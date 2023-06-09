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«Динамо» показало, как надо провалить 100-летие. Завершают сезон без тренера и внятных перспектив

вчера, 15:40
Динамо (Москва)

Всё ещё не могут договориться с кандидатами.

Год назад казалось, что результаты «Спартака» в столетие – провал. Команда барахталась на окраине десятки чемпионата России и спасла сезон лишь на финишной прямой, выиграв национальный Кубок. Завершившаяся кампания показала – «красно-белым» есть куда расти. Мастер-класс – от «Динамо». Главные составляющие: ушедшие легионеры, европейский менеджер в российских реалиях, откат с топ-5 до 9-го места и вылет из Кубка России.

Сошлись негативные факторы

Отчасти откату «Динамо» есть вполне логичное объяснение. Стоит понимать, что большая часть лидеров, которые принесли «бело-голубым» бронзу прошлого чемпионата, летом решили отправиться в другие команды. Себастьян Шиманьски перешел в «Фейеноорд» на правах аренды, Никола Моро был арендован «Болоньей». Романа Евгеньева отдали «Крыльям Советов» — и тогда еще не представляли, насколько большие проблемы возникнут с центром обороны. И это не все потери: Гильермо Варела, Фабиан Бальбуэна, Клинтон Н’Жи, Иван Ордец.

К старту сезона коллектив подходил с парой центрбеков Сазонов-Кутицкий, которые только делают первые шаги на взрослом уровне. Были и своевременные приобретения – получилось подписать центральных защитников Роберто Фернандеса, Николаса Маричаля и Милана Майсторовича, вингера Муми Нгамалё, арендовать опорника Норманна у «Ростова», правого защитника Эли Дасу. Но костяк собирался попросту заново – и попадание не стопроцентное.

На кадровые проблемы наслоились особенности нового главного тренера. Если Сандро Шварц был экспрессивным специалистом, то у Славиши Йокановича преобладал холодный расчет – молодой команде иногда не хватало эмоций наставника. Вот что по этому поводу отмечает форвард Федор Смолов:

Он в принципе был неэмоционален – спокойный, ровный. Мне кажется, многих ребят после Сандро это сильно смущало. Впечатление, что он английский менеджер: «Я набрал штаб, у меня штаб решает, я вышел, состав назвал, хлопнул – погнали». Это не плохо – просто специфика. Он же работал в Англии до этого, возможно, ему эти моменты понравились. Я думаю, самая большая сложность, с которой он столкнулся, – большое количество молодых игроков. И он к этому не был готов.

Европейский менеджмент в реалиях, когда есть много дефицитных позиций, а игроки основного состава еще не набрались опыта, не сработал – серба отправили в отставку весной.

Не уровень топ-5

Большое влияние на спад «бело-голубых» оказало состояние основной обоймы. Пришедшие легионеры не успели сыграться с новыми одноклубниками, плюс на некоторых позициях выступают молодые футболисты, не начавшие показывать стабильный уровень (пример Захаряна после сорвавшегося трансфера в «Челси» — самый яркий). И на данный момент сложно представить расклад, при котором москвичи ворвутся в первую пятерку.

Осенью коллектив показывал отличный футбол, прослеживалась мысль – на импульсе москвичи даже обошли ЦСКА в таблице. Все начало сыпаться весной. Были яркие перформансы наподобие победы над «Зенитом» в Кубке, над «Уралом» в чемпионате на финишной прямой матча. И уже в тот момент столичный клуб начал падение – сначала на 6-е, потом на 7-е и 9-е места.

При нынешнем раскладе позитивных предпосылок крайне мало. ЦСКА и «Зенит» наверняка будут бороться за чемпионство. В случае со «Спартаком» все зависит от решения по судьбе Абаскаля, выводов испанца после провала весной, усиления. И все же пятерку «красно-белые» покинут вряд ли. Новый проект начал строить «Краснодар» — и на стартовом этапе «быки» смотрятся крайне уверенно. Также есть «Локомотив» — с молодыми лидерами, Дзюбой, качественной вратарской бригадой и планами на летнее трансферное окно. Конкуренция в топ-5 будет слишком жаркой для еще одного московского клуба.

Летом непочатый край работы

Слишком много направлений, в котором предстоит работать руководству «бело-голубых». Пока «Урал» активно представляет новичков и объявляет об уходах игроков, в «Динамо» продолжаются поиски главного тренера. Изначально сообщалось о договоренности с Марко Николичем – серб в итоге выбрал «Шабаб» из ОАЭ. Милоевич предпочел возглавить «Аль-Васл». Дошли даже до чемпионата Саудовской Аравии – и начали переговоры с Вуком Рашовичем, тренером «Аль-Фейха».

И ведь сложно начать подбор игроков на вход, не зная фамилию наставника, не обговорив с ним кандидатов. Пока решится вопрос с назначением главного тренера, до сборов останется минимум времени.

Один из немногочисленных инсайдов – «Динамо» намерено договориться с «Крыльями» о трансфере Романа Евгеньева. Если при продаже «бело-голубые» выручили 25 тысяч евро, то теперь придется заплатить за центрбека 2,5 миллиона.

Есть вероятность, что «Динамо» не нашло рынок, на котором сможет подписывать игроков. «Спартак» смог привезти Кейта Бальде, Томаш Тавареш пришел за счет Гильермо Абаскаля – с ним он работал в «Базеле». «Локо» сконцентрировался на внутреннем рынке. «Краснодар» анализирует неочевидные варианты (Кади пришел из «Карабаха», Кобнан – из словацкой «Подбрезовы»). В условиях, когда нет возможности играть в еврокубках, привлекательность чемпионата для легионеров падает. Плюс есть проблемы с переводом средств – так до «Динамо» уже не доехал Эден Карцев. И весь следующий сезон «бело-голубых» зависит от того, как быстро они найдут тренера и подберут ли новичков в сжатые сроки.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 23:34
А я и не скрываю, что для меня- футбол, бенди и др., наши виды спорта советского времени- дороги и незабываемы- навсегда!!!!!!!
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:30
Знаешь, те ребята были крепче нынешних. Скучаю по тем временам. Сегодня власть хоккей с мячом в упор не видит. Видно для политики мало пригоден, но как спортивная игра футболу не уступает, даже зрелищнее по скорости и игры, и мышления.
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 23:24, ред.
А я мечтаю, чтобы Зоркий возродился!!! А еще, хотел бы алма-атинское Динамо увидеть в ЧР!!! Никогда не забуду алма-атинцев советского периода, когда они, на родном Медео выносили всех подряд!!!!! А игроки какие были- Агуреев, Апельганец, Бочков!!!!!!!
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:20
Сплю и вижу, чтобы Питер возродил команду по хоккею с мячом. Вот бы Газпрому этим благородным делом заняться.
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 23:20
Енисей достойная команда, 11 раз подряд чемпионом СССР просто так не становятся!!! Ну и Водник, конечно, в 90х не знал себе равных, пока ДИНАМО не разобрало команду, после чего, 9 ведущих игроков Водника перешли в Москву.
Вобщем, удачи вам и нам!!! Ваш Дергаев- достоин Увaжения!!!
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:16
Надеюсь, что Динамо с Водником вернут позиции, занятые сибиряками. Полагаю, что это будет, когда в Сибири подтянется Енисей. Старая гвардия своё возьмёт.
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 23:02, ред.
Да, надо признать, что в этом сезоне, впервые за много последних лет мы проиграли вам три игры, а с ними и бронзу. Но, если откровенно, то в этом сезоне мы не тянули на призы, никак. Перед началом сезона, пять ведущих игроков покинули команду- в их числе и Н.Иванов- один из главных хоккеистов. Да и Иванушкин допускал ряд ошибок по ходу сезона. Предстоящий сезон, тоже, ничего хорошего нам не сулит- подкрепления не предвидется, а этим составом, сложно будет бороться за высокие места, к тому же -команда у нас возрастная...

А Воднику- давно пора возвращаться на позиции лидера 90-х!!!
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:54
Зато мой Водник упорно карабкается на вершину, на которой когда-то бывал. Вот и до бронзы добрался, одолев своего самого принципиального соперника -Динамо М.
Capral
Capral
вчера в 22:46, ред.
Интересно, что все уделяют пристальное внимание исключительно футболу, который провалил 100-летие клуба. Но и другие виды спорта, также провалили юбилей- хоккей, бенди. И только жвк ДИНАМО, самым достойнейшим образом отметил праздник!!!!!!!
Хиромант
Хиромант
вчера в 22:32
- Вся статья говорит об одном. Один иностранный тренер (хороший) ушёл - другой иностранный тренер (плохой) пришёл. Одни легионеры (хорошие) ушли - других легионеров (плохих) набрали.

- Вас самих-то не тошнит от этого?

- Да поставьте нашего РОССИЙСКОГО тренера, пошлите в ж.пу зажравшихся легионеров, и дайте шанс российской молодёжи. Вы ведь через это уже проходили, когда вылетали в ФНЛ! И кто вас вытащил - российская молодёжь!

- И ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!!! Может и не сразу, но это выход из тупика, однозначно!
Capral
Capral
вчера в 22:25, ред.
Очень понравился блогер М.Тарасов! Честно и объективно всё написал.
Capral
Capral ответ 6dn7pbmu4teh (раскрыть)
вчера в 21:56
У Силкина, был более чем приличный состав!!! Сейчас в составе команды нет- Воронина, Семшова, Кураньи в атаке, а в защите- Ломича, Фернандеса и Уилкшира. С этим составом- он ничего не придумает. К тому же, Силкин- не тактик и не стратег, что и подтвердила весна 2012-го...
6dn7pbmu4teh
6dn7pbmu4teh
вчера в 21:49
Может Силкина ещё раз попробовать в роли гл. тренера!?
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 21:47
Клуб Льва Яшина совсем провалился!!!!
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 20:55
Многие болельщики ДИНАМО, боясь признать, что у команды слабый состав, пытаются убедить себя в том, что только гениальный тренер может поставить достойную игру и команда побежит. Пока у команды не будет сыгранной надежной обороны- надежды на сбалансированную, гармоничную игру будут иллюзорными.

Даже Лобановский, имея в составе игроков европейского уровня и грозную атаку, всегда начинал строительство команды с защиты собственных ворот!
Capral
Capral ответ Ев17 (раскрыть)
вчера в 20:48, ред.
Как может состав быть не самым плохим, если у команды нет надежной ЦЗ?
Грамотный специалист вряд ли согласиться возглавить команду в которой практически все линии неукомплектованы.
An Jo
An Jo
вчера в 20:36
А смысл вообще рвать пятую точку в чемпионате? Раньше были еврокубки с деньгами и перспективой для игроков. А сейчас что? Таких денег как у газпрома нет ни у кого, это как бы не секрет. Вторые и третьи тоже кое какие ресурсы имеют. Поэтому особого смысла при средней по больнице заработной плате что то из себя изображать нет. По очкам середняки, супер задач не ставили, так и завершили.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Ев17 (раскрыть)
вчера в 19:31
Какого плана главного тренера Вы ждёте?
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 18:42
У Спартака, помимо кубка, была и неожиданно впечатляющая кампания в еврокубках. А у Динамо сезон с малым количеством позитива, работы море.
Ев17
Ев17
вчера в 18:32
Состав не самый плохой, применить их правильно, будем ждать грамотного специалиста
Capral
Capral
вчера в 17:17, ред.
Всё верно- осенью показали приличный футбол, а весной всё посыпалось. Причина? Самая простая- нестабильность состава, несыгранная, неопытная и самая молодая ЦЗ в ПЛ. Конечно, Йоканович не от хорошей жизни постоянно тасовал состав, искал выгодные сочетания, латал дыры, плюс- постоянные травмы. Достаточно вспомнить, как форвард Ахмата Канате, даже не обводил, не обыгрывал, а просто физически таранил всю нашу защиту, а молодого неопытного Кутицкого- просто не замечал!!! Полузащита ДИНАМО? Её даже на бумаге не было. В атаке- несостоявшийся лидер атак форвард Тюкавин и подающий надежды Гладышев... Ну и конечно Смолов, без которого, было бы совсем худо.

У меня много претензий к Славише, и я, после каждой игры, даже победной- критиковал его. Но объективности ради надо признать, что условий для полноценной плодотворной работы у Йокановича не было. Как не было и двух так называемых составов, о чем говорил Гафин. Ну и конечно поиски нового ГТ за спиной Йокановича, еще за долго до его увольнения- отложили негативный отпечаток, и на работу ГТ, и на игру команды в целом.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:01
ЦСКА и «Зенит» наверняка будут бороться за чемпионство.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1353334/dinamo 09.06.2023
А я думаю, что локо будет реальным претендентом на лидерство, а если еще и кариоки газпромовские сбегут, то с прекрасными шансами.
Гость
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