«Динамо» показало, как надо провалить 100-летие. Завершают сезон без тренера и внятных перспектив

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вчера, 15:40

Всё ещё не могут договориться с кандидатами.

Год назад казалось, что результаты «Спартака» в столетие – провал. Команда барахталась на окраине десятки чемпионата России и спасла сезон лишь на финишной прямой, выиграв национальный Кубок. Завершившаяся кампания показала – «красно-белым» есть куда расти. Мастер-класс – от «Динамо». Главные составляющие: ушедшие легионеры, европейский менеджер в российских реалиях, откат с топ-5 до 9-го места и вылет из Кубка России.

Сошлись негативные факторы

Отчасти откату «Динамо» есть вполне логичное объяснение. Стоит понимать, что большая часть лидеров, которые принесли «бело-голубым» бронзу прошлого чемпионата, летом решили отправиться в другие команды. Себастьян Шиманьски перешел в «Фейеноорд» на правах аренды, Никола Моро был арендован «Болоньей». Романа Евгеньева отдали «Крыльям Советов» — и тогда еще не представляли, насколько большие проблемы возникнут с центром обороны. И это не все потери: Гильермо Варела, Фабиан Бальбуэна, Клинтон Н’Жи, Иван Ордец.

К старту сезона коллектив подходил с парой центрбеков Сазонов-Кутицкий, которые только делают первые шаги на взрослом уровне. Были и своевременные приобретения – получилось подписать центральных защитников Роберто Фернандеса, Николаса Маричаля и Милана Майсторовича, вингера Муми Нгамалё, арендовать опорника Норманна у «Ростова», правого защитника Эли Дасу. Но костяк собирался попросту заново – и попадание не стопроцентное.

На кадровые проблемы наслоились особенности нового главного тренера. Если Сандро Шварц был экспрессивным специалистом, то у Славиши Йокановича преобладал холодный расчет – молодой команде иногда не хватало эмоций наставника. Вот что по этому поводу отмечает форвард Федор Смолов:

Он в принципе был неэмоционален – спокойный, ровный. Мне кажется, многих ребят после Сандро это сильно смущало. Впечатление, что он английский менеджер: «Я набрал штаб, у меня штаб решает, я вышел, состав назвал, хлопнул – погнали». Это не плохо – просто специфика. Он же работал в Англии до этого, возможно, ему эти моменты понравились. Я думаю, самая большая сложность, с которой он столкнулся, – большое количество молодых игроков. И он к этому не был готов.

Европейский менеджмент в реалиях, когда есть много дефицитных позиций, а игроки основного состава еще не набрались опыта, не сработал – серба отправили в отставку весной.

Не уровень топ-5

Большое влияние на спад «бело-голубых» оказало состояние основной обоймы. Пришедшие легионеры не успели сыграться с новыми одноклубниками, плюс на некоторых позициях выступают молодые футболисты, не начавшие показывать стабильный уровень (пример Захаряна после сорвавшегося трансфера в «Челси» — самый яркий). И на данный момент сложно представить расклад, при котором москвичи ворвутся в первую пятерку.

Осенью коллектив показывал отличный футбол, прослеживалась мысль – на импульсе москвичи даже обошли ЦСКА в таблице. Все начало сыпаться весной. Были яркие перформансы наподобие победы над «Зенитом» в Кубке, над «Уралом» в чемпионате на финишной прямой матча. И уже в тот момент столичный клуб начал падение – сначала на 6-е, потом на 7-е и 9-е места.

При нынешнем раскладе позитивных предпосылок крайне мало. ЦСКА и «Зенит» наверняка будут бороться за чемпионство. В случае со «Спартаком» все зависит от решения по судьбе Абаскаля, выводов испанца после провала весной, усиления. И все же пятерку «красно-белые» покинут вряд ли. Новый проект начал строить «Краснодар» — и на стартовом этапе «быки» смотрятся крайне уверенно. Также есть «Локомотив» — с молодыми лидерами, Дзюбой, качественной вратарской бригадой и планами на летнее трансферное окно. Конкуренция в топ-5 будет слишком жаркой для еще одного московского клуба.

Летом непочатый край работы

Слишком много направлений, в котором предстоит работать руководству «бело-голубых». Пока «Урал» активно представляет новичков и объявляет об уходах игроков, в «Динамо» продолжаются поиски главного тренера. Изначально сообщалось о договоренности с Марко Николичем – серб в итоге выбрал «Шабаб» из ОАЭ . Милоевич предпочел возглавить «Аль-Васл». Дошли даже до чемпионата Саудовской Аравии – и начали переговоры с Вуком Рашовичем, тренером «Аль-Фейха».

И ведь сложно начать подбор игроков на вход, не зная фамилию наставника, не обговорив с ним кандидатов. Пока решится вопрос с назначением главного тренера, до сборов останется минимум времени.

Один из немногочисленных инсайдов – «Динамо» намерено договориться с «Крыльями» о трансфере Романа Евгеньева. Если при продаже «бело-голубые» выручили 25 тысяч евро, то теперь придется заплатить за центрбека 2,5 миллиона.

Есть вероятность, что «Динамо» не нашло рынок, на котором сможет подписывать игроков. «Спартак» смог привезти Кейта Бальде, Томаш Тавареш пришел за счет Гильермо Абаскаля – с ним он работал в «Базеле». «Локо» сконцентрировался на внутреннем рынке. «Краснодар» анализирует неочевидные варианты (Кади пришел из «Карабаха», Кобнан – из словацкой «Подбрезовы»). В условиях, когда нет возможности играть в еврокубках, привлекательность чемпионата для легионеров падает. Плюс есть проблемы с переводом средств – так до «Динамо» уже не доехал Эден Карцев. И весь следующий сезон «бело-голубых» зависит от того, как быстро они найдут тренера и подберут ли новичков в сжатые сроки.