«Тоттенхэм» на вершине. А надолго ли?

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вчера, 13:26

Приятно, что «Тоттенхэм» после 8 туров идет лидером, но они все-равно находятся в самом конце гонки за титулом. Все же наверно «Арсенал» и «Манчестер Сити» главные претенденты, «Ливерпуль» в трешке, и однозначно примет участие. Да, даже «Ньюкасл» может все еще попасть в ТОП 4, как кто-то и из других претендентов. Пока разрыва не чувствуется в таблице, чтобы уже выделилась четверка реальных претендентов в борьбе за корону АПЛ , возможно это случится ближе к зиме, а на какой-нибудь боксинг-дэй мы уже определимся с ними.

Самое главное сейчас, что у «Тоттенхэма» нету еврокубков, и пока это большой плюс для них. Просто непонятно как бы они выглядели участвуя параллельно в нескольких турнирах. Остальные участники гонки за главным трофеев лиги «Арсенал» «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Ньюкасл», а также «Брайтон» или «Астон Вилла» участвуют в еврокубках. Да, даже «Вест Хэм» благодаря победе в ЛК тоже там, правда претенденты на ТОП 4 сомнительные кандидаты, но кто знает, как не будет списывать со счетов и «Манчестер Юнайтед», который вырвал победу над «Брентфордом», и оказывается не совсем безнадежным.

В первом туре была сыгранна боевая ничья с «Брентфордом» — 2:2, после которой можно было бы задуматься, что будет сложно, пока не чувствовалась уверенность. Также уже сыгранно пару важных матчей, так скажем во втором туре был обыгран «Манчестер Юнайтед» уверенно, и даже неожиданно — 2:0, также в 6 туре была равная борьба в северолондонском дерби — 2:2, при чем она состоялась в гостях у «Арсенала». Были добыты победы над главными аутсайдерами «Бернли» — 5:2, где хет-триком отметился Сон, также был обыгран — 2:0 «Борнмут», это важно с подобными клубами не терять очки сразу на старте сезона.

Но пока им даже где-то везет, вот выделим конкретные матчи, причем сильно, против «Шеффилда» дали много времени, благодаря чему они вырвали победу — 2:1. Очень спорный матч из-за судейства сложился в игре с «Ливерпулем», но отметим они тоже одержали здесь победу — 2:1. Да, даже с «Лутоном» они испытали проблему, оставшись меньшенстве, но сумели закатить — 1:0. Я даже не знаю будет ли им также дальше вести, потому что впереди ждет три лондонских дерби подряд с «Фулхэмом», «Кристал Пэласом», а также матч важный матч с «Челси», которые начинаот набирать обороты.

При чем против «дачников» игру пропускает Бисумма из-за карточки, тот самый треугольник будет временно не полным — Биссума, Саар и Меддисон. Если еще кто-то из них вылетит будут проблемы, пока вроде можно заменить Дайером, он может играть в опорной зоне. Вообще команда Постекоглу при все своей симпатичности, все еще выглядит сыроватой, и не готовой биться за большее.

Также, чтобы без травм играл Сон, потому что если еще и кореец начнет пропускать, то тогда действительно будет конец, так как Ришарлисон по прежнему бесполезен как наконечник и в плане забивания голов, но он создает возможно какой-то баланс. Кулушевски умет забивать, но в решающих матчах на него тоже порой трудно положится. А игроков атаки действительно полезных нету, ведь, когда играл Харри Кейн ему за все время так и не нашли подмену, и как только его не было теряли очки, что сказывалось на итоговой таблицы. Но тогда была так организована игра клуба, вокруг англичанина, сегодня лидеры другие, и играют по другому. При чем возможно сейчас, именно командно «Тоттенхэм» так хорош, а не за счет индивидуальный действий одного игрока, как кто-то бы сказал избавились от Кейно-зависимости. Но он был прекрасным бомбардиром, а сегодня такого игрока нету, который не только может забить, но еще и создавать для партнеров, и развить атаку. Есть Сон Мин, но он играет все-равно по другому, да даже Меддисон, который прекрасно вписался в этот коллектив, и стал еще одним лидером, все равно до плюшек, и работоспособности Харри далеко.

Но необходимых игроков лидерам в старте, и равноценных замен им пока у клуба нет. Вот посмотрите на действующего чемпиона лиги, как их подкосили пропуски тех нужных игроков, которые создавали нужный баланс, стоило сначала вылететь Кевину Де Брюйне, а затем и Родри пропустил, как по тихоньку стали сыпаться, а Холанд оказался в тени, и заложником сложившейся ситуации, но скорей всего это из-за его функций на поле, которая при тактике Гвардиолы его как бы выбивает из общей игры команды, она наоборот на него играет.

Нужно одержать точно победы над «Фулхэмом» и «Кристал Пэлас» не терять тут очки, и подойти в полной готовности к встречи с «Челси», ведь Маурисио Почеттино, чтобы точно исправится будет нуждаться в победе над своим бывшим клубом. А там посмотрим, что да как, но эти три клуба следует побеждать, тогда, да можно будет сказать, что они на правильном пути. Также не буду скрывать, что следует рассчитывать на то, что и соперники будут терять очки, но вот победа «Арсенала» над «Манчестер Сити» меня насторожила, ведь идеальной для все была бы ничья.

Пока «Тоттенхэм» выдал пожалуй один из лучших своих стартов с 60-х годов, в тот период команда Билла Ника взяла чемпионское звание. Сегодня наверно не идет речь об этом, ведь пока только старт сезона, и нету большой скамейки, и равноценных замен, хотя возможно, мы еще не знаем, может Постекоглу умеет перестраивать команду исходя из возможностей, и оптимизировать состав из тех кто есть в составе вообще, конечно нужно и усиление.

Я например за работой этого тренера не следил по его управлению хотя бы в «Селтике», а узнал о нем только, когда с ним подписали контракт. Для меня он темная лошадка, как наверно, и для многих тренеров в АПЛ . Но его команда всегда настроена по боевому, даже приезжая в гости порой ведут себя как хозяева стадиона начиная давить, и свою игру навязывать соперникам. Вообще речь о титуле сегодня наверно неуместна, зная, что это «Тоттенхэм», а хотелось бы хоть уже какой-то трофей увидеть, может не кубок лиги, но хотя бы кубок Англии, ведь шпоры давненько не были в финале главного английского турнира. Возможно магии Постекоглу и не хватит на весь сезон, но на простенький трофей наверно достаточно.

Выводы: Я уже давал прогноз перед стартом сезона и видел «Тоттенхэм» Анге Постекоглу на финише лишь 9-ым, и думал у них сразу начнутся проблемы прямо со старта, ведь без Харри Кейна стало бы трудно, ведь все привыкли, что он решает. Но они приятно удивляют уже со старта, взобравшись сразу так высоко на первое место, при этом лишившись многолетнего лидера не потеряли игру. Посмотрим что будет дальше.