Ещё один бразилец «Зенита» в топе самых дорогих игроков РПЛ. Малком оторвался от Вендела и Барриоса

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сегодня, 17:57

Капитаны «Динамо» и «Локо» ушли в минус.

Малком – с отрывом самый дорогой актив РПЛ

Бразилец с российским паспортом и до обновления котировался дороже, чем кто-либо. Просто сейчас этот отрыв увеличился еще сильнее – если раньше 26-летний нападающий оценивался в 24 миллиона евро и обгонял Вендела на 2 млн, то теперь оценочная стоимость игрока увеличилась до 27 млн евро.

Это неудивительно. Малком сходу после паузы в двух матчах РПЛ подряд оформлял дубль: в ворота «Пари НН» и «Химок». Причем в последнем случае именно его голы помогали «сине-бело-голубым» не потерять нить игры окончательно.

На данный момент футболист делит лидерство в списке бомбардиров чемпионата с Промесом. В активе обоих легионеров по 16 мячей. Только голландец последний матч пропускал – да и весь «Спартак» не в лучшей форме. А у «Зенита» дела обстоят получше, и у Малкома есть реальные шансы стать лучшим бомбардиром. Вероятно, это будет последний аккорд бразильца в России.

К слову, даже в случае ухода бразильца у чемпионов останется игрок, который в перспективе может занять место наиболее ценного актива лиги. Роберт Ренан провел в Санкт-Петербурге всего несколько месяцев. В чемпионате выходил на поле в 5 матчах. И уже стал прочным игроков основы (в 19-то лет) и прибавил в стоимости 4 млн евро. В РПЛ мотивации надолго не хватит – так или иначе возникнет необходимость продавать защитника в более амбициозный клуб. Но к этому моменту Роберт может вырасти в цене и до 30 млн.

Петербургская диаспора оккупирует топ-5

А пока этого не произошло, топ-5 наиболее дорогих игроков Премьер-Лиги продолжает состоять из знакомых нам легионеров «Зенита». Тем, от кого оторвался Малком в рейтинге, является Вендел. Его стоимость по сравнению с осенью-2022 никак не изменилась (те же 22 миллиона евро). Весной он забил лишь «Локомотиву» — хотя бразилец специализируется не на завершении. Что важнее, он стабилен и зарабатывает петербуржцам преимущество в центре поля в каждом матче.

Чуть дальше расположились Вильмар Барриос и Клаудиньо. Первый регулярно дает огромный объем работы без мяча, активно идет в отбор. Он успел пропустить несколько матчей в марте, а заменить его удалось благодаря Далеру Кузяеву. Последний – игрок настроения, к тому же в этом сезоне стал чаще пропускать матчи. Поэтому и вполне объяснимо, почему бразилец находится только на четвертом месте.

Замыкает первую пятерку тот же Дуглас Сантос – бразильский латераль котируется в 16 млн евро и на 1 миллион опережает Арсена Захаряна с Матвеем Сафоновым.

На данный момент «Зенит» — с отрывом самый дорогой по составу клуб. И даже если смотреть на топ-25 наиболее дорогих игроков РПЛ , наибольшее представительство имеют «сине-бело-голубые» (7 футболистов). У «Динамо» и «Краснодара» — по 4 футболиста.

Пиняев – в погоне за Захаряном и Сафоновым

Еще в первой части сезона Сергей только начинал привлекаться в стартовый состав «Крыльев» – предыдущий сезон ушел на адаптацию к уровню сопротивления в РПЛ . 17-летний вингер быстро стал мотором команды, одной из главных функций в продвижении мяча.

Переход молодого таланта в «Локомотив» объяснимо воспринимался со скепсисом. У «железнодорожников» накопились собственные проблемы – не было результата и цельной системы игры. Только-только произошла смена тренера, сменился состав совета директоров. После смены вектора вновь появилась необходимость трансферов – очередные затраты. В таких условиях зарабатывать место в старте намного сложнее. Но Пиняев быстро ворвался в стартовую обойму москвичей, а пришедший Артём Дзюба стал для него и Глушенкова дядькой-наставником.

Сергей быстро стал движущей силой в топ-клубе, который еще осенью находился в состоянии серьезного кризиса (сейчас уже засматривается на первую пятерку). Теперь 18-летний вингер оценивается в 7 миллионов евро (+ 3.5 млн). Он пустился в погоню за другими наиболее ценными активами с российским паспортом – отставание от Арсена Захаряна и Матвея Сафонова уже не настолько серьезное. Лидеры «Динамо» и «Краснодара» котируются на одном уровне – 15 млн евро.

Если «Локомотив» вернется на исходные позиции, а в следующем сезоне сможет сделать шаг вперед, Пиняеву в кратчайшие сроки удастся встать в один ряд с Матвеем и Арсеном.

В антитопе – Баринов, Карраскаль и Фомин

Все упали в оценочной трансферной стоимости на 1 миллион евро. С Хорхе причины вполне объяснимы – он резко сдал по сравнению с летом, когда его причисляли к лучшим легионерам в чемпионате. Недавно колумбиец забил «Химкам» — и этот гол стал для него первым в чемпионате с сентября.

Карраскаль вчистую проигрывает конкуренцию. В старте не выходит четвертый тур к ряду – на его позицию передвинули Федора Чалова, на острие играет Антон Заболотный. Так что формально Зе – причина, по которой инсайд сейчас сидит на скамейке. По последним данным, ему уже нашли замену.

В случае с Бариновым и Фоминым все сложнее. «Локомотив» выходит из состояния кризиса и готов ворваться в борьбу за топ-5, а Дмитрий – капитан «железнодорожников», регулярно выходит в старте. И наконец на родной позиции опорника, а не в центре обороны. Вероятно, стагнация в оценочной стоимости – остаточный эффект от проваленного осеннего этапа чемпионата. «Динамо», наоборот, теряет высоту и показывает довольно слабый по качеству футбол. Даниил все еще задает объем атакам «бело-голубых», но общая стагнация не могла не сказаться на его стоимости.