Суперкубок по-своему важен. «Зенит» — фаворит, ЦСКА не намерен уступать

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сегодня, 10:55

Старт сезона в России – близко.

Обладатель Суперкубка России-2023 определится сегодня. С одной стороны – «Зенит», чемпион страны, с другой – ЦСКА , обладатель Кубка. Готовимся к первому матчу нового сезона в России – и смотрим на статистику.

Хозяева побеждают чаще

Даже если они и являются таковыми чисто номинально. Особенно яркой такая статистика была в последние 3 года, когда обозначилась гегемония «сине-бело-голубых». Петербуржцы под руководством Сергея Семака борются за Суперкубок России шестой сезон кряду.

После первого за 4 года чемпионского титула подопечные Сергея Семака сошлись с «Локомотивом» — и тогда «Зенит» еще не стал настолько грозной силой в российском футболе. Трофей на опыте забрали «железнодорожники». Но в дальнейшем команда с берегов Невы дважды обыграла «красно-зеленых» в Суперкубке, а минувшим летом разгромила и «Спартак». В каждой из этих игр петербуржцы считались хозяевами.

До этого в аналогичном статусе трофей забирали «Спартак», трижды – ЦСКА , еще столько же раз – «Зенит», два раза – «Локомотив» и один раз – «Рубин». В общей сложности в 13 матчах за Суперкубок из 20 победа доставалась номинальным хозяевам. Возможно, кому-то и домашние стены помогали – первые 8 розыгрышей титула проходили в Москве, в 6 из них победа доставалась столичной команде.

На этот раз между собой встретятся «Зенит» и ЦСКА , а поединок пройдет действительно на нейтральной площадке – в Казани на «Ак Барс Арене».

Противостояние победителей

Предстоящее столкновение примечательно еще и тем, что между собой сыграют клубы, которые чаще всего забирали Суперкубок. Период гегемонии ЦСКА пришелся на 00-е – начало 10-х. Тогда «армейцы» пропускали матчи за этот трофей крайне редко – участвовали в четырех из пяти первых розыгрышей, после перерыва в 2008-м вернулись – и сначала дважды бодались с «Рубином», а затем играли с «Зенитом». 2012 год пропуск, следом – две встречи за Суперкубок подряд (снова с «Зенитом» в 2013-м, годом позже сошлись с «Ростовом»). Всего за эти 12 матчей Суперкубка «красно-синие» 6 раз забирали трофей, а участвовали в 9 розыгрышах.

Свой седьмой Суперкубок «армейцы» завоевали в 2018 году, обыграв «Локомотив» — и на тот момент коллектив с отрывом лидировал по количеству трофеев. Уже позднее к москвичам добавился «Зенит» — произошло это за счет рывка в начале 20-х.

Изначально клубы не из Москвы редко боролись за Суперкубок, в первых пяти встречах – лишь «Ахмат». Петербуржцы пробились в Суперкубок, став чемпионами в сезоне-2007 – и с первой попытки забрали титул, обыграв «Локомотив». Еще три трофея пришли в промежутке между 2008-м и 2015-м годом. И именно в последние годы «сине-бело-голубые» стали наиболее успешны. Дважды переиграли «Локомотив», затем – «Спартак», все это за 3 предыдущих сезона.

На данный момент и у «Зенита», и у ЦСКА в активе по 7 побед в Суперкубке России, так что в сегодняшнем матче, пусть и на время, определится единоличный лидер.

Команды трижды разыгрывали трофей между собой

Добавляет интереса к противостоянию еще и тот факт, что это не первая встреча команд в борьбе за Суперкубок. Ранее они пересекались трижды – еще в те моменты, когда ЦСКА становился чемпионом России.

Впервые «армейцы» и «сине-бело-голубые» разыграли трофей в 2011 году – тогда «Зенит» стал чемпионом РПЛ и завоевал национальный Кубок, поэтому соперником стали «красно-синие», заработавшие серебро. Победа осталась за питерцами, но через 2 года москвичи взяли реванш, разгромив команду с берегов Невы – 3:0. В 2016 году сильнее вновь оказался «Зенит».

Дополнительная мотивация «армейцев» может состоять не только в мести за Марио Фернандеса или желании обойти петербуржцев по количеству побед в Суперкубке – но и в желании сравняться по победам в очных играх.

Столкновение главных конкурентов

К конкуренции «Зенита» и ЦСКА в предстоящем сезоне будет приковано особое внимание. В минувшем чемпионате именно «армейцы» показали себя наиболее достойным соперником для чемпиона страны. Владимир Федотов выстроил в столичном коллективе цельную структуру и даже с имеющимися проблемами нашел эффективные решения в центре обороны, группе атаки, центре поля и на левом фланге. Весной «красно-синие» смотрелись на порядок организованнее и надежнее, чем другие команды из топ-5. Уже это позволило ЦСКА выйти на 2-е место, начав весенний отрезок Премьер-Лиги на 5-м.

И сейчас ЦСКА необходимо закрепить успех, если в клубе хотят бороться за медали, а в перспективе – и за титул. Суперкубок в этом плане послужит отправной точкой. В предстоящем матче сформируется первое впечатление – по силам это команде Федотова или еще рано. Прямо как со «Спартаком» после ухода Федуна и прихода на пост главного тренера Гильермо Абаскаля в прошлом году – только тогда представление оказалось обманчивым.

Обоим нужен позитивный импульс

Неожиданно, но проблемы этим летом есть и у тех, и у других. ЦСКА все никак не может привезти новичков – а они необходимы ввиду короткой скамейки. Нет сменщика для Гайича на правой бровке, на левом фланге – только Мойсес, но бразилец, скорее всего, останется в центре обороны. Нужна замена ушедшему Медине, эффективный дублер для Фёдора Чалова. Летом 2022 года «армейцы» смогли подписать группу игроков лишь в августе – и сейчас история может повториться. Но до этого момента Суперкубок москвичам нужен, чтобы не нагнетать ситуацию еще сильнее.