вингер быстро стал мотором команды, одной из главных функций в продвижении мяча.
Переход молодого таланта в «Локомотив» объяснимо воспринимался со скепсисом. У «железнодорожников» накопились собственные проблемы – не было результата и цельной системы игры. Только-только произошла смена тренера, сменился состав совета директоров. После смены вектора вновь появилась необходимость трансферов – очередные затраты. В таких условиях зарабатывать место в старте намного сложнее. Но Пиняев быстро ворвался в стартовую обойму москвичей, а пришедший Артём Дзюба стал для него и Глушенкова дядькой-наставником.
Сергей быстро стал движущей силой в топ-клубе, который еще осенью находился в состоянии серьезного кризиса (сейчас уже засматривается на первую пятерку). Теперь 18-летний вингер оценивается в 7 миллионов евро (+ 3.5 млн). Он пустился в погоню за другими наиболее ценными активами с российским паспортом – отставание от Арсена Захаряна и Матвея Сафонова уже не настолько серьезное. Лидеры «Динамо» и «Краснодара» котируются на одном уровне – 15 млн евро.
Если «Локомотив» вернется на исходные позиции, а в следующем сезоне сможет сделать шаг вперед, Пиняеву в кратчайшие сроки удастся встать в один ряд с Матвеем и Арсеном.
В антитопе – Баринов, Карраскаль и Фомин
Все упали в оценочной трансферной стоимости на 1 миллион евро. С Хорхе причины вполне объяснимы – он резко сдал по сравнению с летом, когда его причисляли к лучшим легионерам в чемпионате. Недавно колумбиец забил «Химкам» — и этот гол стал для него первым в чемпионате с сентября.
Карраскаль вчистую проигрывает конкуренцию. В старте не выходит четвертый тур к ряду – на его позицию передвинули Федора Чалова, на острие играет Антон Заболотный. Так что формально Зе – причина, по которой инсайд сейчас сидит на скамейке. По последним данным, ему уже нашли замену.
В случае с Бариновым и Фоминым все сложнее. «Локомотив» выходит из состояния кризиса и готов ворваться в борьбу за топ-5, а Дмитрий – капитан «железнодорожников», регулярно выходит в старте. И наконец на родной позиции опорника, а не в центре обороны. Вероятно, стагнация в оценочной стоимости – остаточный эффект от проваленного осеннего этапа чемпионата. «Динамо», наоборот, теряет высоту и показывает довольно слабый по качеству футбол. Даниил все еще задает объем атакам «бело-голубых», но общая стагнация не могла не сказаться на его стоимости.
Ну конечные итоги финансовой стоимости можно будет уже узнать по окончанию чемпа... может что то измениться
Ну конечные итоги финансовой стоимости можно будет уже узнать по окончанию чемпа... может что то измениться