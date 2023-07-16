Байка о Кройфе и вера в пользу секса для футбола. Мир нуждается в новом Ромарио

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сегодня, 18:57

Безумный «селесао» у истоков великих баек.

Ромарио обожает выдуманную историю о карнавале

Так рыбаки описывают улов десятилетней давности, когда «забыли» сфотографировать трофеи. И так Ромарио участвует в популярной мистификации. Бразилец якобы заключил с тренером Кройфом пари. Если сделает дубль в ворота «Реала» (иногда не упоминают название клуба), то Йохан отпустит бразильца на карнавал в Бразилию. Дальше в этом мифе Ромарио забил дважды за двадцать минут (другая версия – сделал хет-трик до перерыва), попросил замену, бросив Кройфу:

Тренер, мой самолет улетает через час.

Самое замечательное, что Ромарио подтверждает байку. Статистика говорит, что он обманывает. Кройф хорошо относился к Ромарио, менял форварда пять раз в жизни. Ни разу не делал этого до перерыва. Даже между таймами убрал Байшинью (значит «Коротышка») лишь раз, в день ничьей со «Спортингом». Когда форвард забивает, его обычно не трогают. И хотя давно выяснили, что история выдумка, Ромарио стоит на своем.

Настоящий политик. Один из сенаторов штата Рио не может назвать клуб, которому сделал хет-трик в первом тайме. У него есть три гола «Реалу», но тот матч не проходил в дни карнавала в Бразилии. Даже если представить, что Ромарио напутал и летал домой отдохнуть посреди сезона, то опять не сходится. Сразу после карнавала у него был жесткий график. Кройф постоянно ставил форварда в основу, а один из голов Ромарио на том отрезке забил головой «Спартаку» в Москве.

Как бы нападающий не хотел выставить себя суперменом, который успевает танцевать на карнавале и в Лиге чемпионов, от героя у него только статистика лучшего сезона в «Барселоне» — 47 матчей и 32 гола. С другой стороны, желание подтверждать выдуманную историю о Кройфе хорошо характеризует Ромарио.

Помешанный на сексе хулиган всегда оставался собой

Многие напарники описывали интересы Ромарио двумя словами: «Футбол и секс». Форвард верил, что секс приносит голы. В 19 лет его отчислили из молодежной сборной накануне ЧМ , ведь сначала помочился с балкона отеля на туристов, приведя в шок тренера Жилсона Нуньеса, а затем нашел девушек, уйдя в самоволку. Бразилия выиграла турнир без Ромарио, но позже пришлось звать хулигана в первую команду, был слишком хорош.

Коротышка был забиякой. В его жизни много драк и конфликтов. Нападал на фанатов. Бил кулаком по лицу Симеоне, который тогда играл за «Севилью». Вы знаете этот типаж. Хулиганы, которые гордятся тем, что переходят черту часто и с удовольствием. Ромарио не изменился, только здоровье стало хуже, угодил в больницу. Но вроде бы всё в порядке, у старика просто кишечная инфекция.

Коротышка не завершил карьеру в личной жизни после трех разводов. Встречался с подружкой своей дочери. Кстати, у наследницы Ромарио популярная нынче профессия, она модель для взрослых на «Onlyfans». Папу выбор наследницы не удивляет, он сам был помешан на сексе, из-за чего не раз попадал в передряги. Ромарио советовал Раньери не волноваться из-за вечеринок форварда, а конфликты с Загалло и Сколари стоили ему места на двух чемпионатах мира.

Даже на мундиаль в США Ромарио попал в последний момент. Всегда был неадекватным. Недавно обзывал Марадону и Бебето. А Пеле у него был «умственно отсталым». Коротышка расстроился из-за победы вражеской Аргентины в Катаре, Ромарио настраивал Неймара на победу напутственным письмом. Там перечислил свои грехи – неадекватное поведение за полем, отсутствие речевого фильтра, нехватку дисциплины. Ромарио не скрывал, что он сложный человек.

Один из лучших нападающих в истории вблизи ворот

Тум, тум, тум. Так Костакурта описал одну из магических характеристик Ромарио. В отличие от других нападающих, которые ухудшают свое положение на поле, делая лишние касания, Ромарио настолько быстро двигал кривыми ножками, что на двух метрах успевал сделать четыре касания, но не потерять мяч под плотной опекой иногда даже тройки защитников. Ромарио было сложно поймать, это один из самых результативных форвардов в истории футбола.

Дисциплины, чтобы долго и стабильно играть в Европе, ему катастрофически не хватало, но в Бразилии был в своей стихии. Сам факт, что о Ромарио существует столько баек, говорит о его легендарности. Наверное, Загалло испортил великий финал чемпионата мира между Францией и Бразилией, когда отказался от форварда. Старина Ромарио в отместку нарисовал на двери туалета в своем ресторане в Рио-де-Жанейро карикатуру на знаменитого тренера.

Ромарио мог подменить Роналдо после эпилептического припадка и остановки сердца накануне матча в Париже. Франция разгромила Бразилию. Спустя четыре года Роналдо взял реванш у судьбы, но после Феномена у «селесао» нет центрфорварда элитного класса. Ришарлисон старался, но «цыпленок» не станет «орлом». Осталось лишь ждать. Витор Роке и Эндрик – славные подростки, но им сначала надо заиграть в «Барселоне» и «Реале» для сравнения с легендами.

Сборной Бразилии не хватает сумасшедшего в атаке

На победном Кубке Америки 1997-го Байшинью потащил юного Роналдо искать женщин в незнакомой Боливии. Убежали из отеля, перелезли через высокую стену, а там ждало такси в бордель. Ромарио шутил, что хотел сделать Роналдо алкоголиком, чтобы убрать конкурента. Накануне финала ЧМ -94 Коротышка тоже убежал из расположения команды, чтобы найти женщину в Пасадине. Жена узнала о приключениях мужа в США и подала на развод.

Хороший ли он человек? Однозначно нет. Но Ромарио невероятно колоритный персонаж. Трехмерный, как Роналдиньо, Роналдо и другие великие бразильцы. А Неймар и компания двухмерные персоны. Это мешает Бразилии выиграть кубок мира. Только если Анчелотти до 2026-го найдет безумцев в атаку, «селесао» заберут трофей спустя 24 года. Ромарио и Бебето, Ривалдо и Роналдо, как и сын полка Роналдиньо, понимали значение «играй красиво».

Весельчак Холанд побил один из рекордов Коротышки, но Винисиус, Мбаппе и многие молодые звезды выверяют каждое слово. Они смертельно скучные. Если с детства волнуют только контракты, то вместо ребят из трущоб, которые хулиганили, ведь иначе не умели, получаем знаменитостей без эмпатии. Они ноют и жалеют себя, поэтому проигрывают на поле. Ромарио умел побеждать, у него 19 голов в разных финалах.

У бразильца были лидерские качества. Со многими дружил и враждовал, как со «Зверем» Эдмундо. Коротышка у истоков переформатирования роли «девятки» вместе с юным Роналдо. Оба умело опускались в глубину поля, как Пеле в 70-м. Ромарио видит, чего не хватает его любимой Бразилии – элитного центрального форварда. Но тут есть только один рецепт, запастись терпением и ждать. Ромарио нельзя стать, Ромарио нужно родиться.