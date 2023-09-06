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Казахстан – Финляндия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 15:57
Казахстан – Финляндия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура группового этапа квалификации на Евро Казахстан – Финляндия, который состоится 7 сентября 2023 года

Казахстан

104-е место занимают на сегодняшний день казахстанцы в международном рейтинге ФИФА. Ознакомимся с результатами недавних футбольных встреч с участием «ястребов». Волевую победу одержали «жёлто-синие» в домашней игре с датской сборной. После первого тайма проигрывали в два гола, но смогли вырвать победу у «датского динамита». Санмаринцы с большим счётом уступили дома казахстанской сборной (0:3).

19 июня в матче 4-го тура квалификации «ястребы» в Белфасте одержали победу над сборной Северной Ирландии со счётом 1:0/

Финляндия

Финны в рейтинге ФИФА находятся на 55-ом месте. Вспомним несколько матчей «филинов» за последнее время. С минимальным счётом в гостях «сине-белые» выиграли у национальной команды Северной Ирландии. Победный гол забил в первом тайме нападающий Бенджамин Коллман. В сухую, поразив дважды ворота оппонента, сборная Финляндии на своём поле взяла верх над словенцами.

В игре 4-го тура группового раунда квалификации «филины» разгромили санмаринцев (6:0)/

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Казахстан – 3.70
  • Ничья – 3.35
  • Победит Финляндия – 2.13
  • Победит Финляндия с форой -1.5 – 4.00
  • Обе забьют — нет – 1.75
  • Обе забьют — да – 2.08
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.31
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.59

Статистика

  • Финны выиграли в трёх матчах из пяти крайних
  • За тот же период «ястребы» обыграли своих оппонентов также в трёх поединках
  • Четыре личных матча из пяти последних завершились следующим исходом: обе забьют – нет.

Прогноз

Команды набрали одинаковое количество очков и находятся примерно на одном уровне. Скорее всего, победителя в будущей игре мы не увидим. Компания Pinnacle предлагает на ничью в предстоящем матче коэффициент 3.35.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 16:44
Казахстан и Финляндия прекрасно знакомы друг дружке еще по предшествующему селекционному циклу на ЧМ 2022, где они дважды переламывали копья между собой. И тогда в обоих случаях извержение голевого вулкана не последовало, в следствии мало результативных побед Суоми 2:0 и 1:0. В связи с чем попробую и на этот раз предположить не более 2-х взятий ворот за неплохой коэффициент!
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