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«Тоттенхэм» – эталон преображения. Весной со скандалом ушёл Конте – теперь все влюблены в Постекоглу

вчера, 10:22
Анге Постекоглу

«Шпоры» уверенно прошли начальный этап перестройки.

Представьте: на дворе – весна-2023. «Арсенал», идущий на 1-м месте в АПЛ, всеми правдами и неправдами пытается отбиться от напора «Ман Сити». МЮ вступает с «Ньюкаслом» в спор за бронзу. Где-то неподалеку «Ливерпуль» стучится в топ-5. А «Тоттенхэм» без Антонио Конте валится в бездну – и ждёт лета, когда коллектив возглавит Анге Постекоглу, экс-наставник «Селтика», японской «Йокогамы» и сборной Австралии. И вам скажут, что этот менеджер поставит «шпорам» привлекательный футбол, который позволит начать новый чемпионат в группе лидеров. Поверите? И мы не верим. Но такова реальность.

Весной страшно было представить, что будет дальше

Для полноты картины погрузимся в контекст. «Шпоры» при Антонио Конте начали сезон неплохо – в Лиге чемпионов вышли из группы, в Премьер-Лиге ушли на паузу в пятёрке. Союз был сомнительный потому, что итальянский менеджер – тренер-чемпион по духу. Прямолинейный и требовательный. Руководство лондонцев он вынудил впервые за долгое время раскошелиться на трансферы. А от игроков требовал самоотдачи.

К весне начались сложности – и у команды, и у самого тренера. Зимой Антонио перенёс операцию по удалению желчного пузыря. После неё менеджер, по предписаниям врача, должен был отдыхать не меньше 15 дней – но вернулся на работу почти сразу, из-за чего потребовалось дополнительное лечение.

Параллельно «Тоттенхэм» вылетает из ЛЧ от «Милана», хорошо играет в чемпионате. Но в марте команда уступает «Вулверхэмптону» и теряет очки с «Саутгемптоном» — итальянский менеджер на послематчевой пресс-конференции подвергает критике всех в клубе и уходит со скандалом.

После этого – 3 победы в 10 матчах АПЛ, поражения от «Борнмута», «Ньюкасла», «Ливерпуля», «Виллы» и «Брентфорда», падение на 8-е место – за пределы зоны еврокубков.

Летом приходит Анге Постекоглу – австралийский менеджер, в резюме которого самый статусный клуб – «Селтик», плюс опыт в сборной Австралии. Как к такому выбору относиться без скепсиса?

Ставили задачу провести перестройку

Помимо пресса от провального сезона Анге нужно было справляться и с уходом части костяка команды. Переход Харри Кейна в «Баварию» напрашивался (хотя еще в июне форвард говорил одноклубникам, что хочет поиграть за «Реал»). Вместе с тем нужно было искать нового вратаря – Уго Льорис уже не тянул уровень основы и говорил, что близок его последний день в клубе.

В переговорах с немцами по своему главному бомбардиру Дэниел Леви показал грань между гениальностью и безумством – чудом не перевалил в последнее. В итоге от сделки выручили 100 миллионов евро.

Нового вратаря нашли в «Эмполи» — Гильельмо Викарио к 26 годам не оказался ни в одном из топ-клубов, поэтому выбор англичан казался крайне неочевидным.

Также «шпоры» выкупили Деяна Кулусевски (арендовали у «Ювентуса») и Педро Порро (взяли в аренду у «Спортинга»), которые отлично себя проявили за всё время в АПЛ. Центр обороны обновили Мики ван де Веном из «Вольфсбурга», в центр поля взяли Джеймса Мэддисона (англичанину нужна была новая команда после вылета «Лестера» в Чемпионшип), а также взяли воспитанника «Ноттингема» Бреннана Джонсона. За исключением последнего все уже играют в стартовой обойме.

Что важно – «Тоттенхэм» лишь за лето-2023 потратил 248 миллионов евро. Больше, чем когда-либо.

Прошли проверку МЮ, не допустили глупых потерь

Как и говорили выше, минувшей весной лондонцам каждый балл давался с огромным трудом. Сейчас ощущение тяжести пропало. После боевой ничьей с «Брентфордом» лондонцы прошли главное испытание на стартовом отрезке – уверенно переиграли «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы при Эрике тен Хаге традиционно тяжело вкатываются в сезон, но даже так победа над ними – показатель, что «шпоры» выбрали правильное направление.

Дальше подопечные Анге Постекоглу одержали еще 2 победы: 2:0 над «Борнмутом» и 5:2 – над «Бернли». После четырёх туров «шпоры» находятся на втором месте в таблице Премьер-Лиги, от «Ман Сити» отстают на 2 очка. И в среднем за матч забивают почти 3 мяча, а пропускают – 1.

Нет речи о борьбе за чемпионство

Во-первых, смешно говорить о чемпионских амбициях по прошествии четырех туров – из прямых конкурентов «Тоттенхэм» встретился только с «Юнайтед». И то матч не отражает действительности, поскольку ни те, ни другие не успели набрать оптимальную форму.

Во-вторых, надо учитывать состояние самого клуба. Чудесные преображения случаются – но крайне редко. Когда команда за несколько месяцев вырывается из болота и начинает претендовать на чемпионство – это исключение из правил. Постекоглу ещё предстоит столкнуться со всеми подводными камнями. Из видимых – отсутствие форварда. Сон Хын-Мин на острие – временное решение.

В-третьих, ворваться «шпорам» в топ-3 не позволит сама среда АПЛ – здесь слишком высокая конкуренция, чтобы от начала перестройки так быстро приходил профит. «Арсенал» потратил огромные деньги на точечное усиление – пусть сейчас это и не переносится на футбольную плоскость, «канониры» лишь осваивают новые сочетания, после чего могут сделать шаг вперёд. В том же положении, что и «шпоры», сейчас «Ливерпуль» — кризис заканчивается, центр поля обновился. При этом тренер у мерсисайдцев прежний – Клопп знает команду, как свои пять пальцев. У Постекоглу такого козыря нет. Совершить рывок вполне по силам МЮ, на короткой дистанции может взорваться «Вилла», «Брайтон» показывает, что даже после потерь не намерен терять высоту. Ну и куда без «Ньюкасла» — пример того, как надо действовать с внезапно свалившимся на голову состоянием.

«Тоттенхэм» в этой мексиканской дуэли – не фаворит. Но отдать должное стоит – на старте сезона Постекоглу снял с себя груз критики и скепсиса.

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Все комментарии
DXTK
DXTK ответ протон (раскрыть)
вчера в 15:21, ред.
неудивительно, что ришарлисон теперь говорят нуждается в психологе....когда играл в эвертоне забивал голы, перешел в ТТХ к Конте разучился....... до сих пор не может в себя прейти.......
протон
протон ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 14:38
Ещё Конте никогда не задерживался в топ-клубах и сборных
«Ювентус»: фактически 2,5 сезона
Сборная Италии: 2 года «Челси»: 2 сезона «Интер»: 2 сезона. «Тоттенхэм»: 1,5 сезона.
Конте всегда балансировал на грани характеристик «импульсивный» и «токсичный»
Когда назначали Конте в "Тотенхем" только ленивый не говорил, что через полтора года Конте со скандалом уйдёт, потому что после себя он оставляет выжженных эмоционально людей , следующий тренер должен будет прежде всего заниматься восстановлением психологии у команды, а не тактику наигрывать.
DXTK
DXTK
вчера в 14:34
На счет Постекоглу пока рано что-то говорить, стартанули удачно, как говорится не заметили потерю бойца * Кейна.........но говорить про то, что вот как круто, не стоит, подождать надо зимы, помню когда Санту возглавил Ттх на старте тоже прилично стартанули обыграв еще и МС, а после португальца уволили......единственный сейчас для ттх плюс это точно клуб без еврокубков и без лишней нерватрепки, точно также как когда-то пришел Конте в Челси сезоном ранее они заняли 10 место. Силы на чемпионат хватит. Может быть даже кубок лиги выиграть удастя, как когда то Хуандо Рамос пришел и в 2008 случилось.

Стоит отметить игру Меддисона, вратаря Викарио, недавний хет-трик Сона который вспомнил что он все еще в команде, и в опоронй зоне играет Саар и Бисума, , хоть в защите там ван ден вен появился но все равно, слабая зона раз Бернли прошил ее дважды, при чем даже на старте игры........ Можно сказать Постекоглу приобразил команду, и шпоры начали за здравие, конечно это не может не радовать.....посмотрим что из этого выйдет.
DXTK
DXTK ответ протон (раскрыть)
вчера в 14:23
Так Конте еще в Челси ныл в своем первом сезоне, что ему кого то не купили, но после того как перед зимой синим удалось выбиться в лидеры с неплохим отрывом, на время замолк. Он жалуется и обвиняет клубы и руководство потому что сам не в силах изменить ситуация, и переводит стерлки на кого угодно. В этом он и напоминает Моуриньо, и так же тренирует от силы 2-3 года и уходит со скандалами и неплохими неустойками. В Челси во втором сезоне посорился с командой, убрал Косту занял пятое место.

В ттх он изначально знал куда идет, сам итальянец любит клубы с чемпионскими амбициями а тут выбрал типичный середняк, плюс клуб никогда не тратил много, тем более после Моуриньо, понимал если что, Конте сам включит обиженку, и получит неустойку, назовет всех вном, а сам он остается дартаньяном. То что Антоха сказал про ментальность клуба и тд, ничего нового он не обнародовал..... возможно себя больше клоуном выставил.
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:31
Рано делать выводы
протон
протон
вчера в 11:49
Конте, который как правило тренирует в командах претендующих на чемпионство, пришел в клуб который по бюджету не может себе таких высоких целей ставить, и вместо того чтоб выжимать из команды максимум, попробовать выполнить задачу-максимум, бороться хотя бы за 2-3 места, вдруг разнылся, вдруг очнулся и понял что клуб не того калибра, и начинает всё и вся обвинять вокруг. Очень не профессионально было с его стороны. За это однозначно надо увольнять. Если в команде все нытики и эгоисты - на то и задача тренера, подкрутить гайки команде, привить нужный характер. А так, получается что характером команды должно заниматься руководство - а тренер то на что?
Гость
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