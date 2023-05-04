В «Ливерпуле» будет серьёзная перестройка. Обновление полузащиты, в шорт-листе игроки «Челси»

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вчера, 20:54

За Беллингемом и «Реалом» не угнаться.

Рассуждения о природе кризиса «Ливерпуля» в этом сезоне всегда сводятся к нескольким вещам – изматывающему турне по Юго-Восточной Азии после напряженного сезона, следующим из этого фактора скомканным сборам, серии травм лидеров. И вместе с этим – к проблемам, которые накопились в оси полузащиты мерсисайдцев. Рассказываем, с кем из хавбеков «красные» этим летом попрощаются, кого рассматривают в качестве замены, и какое упущение можно потенциально назвать роковым.

Дестабилизированная обойма

Суть проблемы с полузащитниками – на поверхности. Прежде всего стоит сказать, что у «Ливерпуля» не сбалансирован подбор игроков на этой позиции. Центральную ось «красных» составляют либо возрастные игроки, которым на дистанции сезона нужна смена, либо молодежь, которой необходимо время на адаптацию, либо подверженные травмам футболисты.

К первым можно отнести Джордана Хендерсона, Джеймса Милнера. Вторые – это Харви Эллиотт, Фабио Карвальо, Стефан Байчетич, Кертис Джонс. Фабио со Стефаном проводят лишь первый свой сезон в английском гранде, им необходимо время на адаптацию. В случае с Кертисом и Харви процесс интеграции в стартовую обойму еще идет, но форсировать его чревато. К последним можно отнести Алекса Окслейда-Чемберлена, Артура, Тьяго Алькантара, Наби Кейта. Англичанин регулярно пребывает в лазарете и в этом сезоне играл лишь в 9 матчах чемпионата, Артур выбыл сразу после аренды и сыграл за «Ливерпуль» лишь в 1 матче Кубка Лаги и ЛЧ . Последний появился в 8 матчах чемпионата, но давно можно резюмировать – экс-полузащитник «Лейпцига» не подходит системе Клоппа.

Все эти особенности снижают эффективность ротации к минимуму – из игроков, которые способны провести без травм и спадов весь сезон и при этом поддерживать концепцию немецкого менеджера, остается только Фабиньо.

Истекающие контракты, решения об уходе

Уже известно, что не задержится в клубе Артур – его аренда из «Ювентуса» истекает в межсезонье. Выкупать контракт бразильского хавбека «красные» не собираются – у футболиста минимум игровой практики из-за травмы, у менеджмента попросту нет материала для анализа.

Истекают контракты у Наби Кейта и Чемберлена – оба приносят минимум пользы команде, чаще находятся в лазарете. И если последний еще может периодически попадать в игровой ритм мерсисайдцев, то у первого это не получается от слова «совсем». Неудивительно, что клуб не станет предлагать им новые соглашения.

Недавно появилась информация об еще одной потере – на правах свободного агента команду покинет Джеймс Милнер, который защищал цвета «красных» на протяжении 8 сезонов. Хавбеку не торопятся предлагать новый контракт, хотя Юрген Клопп хочет сохранить игрока в команде. Ранее он оказывал большое влияние на игровую концепцию команды, но в последнее время игровое время 37-летнего полузащитника начало падать. Возраст Милнера не позволяет ему тянуть объем работы, который требует Клопп, так что расставание печально, но логично.

В таких условиях выбор тренерского штаба становится совсем ограничен – если ранее в распоряжении немецкого менеджера были Джорджиньо Вейналдум и важный для структуры прессинга вингер Садьо Мане, то теперь нет ни того, ни другого. И что хуже, летом уйдет третий – Роберто Фирмино. Представители бразильского нападающего заигрывают с «Барселоной» и «Реалом» — по слухам, с каталонцами уже есть договоренность о трансфере.

Упустили главный трансферный лот

Еще зимой серьезная борьба разворачивалась за право подписать полузащитника сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. Еще в декабре-январе считалось, что ближе всех к трансферу 19-летнего хавбека находится «Ливерпуль» — в конкуренции с мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити» приходилось тяжело, но игроки «мерсисайдцев» Трент Александер-Арнольд и Джордан Хендерсон близко общались с Джудом в сборной.

Параллельно появлялись слухи о переговорах с Энцо Фернандесом. Однако аргентинец выбрал «Челси», а сделка по Беллингему в трансферное окно так и не была оформлена.

Теперь уже «сливочные» вырываются вперед. Испанский гранд ведет с дортмундцами переговоры – они близки к завершению, ожидаемая сумма компенсации для немцев – от 100 до 120 миллионов евро. Контракт с Джудом будет рассчитан до 2029 года.

Позитивно развивающиеся переговоры между клубами вынудили «красных» выйти из гонки – сообщается, что теперь боссы клуба настроены начать серьезную перестройку состава.

Формируют список на усиление

Зимой в шорт-листе мерсисайдцев был Софьян Амрабат – полузащитник «Фиорентины» произвел неизгладимое впечатление во время ЧМ -2022, в одиночку покрывая всю опорную зону сборной Марокко.

Также «красные» сконцентрировались на игроках, которые летом станут свободными агентами. Клопп заинтересован в подписании Адриена Рабьо из «Ювентуса», на радарах есть Нголо Канте.

Но, пожалуй, главная цель для «Ливерпуля» — Мэйсон Маунт. Хавбек «Челси» так же не может договориться о новом контракте, чем «мерсисайдцы» готовы воспользоваться. Сам англичанин хочет поработать под руководством Клоппа, что повышает шансы клуба на оформление сделки.

Основной бой в любом случае начнется летом – но к этому лучше подготовиться.