Московское дерби – один из лучших матчей сезона РПЛ. Битело и Тюкавин ответили на ходы Файзуллаева

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вчера, 21:43

ЦСКА и «Динамо» подарили великолепное шоу.

Команды подарили невероятную игру

Один из лучших матчей текущего чемпионата получился результативным, открытым и не безголовым, как иногда бывает у поединков с разменом голами. В братском дерби тренер ЦСКА Федотов не стал играть с огнём в первом тайме, как в дерби с «Локомотивом». «Армейцы» владели мячом, играя по схеме «3-4-2-1». Гайич и Келвен заняли фланги, а в центре поля Обляков и Мендес, ведь хавбек Зделар в защите. Саша снова ошибался, хотя если искать самый обидный ляп, то вне конкуренции Лещук. Голкипер, который отвоевал у Шунина место в старте, отразил парочку опасных ударов с ЦСКА .

Но когда хитрый Файзуллаев нанес технически совершенный удар, то Лещук неуклюже подставил руки, мяч отлетел в ворота. Первый тренер инсайда ЦСКА Дмитрий Ан может гордиться своей работой – подготовил технаря. Аббосбек не только забил, но и отдал результативный пас на Заболотного. «Динамо», играя на неправильной высоте без мяча до перерыва, допускало ошибки, пока Личка не перестроил команду в перерыве. Поначалу Федотова устраивал рисунок игры. В первом тайме в створ чаще попадали «армейцы» — 3:1, но с мячом отработали неверно. Они не задавили «Динамо».

Зато первый тайм не удался Паршивлюку. Но помним, что это третий выбор справа у Лички после Дасы и Бессмертного, которые получили травмы в сборных. Также увидели несколько традиционных ошибок «Динамо» в опорной зоне, когда к мячу не мог успеть Лаксальт. Футболисты «Динамо» переоценивают двужильность уругвайского ветерана. Фомину, раз не было Чавеса, стоило играть лучше. Тепловая карта перемещений хавбека показывает – не закрыл выход ЦСКА на удачные промежуточные позиции в глубине поля. Тактически до перерыва Федотов обыграл Личку. Зато потом игра изменилась.

Перестановки Лички перевернули дерби

Федотов тренировал «Оренбург», как и Личка. Но даже с учетом, что тренер ЦСКА не адепт «автобусов», его чешский коллега работает ещё открытее. Поэтому когда в первом тайме пошел карусельный футбол с преимуществом «армейцев», то тренеру хозяев стоило подумать, как заставить свою команду атаковать с оглядкой на запас сил. «Динамо» не набегалось до перерыва, и они умеют часто бить по воротам. Когда Личка освежил фланги – вышли Нгамалё и Карраскаль, то высококлассные резервисты изменили темп. Были резче, начали находить правильные удары и передачи.

Также Личке повезло, что у «Динамо» есть Битело. Самый дорогой новичок лета в РПЛ , за которого отдали 10 млн евро, не только забил дважды, но и создал голевую атаку для Тюкавина. Личка не добился тактической стройности от «Динамо» даже после перерыва, но контролируемый хаос в атаке перекрывал слабые стороны гостей без мяча в обороне. А Федотов не сумел сделать игру ЦСКА шире, хотя у него в тройке защиты два футболиста других позиций – Мойзес и Зделар, что теоретически позволяет грамотнее выходить в атаку через пас.

Но игра у ЦСКА сломалась, а работа «Динамо» привела к двум забитым мячам после перерыва. Также были перестановки. Карраскаль вышел «десяткой», а Битело сковал Келвена на своей половине поля. А ещё важно, что Нгамалё может играть на двух флангах, в этот раз пригодился правее. Личка точно жалеет, что колумбиец и камерунец не могли сыграть с первых минут. Макаров не запишет матч в актив, хотя и Смолов не сумел огорчить Акинфеева, что привело к двойной замене у «Динамо» в перерыве.

ЦСКА прервал свою серию без поражений

Фанаты «Динамо» знают, что если ведут в счете, то нельзя расслабляться. Команда Лички теряла верные победы и до появления чешского тренера, давняя привычка. А у ЦСКА есть другая любимая забава – не проигрывать, даже если заслужили. «Армейцы» собрали серию из 10 туров РПЛ без поражений, но есть секрет – там только три победы, все домашние. Сегодня не заслужили победу, ведь снова ошибался в защите Зделар. Снова не сыграл результативно форвард Чалов. А хавбек Мендес был как в поговорке – «не пришей кобыле хвост».

Но также важно добавить немаловажный для анализа дерби аргумент. Скамейка у ЦСКА не ахти, что сказывается, если соперник набирает темп по ходу матча. «Динамовцы» обернули скорости разудалого поединка в свою пользу. Одна команда встала, а вторая набрала с помощью замен и тренерских подсказок. Вышедшие на замену парни с Битело и Тюкавиным верили в победу в дерби. У «Динамо» могла быть победа 2:4, но разница в один мяч намного лучше описывает поединок. Увидели пять голов и перемену ведущей в танце команды в перерыве поединка.

ЦСКА выиграл первый тайм и проиграл второй. У «Динамо» третья подряд победа в РПЛ над «армейцами» в дерби, шикарная серия. Личка сегодня молодцом. Тренер может не угадать с темпом и подходом, но важно перестроиться, что удалось. А проблема ЦСКА в том, что Федотов строит команду полтора года, а никак не построит. «Армейцы» обычно везучие, поэтому не десятые в таблице, но сегодня «Динамо» объяснило, почему именно они в тройке не только по зарплатам футболистов, но и в таблице РПЛ . Выиграла команда, у которой виден потенциал, а уступил коллектив, весь сезон играющий отрезками.