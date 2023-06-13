Медали с привкусом провала. Сезон «Спартака» сложно оценить положительно, но это лучше, чем 10-е место

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вчера, 15:20

Не стоит забывать, с чего начинали.

В том, что «Спартак» выдал противоречивый сезон, уже нет ничего удивительного. Хотя прошедшая кампания совсем не была похожей на предшествующую – и даже внушает оптимизм. Рассматриваем положительные и отрицательные аспекты сезона для «красно-белых».

Провалили весну, Абаскаль никак не исправил положение

Во второй части чемпионата столичный коллектив набрал 18 очков – для сравнения, «Зенит» записал на свой счет 28 баллов, ЦСКА – 29, «Локомотив» — 32. «Ахмат» набрал 24 балла, «Оренбург» — 21. Этого уже достаточно, чтобы понять масштаб проблем «Спартака» весной. Но нужно углубиться в игровую составляющую.

На этом отрезке вопросы к команде возникали почти в каждом матче, начиная с первых туров в марте. Ничья с «Уралом», трудовая победа над «Факелом», поражение от «Оренбурга» — в каждом из этих поединков у «красно-белых» были проблемы (либо с созданием моментов, либо с реализацией, либо с игрой в обороне).

После неудачного старта весны Абаскаль начал метаться между схемами. Команда потеряла свои игровые связи, нужно было как-то отреагировать – но новые установки лишь добавили проблем в построении игры. Последовали ничьи с «Ахматом» и «Динамо», тяжелейшая победа над «Торпедо» — притом в матче с «автозаводцами» подопечные Абаскаля сами позволили «черно-белым» сократить отставание и претендовать на очки. Дальше – включение в игре с «Ростовом» лишь во втором тайме (и итоговая ничья), кошмарная встреча с «Химками» (1:1), 0:0 с «Торпедо» и поражение от «Крыльев». За 3 месяца «Спартак» хорошо сыграл лишь с «Зенитом» и ЦСКА .

Нет проблем, которые можно приравнять к тупику

При этом в оценке результатов столичной команды надо делать скидку на несколько факторов – они показывают, что из этого положения есть выход. Во-первых, при Абаскале «Спартак» все же показывал качественный футбол – пусть это и было осенью. В стартовой обойме «красно-белых» не было значительных изменений по сравнению с предыдущим сезоном. Рыбус быстро провалился и сел на скамейку, а Антон Зиньковский еще не получал достаточно игрового времени.

С теми же Соболевым, Промесом, Хлусевичем, Мартинсом, Умяровым, Зобниным и другими москвичи с прошлогоднего 10-го места сразу заскочили в топ-3 – причем, абсолютно заслуженно.

Провал произошел именно весной – а значит, проблема кроется в зимней паузе. И здесь на первый план выходит второй фактор – опыт Гильермо Абаскаля. Испанский менеджер – молодой тренер, который еще не имеет опыта для эффективного реагирования на сложности. С затяжной паузой и зимними сборами он попросту не сталкивался – вполне мог не угадать с моментом, когда игроки пройдут свой пик формы. На это указывает и тот факт, что на Зимнем Кубке РПЛ «Спартак» смотрелся боевой отлаженной структурой. Были решения под провалы Денисова в обороне, новые установки для Литвинова (курсировал между опорной зоной и центром обороны), для Дуарте, докрутили Соболева как диспетчера – и все это работало.

Это точно не та проблема, которую Абаскаль не способен решить. Лучше подумать вот о чем: другого иностранного тренера, тем более качественного, пригласить вряд ли получится («Динамо» даже среди сербов не может найти специалиста), а среди российских наставников достойных кандидатов – единицы. Намного лучше позволить Гильермо расти вместе с командой.

Игроки стагнировали, а Дуарте не влился в коллектив

Отчасти корень провала весной – ситуация с игроками. Даниил Хлусевич в конце апреля на фоне не лучшей игры «красно-белых» выпускает ролик, в котором катается на Мустанге. Георгий Джикия с Александром Соболевым параллельно занимаются вопросами команды «Бей Беги» из футбольной Медиалиги. Постороннего в момент, когда твоя команда борется за медали, должно быть минимум. Абаскаль это понял – и сообщил, что игроки не примут участие в матче Медиалиги между «Бей Беги» и «Народной командой». А на поле, к слову, помимо Джикии и Соболева могли выйти Квинси Промес с Александром Селиховым.

Есть костяк, но усиление опаздывает

Идеальная трансферная кампания – это действия «Оренбурга». Южноуральцы понимают, что в межсезонье на их лидеров будет вестись охота – так и бывает с командами из Первой лиги, которые ярко залетели в РПЛ . На этом фоне команда оперативно подписала полузащитника Томаса Муро из чемпионата Аргентины. Состав оренбуржцев также пополнил вингер турецкого «Алтынорду» Эмирджан Горлюк.

У «Спартака» есть надежное основание – Джикия и Чернов в центре обороны, Литвинов качественно играет опорника, Мартинс и Пруцев демонстрируют высокий уровень. То же можно сказать о Промесе с Таварешем. Даже Алексис Дуарте в перспективе вполне может закрепиться в старте – пока мешает грубая манера игры, которая считалась нормой в Парагвае. И это не все упомянуты.

Но даже так «красно-белым» необходимо усиление. Абаскаль отдает приоритет поиску атакующего полузащитника и левоногого форварда, спортивный директор клуба Пол Эшуорт хочет найти опорника. Соболеву точно нужен качественный конкурент – тогда нападающий будет понимать, что его перформансы на поле могут привести к замене: на острие будет кому играть. При этом новобранцев в коллективе до сих пор нет. Хотели подписать Мама Бальде из «Труа» — страйкер готов переехать в Россию. Также в шорт-листе футболист «Кадиса» Тео Бонгонда. При этом ни там, ни там конкретики пока нет. Опасная ситуация – селекционеры могут не успеть привезти новичков к первому сбору «Спартака».