«Тоттенхэм» – эталон преображения. Весной со скандалом ушёл Конте – теперь все влюблены в Постекоглу

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вчера, 10:22

«Шпоры» уверенно прошли начальный этап перестройки.

Представьте: на дворе – весна-2023. «Арсенал», идущий на 1-м месте в АПЛ , всеми правдами и неправдами пытается отбиться от напора «Ман Сити». МЮ вступает с «Ньюкаслом» в спор за бронзу. Где-то неподалеку «Ливерпуль» стучится в топ-5. А «Тоттенхэм» без Антонио Конте валится в бездну – и ждёт лета, когда коллектив возглавит Анге Постекоглу, экс-наставник «Селтика», японской «Йокогамы» и сборной Австралии. И вам скажут, что этот менеджер поставит «шпорам» привлекательный футбол, который позволит начать новый чемпионат в группе лидеров. Поверите? И мы не верим. Но такова реальность.

Весной страшно было представить, что будет дальше

Для полноты картины погрузимся в контекст. «Шпоры» при Антонио Конте начали сезон неплохо – в Лиге чемпионов вышли из группы, в Премьер-Лиге ушли на паузу в пятёрке. Союз был сомнительный потому, что итальянский менеджер – тренер-чемпион по духу. Прямолинейный и требовательный. Руководство лондонцев он вынудил впервые за долгое время раскошелиться на трансферы. А от игроков требовал самоотдачи.

К весне начались сложности – и у команды, и у самого тренера. Зимой Антонио перенёс операцию по удалению желчного пузыря. После неё менеджер, по предписаниям врача, должен был отдыхать не меньше 15 дней – но вернулся на работу почти сразу, из-за чего потребовалось дополнительное лечение.

Параллельно «Тоттенхэм» вылетает из ЛЧ от «Милана», хорошо играет в чемпионате. Но в марте команда уступает «Вулверхэмптону» и теряет очки с «Саутгемптоном» — итальянский менеджер на послематчевой пресс-конференции подвергает критике всех в клубе и уходит со скандалом.

После этого – 3 победы в 10 матчах АПЛ , поражения от «Борнмута», «Ньюкасла», «Ливерпуля», «Виллы» и «Брентфорда», падение на 8-е место – за пределы зоны еврокубков.

Летом приходит Анге Постекоглу – австралийский менеджер, в резюме которого самый статусный клуб – «Селтик», плюс опыт в сборной Австралии. Как к такому выбору относиться без скепсиса?

Ставили задачу провести перестройку

Помимо пресса от провального сезона Анге нужно было справляться и с уходом части костяка команды. Переход Харри Кейна в «Баварию» напрашивался (хотя еще в июне форвард говорил одноклубникам, что хочет поиграть за «Реал»). Вместе с тем нужно было искать нового вратаря – Уго Льорис уже не тянул уровень основы и говорил, что близок его последний день в клубе.

В переговорах с немцами по своему главному бомбардиру Дэниел Леви показал грань между гениальностью и безумством – чудом не перевалил в последнее. В итоге от сделки выручили 100 миллионов евро.

Нового вратаря нашли в «Эмполи» — Гильельмо Викарио к 26 годам не оказался ни в одном из топ-клубов, поэтому выбор англичан казался крайне неочевидным.

Также «шпоры» выкупили Деяна Кулусевски (арендовали у «Ювентуса») и Педро Порро (взяли в аренду у «Спортинга»), которые отлично себя проявили за всё время в АПЛ . Центр обороны обновили Мики ван де Веном из «Вольфсбурга», в центр поля взяли Джеймса Мэддисона (англичанину нужна была новая команда после вылета «Лестера» в Чемпионшип), а также взяли воспитанника «Ноттингема» Бреннана Джонсона. За исключением последнего все уже играют в стартовой обойме.

Что важно – «Тоттенхэм» лишь за лето-2023 потратил 248 миллионов евро. Больше, чем когда-либо.

Прошли проверку МЮ , не допустили глупых потерь

Как и говорили выше, минувшей весной лондонцам каждый балл давался с огромным трудом. Сейчас ощущение тяжести пропало. После боевой ничьей с «Брентфордом» лондонцы прошли главное испытание на стартовом отрезке – уверенно переиграли «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы при Эрике тен Хаге традиционно тяжело вкатываются в сезон, но даже так победа над ними – показатель, что «шпоры» выбрали правильное направление.

Дальше подопечные Анге Постекоглу одержали еще 2 победы: 2:0 над «Борнмутом» и 5:2 – над «Бернли». После четырёх туров «шпоры» находятся на втором месте в таблице Премьер-Лиги, от «Ман Сити» отстают на 2 очка. И в среднем за матч забивают почти 3 мяча, а пропускают – 1.

Нет речи о борьбе за чемпионство

Во-первых, смешно говорить о чемпионских амбициях по прошествии четырех туров – из прямых конкурентов «Тоттенхэм» встретился только с «Юнайтед». И то матч не отражает действительности, поскольку ни те, ни другие не успели набрать оптимальную форму.

Во-вторых, надо учитывать состояние самого клуба. Чудесные преображения случаются – но крайне редко. Когда команда за несколько месяцев вырывается из болота и начинает претендовать на чемпионство – это исключение из правил. Постекоглу ещё предстоит столкнуться со всеми подводными камнями. Из видимых – отсутствие форварда. Сон Хын-Мин на острие – временное решение.

В-третьих, ворваться «шпорам» в топ-3 не позволит сама среда АПЛ – здесь слишком высокая конкуренция, чтобы от начала перестройки так быстро приходил профит. «Арсенал» потратил огромные деньги на точечное усиление – пусть сейчас это и не переносится на футбольную плоскость, «канониры» лишь осваивают новые сочетания, после чего могут сделать шаг вперёд. В том же положении, что и «шпоры», сейчас «Ливерпуль» — кризис заканчивается, центр поля обновился. При этом тренер у мерсисайдцев прежний – Клопп знает команду, как свои пять пальцев. У Постекоглу такого козыря нет. Совершить рывок вполне по силам МЮ , на короткой дистанции может взорваться «Вилла», «Брайтон» показывает, что даже после потерь не намерен терять высоту. Ну и куда без «Ньюкасла» — пример того, как надо действовать с внезапно свалившимся на голову состоянием.

«Тоттенхэм» в этой мексиканской дуэли – не фаворит. Но отдать должное стоит – на старте сезона Постекоглу снял с себя груз критики и скепсиса.