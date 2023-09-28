«Зенит» — третий, Абаскалю предстоит испытание в Самаре. Впереди 10-й тур РПЛ

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вчера, 21:40

Пора говорить о футбольных выходных в России.

«Ростов» – «Урал»

- Две ничьи и победа над «Рубином» в серии пенальти – такие результаты ростовчан радуют намного больше, чем то, что было ранее. Подопечные Валерия Карпина пока не опустились в зону стыков, но отрыв от «Оренбурга» с «Балтикой» минимален. А матч против «Урала» отлично подходит, чтобы исправить ситуацию.

- Для «Урала» продолжается неприятная серия матчей. Поражения от «Зенита», «Рубина» и «Ахмата» разбавились ничьей против «Факела» и победой над «Локомотивом» по пенальти, но после случились 0:2 от «Краснодара» в гостях. Самое неприятное – из такого положения надо выбираться, но проще не будет. Ростовчанам позарез нужно оторваться от нижней четвёрки, а после игры с «Рубином» в Екатеринбург приедут «железнодорожники».

«Оренбург» – «Зенит»

- Не повезло оренбуржцам попасть на «Зенит» сразу после их домашнего поражения от «Локомотива» — «сине-бело-голубые» взбодрились и теперь к делу подойдут всерьёз. А южноуральцы хоть и проиграли лишь 1 матч из последних шести, но на этом отрезке были лишь кризисные ЦСКА и «Локомотив» (ещё до триумфа в Санкт-Петербурге).

- А петербуржцам лишний раз напомнили – пусть они и доминируют в лиге не первый сезон, примерять медали по итогам 8 туров не стоит. Тем более команда Семака пока даже «Краснодар» не столкнула с пьедестала. Между тем у «Зенита» уже 2 домашних поражения за почти 2 месяца – небывалое дело!

«Локомотив» – «Пари НН»

- Качать гениев! Гостевая победа «Локо» над «Зенитом» продлила жизнь интриге в Премьер-Лиге – «красно-зелёные» не просто сами дотянулись до топ-5 (15 очков – столько же у «Динамо» на 5-м месте и на 1 балл больше у «Спартака» на 4-м), но и подарили «Краснодару» отрыв на 1-й строчке. Эта победа – плюс 100 к неуязвимости на ближайшие 2 домашних матча.

- Хотя «Пари НН» опасно назвать аутсайдером противостояния. Нижегородцы незаметно подкрались к первой пятёрке, набрав 14 очков, – в чемпионате коллектив Сергея Юрана не проигрывает с августа, успел обыграть «Ростов» с «Рубином» и «Оренбургом», отобрал очки у «Динамо».

«Рубин» – «Краснодар»

- Тяжелая доля выпала казанцам – ещё в 8-м туре они играли с продвигающимся в топ-3 «Зенитом», а теперь попадают под борющийся за 1-е место «Краснодар». Между тем сам «Рубин» довольствуется борьбой за выживание на 12-й строчке таблицы.

- На «до» и «после» сезон для «быков» поделит ноябрьский поединок с «Зенитом». Но это если к тому моменту банда Владимира Ивича не сдаст позиции. Отрыв от «Зенита» на 3-м месте – 4 очка, самарцев опережают на 3 балла. Прежде чем отправиться в Санкт-Петербург, «Краснодар» ещё должен пройти испытание «Ростовом», ЦСКА , напряжённым календарём (после «армейцев» – игра со «Спартаком») и аутсайдерами.

ЦСКА – «Балтика»

- «Армейцы» выбиваются из коллектива москвичей – «Спартак», «Динамо» и «Локомотив» располагаются по соседству с 4-го по 6-е места, пока «красно-синие» идут на 9-м. Иногда даже системность Федотова не позволяет нивелировать короткую скамейку – поэтому ЦСКА основное время последних 6 матчей завершал при ничейном счёте.

- В то же время плюс для «армейцев» – встретятся они с «Балтикой» (идут в зоне стыков) и играть будут на своём поле. Калининградцам сложно отдать предпочтение даже при том, что в последних трёх играх РПЛ без очков они оставались лишь раз.

«Факел» – «Сочи»

- Натуральная бойня предстоит в Воронеже – между собой сыграют коллективы с окраины Премьер-Лиги. Хозяева набрали лишь 5 очков, пошли на отставку Вадима Евсеева и назначили Сергея Ташуева. В предыдущих 8 матчах у «Факела» только одна победа.

- Сочинцы не разглядели тренерских талантов в Дмитрии Хохлове – за 8 туров при нём команда набрала 6 очков. После поражения от «Крыльев» опустилась на 15-е место. Кто бы мог подумать, что недавний серебряный призёр чемпионата окажется так низко?

«Крылья Советов» – «Спартак»

- Неожиданных представителей топ-3 продолжают испытывать на прочность. Самарцы со старта сезона не поддались ни «Динамо», ни «Локомотиву», ни ЦСКА , обыгрывали «Ахмат», «Ростов», «Факел», «Балтику» и «Сочи» – в чемпионате уступили только «Рубину». Теперь могут собрать полный московский комплект.

- И вроде бы текущее состояние «красно-белых» позволяет это сделать. Но каким-то образом при очевидных слабостях в игре подопечные Гильермо Абаскаля проиграли лишь 1 матч из предыдущих шести. Последние 3 и вовсе отыграли на «ноль». Есть предпосылки к оздоровлению – тренер перестал мудрить с парами центральных защитников. Но индикатором формы клуба будет бой за тройку – «Спартак» отстаёт от «Крыльев» как раз на 2 балла, а стоит между ними только «Зенит».

«Ахмат» – «Динамо»

- Одна победа в предыдущих четырёх встречах – слабая статистика, но и встречался «Ахмат» на этом отрезке с «Краснодаром» и «Зенитом». Причём у «быков» подопечные Мирослава Ромащенко очки отобрали. Вопросы вызывает разве что поражение от «Балтики» – но калининградцы были предельно мотивированы.

- Рановато «бело-голубым» в топ-3, раз они не справились с противоречивым «Спартаком» – кстати уже во второй раз. До этого было кубковое поражение от «Краснодара» по пенальти и ничья с «Пари НН», а до победы над «Ростовом» – 1:4 от «Спартака» и 2:2 с «Рубином». «Динамо» не в лучшей форме.