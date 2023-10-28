МЮ ниже «Брайтона» и «Астон Виллы». У тен Хага будет тяжёлый разговор с Гвардиолой в дерби

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вчера, 10:56

Манкунианцы — андердоги в матче с «Сити».

О «Манчестер Юнайтед»

- В трёх последних матчах манкунианцы одержали победы, но на старте сезона не всё так гладко. Подопечные Эрика тен Хага сталкиваются с новыми проблемами и пока выглядят неубедительно. Все матчи с командами, равными по силе, «Юнайтед» проиграли – от «Тоттенхэма» получили 0:2, с «Арсеналом» сыграли 1:3, с «Баварией» получились обоюдоострые 3:4, при этом мюнхенцы были очевидно сильнее. Поражение европейскому гранду успели нанести даже «Кристал Пэлас» и «Галатасарай». И только сейчас – 3 победы к ряду. 2:1 с «Брентфордом» и «Шеффилдом», 1:0 с «Копенгагеном».

- В просадке – комплекс причин. Хандра лидеров – одна из очевидных. Забивают МакТоминэй, Далот, даже Магуайр – но не Маркус Рэшфорд или Бруну Фернандеш. Вингер сборной Англии в последний раз забивал ещё в начале сентября «Арсеналу», португальский полузащитник остаётся без голов в трёх матчах чемпионата подряд, а всего отметился лишь двумя забитыми мячами в девяти матчах. Сюда можно было бы включить и Расмуса Хёйлунда – 20-летний форвард отыграл в Премьер-лиге уже 6 игр, но вообще не отметился результативными действиями, а дубль «Галатасараю» и гол «Баварии» уходят в прошлое. Однако речь о молодом новобранце МЮ – в европейском гранде у него не было опыта, не говоря уже об опыте в амплуа «первой скрипки». Остаётся ждать, когда старшие прервут спад.

- Ещё одна причина – эпидемия травм. Сейчас в лазарете – основной центральный защитник Лисандро Мартинес, оба левых защитника Люк Шоу и Тирелл Маласиа (поэтому клуб экстренно арендовал Регилона), правый латераль Аарон Ван-Биссака и плавно прогрессирующий вингер Амад Диало. Как видно, есть серьёзные проблемы с флангами – у Рэшфорда нет опытного сменщика, Антони тоже некому заменить. Даже наличие бразильца – счастье, поскольку ещё недавно его отстраняли от основной команды. Алехандро Гарначо снимает часть нагрузки с лидеров, но аналогичного эффекта на поле от 19-летнего аргентинца нет. А Джейдон Санчо остаётся в ссылке – его отстранили после обострившегося конфликта с главным тренером – и тен Хага поддержали руководство и игроки. Чтобы решить проблему, надо принести извинения – Санчо на это пойти не готов.

- Да и с Онана всё не так просто. В Манчестере его принимают тяжело – в игре ногами он «красным дьяволам» после Де Хеа прибавил, но ошибки остались, а потому уже поговаривают о возможности возвращения испанца. Правда, градус напряжения должен упасть – против «Копенгагена» Андре провёл отличный матч.

Ориентировочный состав «Манчестер Юнайтед» (4-2-3-1): Онана – Регилон, Магуайр, Варан, Далот – МакТоминэй, Амрабат – Рэшфорд, Фернандеш, Антони – Хёйлунд.

О «Манчестер Сити»

- «Горожане» перед паузой на матчи сборных проиграли в трёх играх из четырёх. И если вылет от «Ньюкасла» из Кубка Лиги не так страшен, то 1:2 от «Вулверхэмптона» и тем более – 0:1 от «Арсенала» не стоит недооценивать. Сейчас в чемпионате лидирует «Тоттенхэм», причём «шпоры», уже сыгравшие матч 10-го тура, оторвались от «Сити» на 5 очков. На длинной дистанции у недавно собранного коллектива Постекоглу немного шансов. Другое дело, что у «канониров» теперь есть преимущество в личных встречах – подопечные Микеля Артеты теперь в состоянии затаиться и ждать ошибки от принципиального конкурента. Да «Ливерпуль» неподалёку – от топ-3 мерсисайдцы отстают лишь на 1 очко.

- Действительно сложный матч выдался с «Брайтоном». Гвардиола даже вернулся к схеме с тремя центральными защитниками. Правый вингер-новичок Доку сыграл левого латераля, правую бровку покрывал Фоден, в паре с Родри играл Стоунз, а под Холандом вышли Альварес и Силва. После двух быстрых голов игра успокоилась, а во втором тайме «чайки» возродили интригу, забив на 73-й минуте. Победный счёт «Ман Сити» смог удержать – проблема в том, что вторую жёлтую получил Аканджи.

- Дальше «небесно-голубым» будет не так просто. Тут и плотный календарь, и предстоящие топ-матчи. На следующие выходные в соперниках ещё «Борнмут» — но уже через 3 дня в ЛЧ предстоит принимать «Янг Бойз», а позднее – ехать в гости к «Челси» и на своём поле играть с «Ливерпулем». В конце месяца – еврокубковый поединок с «Лейпцигом». Очередная серьёзная проверка для чемпиона.

Ориентировочный состав «Манчестер Сити» (3-4-2-1): Эдерсон – Диаш, Гвардиол, Уокер – Доку, Родри, Стоунз, Фоден – Альварес, Силва – Холанд.

О противостоянии

- Вечный спор о цвете Манчестера в последнее время очевидно складывается в пользу «горожан». Это гегемон АПЛ , теперь и победитель Лиги чемпионов, да и в последних 5 встречах победа четырежды доставалась именно «небесно-голубым». Единственный раз на этом отрезке манкунианцы оказывались сильнее в январе 2023 года – 2:1 с голами Фернандеша и Рэшфорда на «Олд Траффорд».

- Это была первая победа «Юнайтед» в дерби в домашних стенах за последние 3 года. До этого – два «сухих» поражения и нулевая ничья.

Прогноз Soccer.ru: «Юнайтед» дома с «Сити» имеет чуть больше шансов, чем на «Этихад Стадиум». Только сейчас манкунианцы вряд ли могут навязать серьёзную борьбу. В дерби будет победа команды Гвардиолы – а Манчестер снова будет синий.