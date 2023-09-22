«Ливерпуль» – в огне. Разрывают АПЛ на старте, но ЛАСК показал, что в Лиге Европы лёгкой прогулки не будет

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вчера, 22:56

Резервистам не хватает уровня.

Чудеса кризис-менеджмента от «Ливерпуля» – это впечатляющий старт сезона всего через несколько месяцев после того, как мерсисайдцы с трудом, на флажке запрыгнули в первую пятёрку чемпионата-22/23. По ощущениям от начала кампании «красные» готовы вернуться в разборки гигантов и претендовать на медали.

Перезагрузка давалась с огромным трудом

Долгое время «Ливерпуль» не ломал то, что прекрасно работает – а потому к моменту, когда ушли Джорджиньо Вейналдум и Садио Мане, а Хендерсон с Фабиньо и Милнером постарели, в команде вдруг не осталось топ-исполнителей под энергозатратный футбол Юргена Клоппа. Плюс к этому у клуба не сложилась полноценная подготовка к сезону – и в итоге это привело к кошмарному провалу в сезоне-22/23. Впечатления сгладил разве что ударный финиш и разговоры о перезагрузке – было видно, что у мерсисайдцев есть план.

Но реализовать задуманное получилось с огромным трудом и не в полной мере. Достаточно посмотреть, кто у «Ливерпуля» был в приоритете – и кто из них согласился на переход в гранд.

Начиная с декабря гремели инсайды о потенциальном трансфере английского таланта Джуда Беллингема – и к январю фаворитом считались именно «красные». В итоге к апрелю ситуация перевернулась – молодой хавбек отправился в «Реал».

Энцо Фернандес – другой молодой бриллиант, но из Аргентины. Сверкнул на ЧМ -2022, притянул внимание гигантов – его из-под носа мерсисайдцев увёл «Челси». «Синие» переманили «Бенфику» отступными в 121 млн евро.

Минувшим летом целились уже на опорника «Брайтона» Мойсеса Кайседо – и тут снова пришлось конкурировать с «Челси». «Ливерпуль» решил действовать теми же способами и предложил 127 млн евро – но и здесь победителями вышли лондонцы, а «чайки» получили 115 млн фунтов.

Очередным поражением от «Челси» на рынке стал трансфер Ромео Лавии – но в случае с бельгийцем уже сам Клопп не горел желанием идти до последнего. Нужен был более опытный исполнитель.

Добились успеха с менее очевидными кандидатами

Выкладывать мешки с деньгами за бриллианты рынка – не удел «Ливерпуля». Это судьба «Сити», «Реала», «Челси». «Красные» сконцентрировались на менее очевидных кандидатах.

Одним из первых летних приобретений стал Доминик Собослаи. Венгерский полузащитник – рискованная ставка Юргена Клоппа, поскольку обладает сложным характером и не терпит системности, предпочитая свободу действий.

Вместе с ним подписали напарника Энцо Фернандеса по сборной Аргентины – Алексиса МакАллистера. Хавбек в Англии с 2019 года, но от аренд к стартовой обойме «Брайтона» перешел спустя год. А услышали о 24-летнем игроке лишь на триумфальном для «бело-голубых» мундиале в Катаре. Энцо очевидно талантливее, зато Алексис умеет работать на команду и её лидеров – играя с Месси, по-другому нельзя. И в системном «Ливерпуле» это главное.

На финишной прямой «красные» провернули ещё две сделки. Рискованную – выложили 20 миллионов евро за 30-летнего японца Ватару Эндо. И выверенную – забрали Райана Гравенберха, не прижившегося в «Баварии». Попытки подписать талантливого голландца были и в прошлом году, но тогда планам Клоппа опять помешали – однако из поля зрения немецкий менеджер полузащитника не выпускал. На этот раз бороться пришлось с «Манчестер Юнайтед» – и в этом случае удача улыбнулась мерсисайдцам. На самом флажке «Ливерпуль» закрыл очередную сделку и с трудом – но укомплектовал центральную ось.

Новый костяк – на стадии формирования, но «красные» – в топ-3

Самое главное – подопечные Юргена Клоппа не посыпались на старте, это уже успех. При этом немецкий специалист всё ещё обживается с перспективной молодёжью. Зимой «красные» для конкуренции Нуньесу подписали Гакпо – но из двух талантливых исполнителей оставлять на поле лишь одного было бы плохим решением. Собослаи не прочь занять позицию Салаха, при этом нужно определить костяк в центре поля.

В итоге на первый тур против «Челси» «красные» вышли с Коди в тройке с МакАллистером-опорником и Собослаи, Диас и Салах играли на флангах атаки, а Диогу Жота стал центральным нападающим. После двух матчей Клопп продолжил поиски – с «Ньюкаслом» наконечника играл уже голландский форвард, Нуньес всё так же выходил с замены. В связку к Алексису и Доминику встал Ватару – он и играл опорника. Но уровень японца не впечатляет, так что в двух последних встречах аргентинец вернулся в опорную, а вместо Эндо выходит Джонс.

В любом случае, в период поиска мерсисайдцы продолжают брать очки и набрали серьёзный темп – победы над «Борнмутом», «Ньюкаслом», «Астон Виллой» и «Вулверхэмптоном», ничья с «Челси» позволяют идти в топ-3 после 5 туров. Дальше – тяжёлое столкновение с «Вест Хэмом», который тоже неподалеку от первой пятёрки.

Разминочный период подходит к концу – вслед за «молотобойцами» последует выезд к «Тоттенхэму» и «Брайтону», который разбавит игра с «Юнионом» в ЛЕ . Прогулкой, как казалось изначально, еврокубок для «Ливерпуля» не будет – ЛАСК показал, что дублёрам «красных» всё ещё не хватает класса, чтобы уверенно выигрывать такие матчи (пришлось выпускать основных).

Но лучше узнать об этом сейчас – пока еще не наступила череда тяжёлых испытаний для пересобранного гранда. Теперь Клопп знает возможности своих подопечных. Вопрос в том, как будет смотреться обновлённая основа мерсисайдцев на фоне таких же классных и структурных команд.