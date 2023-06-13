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Медали с привкусом провала. Сезон «Спартака» сложно оценить положительно, но это лучше, чем 10-е место

вчера, 15:20
Абаскаль Гильермо

Не стоит забывать, с чего начинали.

В том, что «Спартак» выдал противоречивый сезон, уже нет ничего удивительного. Хотя прошедшая кампания совсем не была похожей на предшествующую – и даже внушает оптимизм. Рассматриваем положительные и отрицательные аспекты сезона для «красно-белых».

Провалили весну, Абаскаль никак не исправил положение

Во второй части чемпионата столичный коллектив набрал 18 очков – для сравнения, «Зенит» записал на свой счет 28 баллов, ЦСКА – 29, «Локомотив» — 32. «Ахмат» набрал 24 балла, «Оренбург» — 21. Этого уже достаточно, чтобы понять масштаб проблем «Спартака» весной. Но нужно углубиться в игровую составляющую.

На этом отрезке вопросы к команде возникали почти в каждом матче, начиная с первых туров в марте. Ничья с «Уралом», трудовая победа над «Факелом», поражение от «Оренбурга» — в каждом из этих поединков у «красно-белых» были проблемы (либо с созданием моментов, либо с реализацией, либо с игрой в обороне).

После неудачного старта весны Абаскаль начал метаться между схемами. Команда потеряла свои игровые связи, нужно было как-то отреагировать – но новые установки лишь добавили проблем в построении игры. Последовали ничьи с «Ахматом» и «Динамо», тяжелейшая победа над «Торпедо» — притом в матче с «автозаводцами» подопечные Абаскаля сами позволили «черно-белым» сократить отставание и претендовать на очки. Дальше – включение в игре с «Ростовом» лишь во втором тайме (и итоговая ничья), кошмарная встреча с «Химками» (1:1), 0:0 с «Торпедо» и поражение от «Крыльев». За 3 месяца «Спартак» хорошо сыграл лишь с «Зенитом» и ЦСКА.

Нет проблем, которые можно приравнять к тупику

При этом в оценке результатов столичной команды надо делать скидку на несколько факторов – они показывают, что из этого положения есть выход. Во-первых, при Абаскале «Спартак» все же показывал качественный футбол – пусть это и было осенью. В стартовой обойме «красно-белых» не было значительных изменений по сравнению с предыдущим сезоном. Рыбус быстро провалился и сел на скамейку, а Антон Зиньковский еще не получал достаточно игрового времени.

С теми же Соболевым, Промесом, Хлусевичем, Мартинсом, Умяровым, Зобниным и другими москвичи с прошлогоднего 10-го места сразу заскочили в топ-3 – причем, абсолютно заслуженно.

Провал произошел именно весной – а значит, проблема кроется в зимней паузе. И здесь на первый план выходит второй фактор – опыт Гильермо Абаскаля. Испанский менеджер – молодой тренер, который еще не имеет опыта для эффективного реагирования на сложности. С затяжной паузой и зимними сборами он попросту не сталкивался – вполне мог не угадать с моментом, когда игроки пройдут свой пик формы. На это указывает и тот факт, что на Зимнем Кубке РПЛ «Спартак» смотрелся боевой отлаженной структурой. Были решения под провалы Денисова в обороне, новые установки для Литвинова (курсировал между опорной зоной и центром обороны), для Дуарте, докрутили Соболева как диспетчера – и все это работало.

Это точно не та проблема, которую Абаскаль не способен решить. Лучше подумать вот о чем: другого иностранного тренера, тем более качественного, пригласить вряд ли получится («Динамо» даже среди сербов не может найти специалиста), а среди российских наставников достойных кандидатов – единицы. Намного лучше позволить Гильермо расти вместе с командой.

Игроки стагнировали, а Дуарте не влился в коллектив

Отчасти корень провала весной – ситуация с игроками. Даниил Хлусевич в конце апреля на фоне не лучшей игры «красно-белых» выпускает ролик, в котором катается на Мустанге. Георгий Джикия с Александром Соболевым параллельно занимаются вопросами команды «Бей Беги» из футбольной Медиалиги. Постороннего в момент, когда твоя команда борется за медали, должно быть минимум. Абаскаль это понял – и сообщил, что игроки не примут участие в матче Медиалиги между «Бей Беги» и «Народной командой». А на поле, к слову, помимо Джикии и Соболева могли выйти Квинси Промес с Александром Селиховым.

Есть костяк, но усиление опаздывает

Идеальная трансферная кампания – это действия «Оренбурга». Южноуральцы понимают, что в межсезонье на их лидеров будет вестись охота – так и бывает с командами из Первой лиги, которые ярко залетели в РПЛ. На этом фоне команда оперативно подписала полузащитника Томаса Муро из чемпионата Аргентины. Состав оренбуржцев также пополнил вингер турецкого «Алтынорду» Эмирджан Горлюк.

У «Спартака» есть надежное основание – Джикия и Чернов в центре обороны, Литвинов качественно играет опорника, Мартинс и Пруцев демонстрируют высокий уровень. То же можно сказать о Промесе с Таварешем. Даже Алексис Дуарте в перспективе вполне может закрепиться в старте – пока мешает грубая манера игры, которая считалась нормой в Парагвае. И это не все упомянуты.

Но даже так «красно-белым» необходимо усиление. Абаскаль отдает приоритет поиску атакующего полузащитника и левоногого форварда, спортивный директор клуба Пол Эшуорт хочет найти опорника. Соболеву точно нужен качественный конкурент – тогда нападающий будет понимать, что его перформансы на поле могут привести к замене: на острие будет кому играть. При этом новобранцев в коллективе до сих пор нет. Хотели подписать Мама Бальде из «Труа» — страйкер готов переехать в Россию. Также в шорт-листе футболист «Кадиса» Тео Бонгонда. При этом ни там, ни там конкретики пока нет. Опасная ситуация – селекционеры могут не успеть привезти новичков к первому сбору «Спартака».

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Over 9000
Over 9000
сегодня в 00:36
тренер-то нормальный, интересный, идеи есть. но обстановка в этом клубе всегда нездоровая, всегда пагубно влияет. ну и плюс руководство федун как будто не уходил. постоянно какие-то скандалы истерики. зарема верещит после каждого матча как будто до сих пор в совете директоров. ну и дилетанты в менеджменте как всегда. селекция мышей не ловит что это за трансферы какое-то полено николсон за 8 лямов это смешно. какие-то днари хлусевичи всякие там классены вообще кто это )))
прогноз что цирк продолжится с непредсказуемым результатом от 3го до 16го места в следующем сезоне
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:00
На мой взгляд, самое яркое нападение ПЛ, тандем Соболев-Промес.
Я не претендую на первенство- это личное мнение.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:54
Особо "ярко" Спартак играл в атаке в последних матчах с НН и КС. Пыхтели, таскали мяч у штрафной, практически без ударов в створ и так было много раз. Кстати ЦСКА за сезон забил 56,*а Спартак 60, Намного ярче? Кстати Краснодар забил 62, вот их атака это реальная, яркость, а у Спартака видимое давление без остроты. Лично меня в атаке впечатлили Зенит и Краснодар, а Спартак совсем нет.
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:49
Пускай ещё радуются что третье место....
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:57
Одному, имеется ввиду- играть одному за всю защиту. А то что рядом еще кто-то, так это для проформы, но не в качестве усиления. Фактически, Джикия один играет в защите...
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:55
У Абаскаля нет системы в игре- всё сводится к атаке.
Для сравнения- у ЦСКА более гармоничная игра, более компактная, содержательная и коллективная. Но при этом, ЦСКА не играет так ярко в атаке, как КБ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:38
А вроде как Спартак играет либо с двумя ЦЗ, кроме Джикии Чернов, или Литвинов, или Дуарте. В прошлом сезоне он был сильнее, хотя Жиго ушел. Возможно причина в тренере, который не угадал с методикой подготовки, возможно организм подводит, но уверенность он потерял - это очевидно. И косяков больше стало намного.
c4ydn25w7jfv
c4ydn25w7jfv
вчера в 21:28
В предстоящем сезоне будет золото!!! Зенит подарит)
volga.kot
volga.kot
вчера в 21:27
Да третье место уже прогресс😅
Capral
Capral ответ ВаняLOVE (раскрыть)
вчера в 21:17
Одному трудно играть в ЦЗ...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:04
Нет проблем, которые можно приравнять к тупику
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1353575/spartak 13.06.2023.
Проблем не будет , если не демонстрировать сокровенное, не пырять ножом в двоюродного брата и держатся подальше от марафета, держаться спокойно и солидно на бровке, а не скакать и размахивать руками. Одним словом "народной команде" есть куда расти и совершенствоваться.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 21:04
Абаскаль весной натренировался на стремительном исчезновении в подтрибунное помещение после матчей.Это главный итог второй части сезона.Остальное было привычным : Амбиции,склоки,жалобы,разочарование достигнутым результатом,"виновные" вокруг...
На фоне всего этого результат,достигнутый командой,надо считать отличным.
ВаняLOVE
ВаняLOVE ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:58
Психует, т.к. понимает, что не тянет. Выбор позиции никудышный, вся надежда на подкаты, которые кончаются либо фолами, либо его травмами. ИТ при этом завышенное самомнение. В РПЛ как минимум 5 ЦЗ посильнее будут, а может и больше.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:53, ред.
Психует, потому что один в ЦЗ и вся ответственность на нём. Ну и травмы, естественно- как следствие.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:50, ред.
Да это было в позапрошлом сезоне, но не сейчас. Он сам понимает, что стал играть хуже и форму потерял, в том числе из-за травм, поэтому и психует и срывается на судей, усугубляя ситуацию. Игрок чувствует когда он в форме и на уровне, он так себя не ведет.. Чернов - воспитанник ЦСКА, не заиграл, ходил по арендам, вроде прижился в КС, но уровень ниже среднего.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:40
Толя, так однозначно, я бы, лично, не стал утверждать. Дело в том, что у Спартака, никогда не было супернадежной обороны, даже тогда, когда в Спартак перешел А.Бубнов. Чернов- не знаю, но Джикия, на мой взгляд- один из лучших защитников ПЛ! Он и в отборе неплох, и в выборе позиции. А если учесть, что в защите Спартака, он, фактически один, но при этом, еще способен поддержать атаку, то его, с полным основанием- можно считать лучшим ЦЗ России!!!

В случае со Спартаком не всё зависит от качества защитников команды. Многое зависит от тренера, как он выстраивает защитные линии и от игры команды в целом- от её игровой модели. После ухода Жиго- вся тяжесть борьбы и ответственность свалилась на Джикию, который, конечно, больше тяготеет к атаке. Повторюсь, на мой, субъективный взгляд, Джикия- самый креативный, и один из самых надежных защитников ПЛ.

Блогер М.Тарасов- очень грамотный автор!!! Пишет без личных симпатий и антипатий- только по делу!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:59
До тех пор пока "У «Спартака» есть надежное основание – Джикия и Чернов в центре обороны,"
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1353575/spartak 13.06.2023 Конкуренты могут чувствовать себя спокойно. Одна из самых дырявых пар ЦЗ в РПЛ.
adrianes
adrianes
вчера в 17:08
Хотя некоторые не разделяют этого мнения,я глубоко убежден,что в целях возрождения, Спартаку не помешало бы спуститься в ФНЛ (ПФЛ) на сезон-другой. Всё переосмыслить,окрепнуть,посостязаться с Аланией и Торпедо.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:49
Ничего не написано про судей ,благодаря которым Спартак смог взлететь так высоко.
Гость
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