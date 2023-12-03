«Локомотив» чётко переиграл «Зенит». У москвичей вторая победа над Семаком за сезон

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сегодня, 19:40

Уверенный успех хозяев, а гости сыграли ужасно.

«Локомотив» развил стартовый успех

- Молодцы, можно согласиться с трибунами, которые скандировали это на последних секундах матча. А началось всё с курьеза. Крайний форвард Глушенков левой ногой с левого фланга подал мяч с угла поля. Планировал прострел на ближнюю штангу под открывание нападающих, но пас не удался. Зато мяч прошел прямо в голкипера, который на сложном поле запустил сферу в угол ворот. Грубый ляп Кержакова, большая удача для Глушенкова. Если бы Максим был правшой, то могли бы заподозрить осознанную закрутку мяча на ближний угол, чтобы поймать голкипера. А так – чистая удача, хотя и симпатичный необычный гол.

- Агрономы и работники стадиона «Локомотива» сработали шикарно, получив лишние полчаса на подготовку. Они накрыли поле специальной пленкой, затем убрали снег сверху, получив неплохой газон, которому также помогли системы обогрева и затихший снегопад. В перерыве убрали снег, получили приличное поле для полноценной игры в футбол. Если Карпин обзывал официальных представителей РФС после матча ЦСКА и «Ростова», то сегодня у Семака повода для такого не будет. В Москве выпала треть месячной нормы осадков, самый снежный день за семь десятилетий, но работники « РЖД Арены» сегодня герои матча – подготовили поле для победы.

- Получив ранний гол, «Локомотив» сначала не сумел развить успех. Галактионов наблюдал за игрой с ложи, дисквалифицирован за ругательства после матча прошлого тура. И во втором тайме хозяева остались без основной связки в центре поля. Баринов дисквалифицирован за длинный язык после матча с «Крыльями Советов», а Карпукас получил против «Зенита» травму. Важно было перекрыть опорную зону, ведь Клаудиньо, Вендел и Барриос провели слабый первый тайм, могли проснуться после перерыва. У «Локомотива» получилось, фаворит затухал по ходу матча и сдался в концовке без боя.

- Глушенков стал героем ключевых эпизодов поединка против «Зенита». Максим отдал Миранчуку право навесить мяч со штрафного, а сам хитро расположился у чужих ворот и технично подрезал головой в дальний угол. Защитники петербуржцев опешили, идеальный момент для атаки и невероятно сложный для обороны. «Локомотив» второй раз вышел вперед, и важно было не отдавать мяч, как сделали в первом тайме. Москвичи точно не паниковали, но тревожность была. А затем придумали третий гол – Дзюба технично закинул мяч на Тикнизяна, армянский латераль снова забил «Зениту», как в первом круге.

«Зенит» провёл ужасный поединок

- Не показали почти ничего из привычного арсенала. Также у команды начались проблемы без мяча. В этом сезоне против середняков часто играют первым номером, поэтому средний процент владения высокий. Но иногда «Зениту» приходится ждать, пока комбинации разыгрывает соперник. «Локомотив» время от времени захватывал инициативу, и петербуржцы к этому не подготовились. Гости плохо прессинговали, а «Локомотиву» хватило активных отрезков.

- Кассьерра демонстрирует великолепную эффективность у чужих ворот. В отличие от соотечественника Кордобы из «Краснодара», у Матео нет невероятного количества упущенных верных моментов. Но ему достаточно одной удачной подачи, чтобы забить. Эракович выиграл борьбу на правом фланге (судьи посчитали, что серб не толкал соперника руками после обоюдной борьбы), а Кассьерра остался за спиной Фассона. Латераль Ненахов тоже не успел подстраховать центральных защитников «Локомотива».

- У «Зенита» незаметно сыграли бразильцы. До жесткого фола Пиняева против Клаудиньо – неудачно поднял колено и сыграл встык с плеймейкером соперника, мог получить красную карточку, хавбека гостей не было видно. Показательно, что Кассьерра за первый час матча создал столько же моментов, сколько Вендел, Барриос и Клаудиньо все вместе. Хотя на поле также был Изидор, француз провалил матч. И на этот раз «Зенит» не спасли подачи с фланга от Сантоса и разрезающие пасы Вендела.

- Семак в этом году пассивен в сложных матчах. Если тактически соперник не оставляет зоны – у «Локомотива» даже Дзюба работал на низкий прессинг и оглядывался, чтобы не оставлять за спиной пространство, то чемпионам из Санкт-Петербурга всегда сложно. Появляется алгоритм действий, который позволяет соперникам разного уровня забрать у Семака очки. «Динамо» и «Локомотив» справились, как «Оренбург» с «Балтикой». Пусть это игра вторым номером, но законный метод обобрать фаворита.

Гости не атаковали после перерыва

У «Зенита» один удар в створ за второй тайм. А какие цифры ещё нужны, если единственный раз потревожили Лантратова после перерыва с помощью центрального защитника Алипа? Ужасная игра футболистов «Зенита» в атаке, плохая работа Семака, который не сумел перестроить свою команду. Стало только хуже, в первом тайме гости были чуточку бодрее, хотя тоже не впечатлили.

У москвичей вдвое больше перехватов. Грамотный командный прессинг – одна из причин, почему «Локомотив» обыграл «Зенит». Причем сработало давление на разной высоте. Гости были преступно медлительными, поэтому они совершили всего 5 перехватов против 11 у соперника. Это поражение тренера «Зенита», создали идеальные условия для подопечных Галактионова.