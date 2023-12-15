Soccer.ru
ГлавнаяБлогиЗа и противИтоги и оценкиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Ужасная осень, вопрос отставки. У ЦСКА сложный выбор по будущему Федотова

вчера, 16:00
Федотов Владимир В.

Команда даже не в пятёрке РПЛ.

Серебряный призер прошлого сезона РПЛ и обладатель Кубка России на зимнюю паузу уходит, занимая 8-е место в чемпионате. Есть повод проанализировать, не пора ли тренерской рокировки для ЦСКА.

За увольнение Федотова. Слабые результаты

Провал в выступлениях очевиден. В 11 матчах с конца августа по конец октября «красно-синие» лишь раз смогли одержать победу в основное время. В Кубке нередко спасала серия пенальти, но в РПЛ ничья – это только 1 балл. Для оценки игры в Кубке рано, зато с чемпионатом всё проще. Москвичи – 8-е в РПЛ. Ниже «Крыльев» и «Рубина». Положение команд плотное – 2 очка до топ-5. Но с такой игрой это отставание наверстать непросто.

Против. Слабая работа селекции

В такой ситуации на первый план всегда выходит работа тренера, но мало говорят о селекции. А с ней у ЦСКА проблемы. Из-за санкций клубу сложнее провернуть сделки, легионеры приезжают с опозданием. В прошлом году усиление прибыло под занавес трансферного окна. В этот раз качественное усиление на бумаге – только Давила и Келвен (Файзуллаев был котом в мешке). И то трансферы обоих оформили к 6-7 турам. После поражений от «Урала» и «Динамо», ничьей с «Оренбургом».

Это ещё не говоря, что нужно больше кадров – невозможно бороться за лидерство, когда после нескольких травм приходится выпускать необкатанных выпускников академии. Федотов же освежал игру Глебовым, Рядно, Кисляком, Лукиным, Арбузовым, Ермаковым. Всем, кроме последнего, нет и 20.

За увольнение Федотова. Команда часто теряет концентрацию

С ЦСКА такое происходит слишком часто, чтобы закрывать на это глаза. Самый яркий пример – выезд в Воронеж в начале ноября. «Красно-синие» быстро повели в счёте и владели игровым преимуществом. Затем стали играть на минимальную победу, «Факел» перешёл к массированной атаке – и на 93-й забил после заброса в штрафную. Божина попросту никто не опекал. Федотов сказал, что не удалось сохранить концентрацию.

Следующий же матч – дерби с «Динамо». Отличный первый тайм, 2:1 к перерыву (были шансы забить ещё). Но после перерыва «армейцы» позволяют «бело-голубым» перехватить инициативу – поражение 2:3. Объяснение Федотова – плохо сыграли в обороне в простых моментах.

Ещё спустя 2 тура – игра с «Краснодаром» в гостях. Погодные условия лучше, чем в Москве. 0:0 вплоть до 90-й минуты, но затем – угловой южан в стиле «Ливерпуля». Им это в плюс. А «армейцам» в минус – опять не хватило внимательности на концовку. И ведь это вопрос подготовки к играм.

Против. Весной «армейцы» прибавляют

Год назад «красно-синие» шли примерно так же. Выдали отличный старт, ближе к зиме просели. К зимней паузе откатились из топ-3 на 5-е место. А после зимних сборов прибавили – и стали одной из самых ярких команд весны, обогнали «Спартак» с «Ростовом» и стали вторыми в чемпионате, взяли Кубок.

Владимир Федотов – системный тренер. И если в подготовке появляются пробелы, он знает, как их заполнить. То же самое менеджер ЦСКА может провернуть и в этот раз, стоит только довериться.

За увольнение Федотова. Примеры Карраскаля и Медины

Не всем удаётся заиграть при Федотове. За примерами далеко ходить не надо – Хорхе Карраскаль и Хесус Медина. Оба – талантливые исполнители, годом ранее были среди лучших легионеров лиги. Но у них возник конфликт с тренером – оба оказались на скамейке.

Весной парагваец вернулся в старт, но уже в роли латераля. Второй так и остался сидеть. А летом появились инсайды о желании обоих сменить команду. Хесус хоть и вернул расположение Федотова, не хотел играть в непривычном амплуа. Претензии Хорхе и так понятны.

При том, что у ЦСКА и так были проблемы со скамейкой, Федотов не стал искать компромисс – и оба уехали к соседям. Теперь, к слову, на скамейке отсиживается недавно купленный Давила.

Против. Примеры Чалова, Облякова, Мухина, Зайнутдинова

Тут надо сделать оговорку – ни Медина, ни Карраскаль не показывают прежнего уровня в новых командах, так что и их потеря ощущается не так остро. Плюс как вообще можно говорить о сложных отношениях с игроками, когда обратных примеров в разы больше?

Самый яркий – Федотов открыл второе дыхание Фёдору Чалову, который затерялся после сорвавшегося переезда в Англию. Теперь это лидер «армейцев». Лучший свой сезон при Федотове выдал и Иван Обляков с Бахтиёром Зайнутдиновым – оба стали универсальными машинами и могли закрыть любую позицию.

А Максим Мухин? Его переход из «Локо» на первых порах был провальных – опорник никак не мог адаптироваться в новой команде. В новом сезоне исполнитель отобрал место в старте – и теперь травмированного Максима «армейцам» очень не хватает.

Итог. Стагнация – скорее вина селекции

Нельзя исключать вину тренерского штаба в положении команды – часть ответственности ложится на них. Но именно благодаря системности и навыкам кризис-менеджера Федотова ЦСКА с короткой скамейкой не развалился после череды травм. Увольнять наставника было бы попросту несправедливо. Лучше узнать, чем занимается селекция, раз за 3 трансферных окна те так и не адаптировались к новым реалиям рынка. Зимой ЦСКА нужно прежде всего качественное усиление. Тогда отбирать очки у лидеров «красно-синие» смогут не только за счёт характера.

Финальный рывок «Аякса», без Кокорина и МЮ в плей-офф. В Лиге Европы мало грандов
Вчера, 13:45Максим Тарасов в блоге Смотри ширеКомментарии6
У «Ливерпуля» второе поражение в Лиге Европы. Аутсайдер наказал Клоппа за эксперименты
Вчера, 09:59Максим Тарасов в блоге Оценочные сужденияКомментарии7
Стали известны все участники плей-офф Лиги Конференций
Вчера, 01:29
Определились все участники плей-офф Лиги Европы
Вчера, 01:16
Семак игнорирует четыре проблемы «Зенита». Тренер не признал новую реальность
14 декабряВадим Багров в блоге Тренерская доляКомментарии9
В УЕФА закрыли привычную Лигу чемпионов. Сыграли последний групповой этап в истории
14 декабряВадим Багров в блоге Смотри ширеКомментарии15
Сортировать
Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 23:53
В таких случаях оппоненту предлагаю всегда зеркало.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 23:41
По другому давно уже идёт. Скользкая хитрость.
Capral
Capral
вчера в 23:35
Именно, так тому и быть, потому что, по другому не будет!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 23:26, ред.
Не интересна говоришь? Что же первый ответил тогда на мой пост? Нормальные отношения? Странно называть вещи так после постов о "Хвичке", "гондольере", " любимце". Даёшь себе право писать, говорить о других, что пожелаешь при этом запрещая другим. Не много ли берешь? Последнее предложение, как угроза получается с многоточием. Так тому и быть!
KTS_16_
KTS_16_
вчера в 23:02
Карма у Федотова. Известно почему.
Capral
Capral
вчера в 22:51
А что ты хотел услышать? Твоя борьба с ветряными мельницами мне уже неинтересна, всё хорошо в меру, как сказал Неру. Так что, продолжай в том же духе. Благодарность? Твое пожелание вчера шварцу- твой ответ на моё предложение поддерживать нормальные отношения. Будь здоров. Остаемся на той же волне...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 22:25, ред.
Одолженье сделал? Благодарности потом не требуй.
Capral
Capral
вчера в 22:11
Ну хорошо ,не буду мешать. Наслаждайся страстью.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:59
Зато мне известна страсть к "гондольеру". Твое слово кстати.
Capral
Capral
вчера в 21:56
Твоя многовековая страсть к "любимцу", конечно достойна уважения. Но сам то, не устал еще? Есть много других интересных тем...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:51
Про Хвичку и Курбана ты давно сказал уже. Не пропустил ни одной новости о них. Дай и мне сказать о "любимце".
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:47
Конюх он. Есаул скорее ответственный по спортивной части. К тому же полный кавалер Георгиевского креста.
От РФС.
pomor45
pomor45 ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 21:41
Последний - он же и первый с конца.
pomor45
pomor45 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 21:39
Он не машинист. Он есаул. Коню и нужен есаул. Газманов о нём песню написал:

"Если б знать, что в будущем нас ждет,
Знать, куда табун коней несет
Времени хлысты подгоняют нас
Дали нам с конем последний шанс.
Есаул, есаул, что ж ты бросил коня
Пристрелить не поднялась рука"
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 21:04
Пускай уже до конца сезона руководит, но с таким составом еще странно что мы не ниже 10 ))
Capral
Capral
вчера в 20:11
Невероятно, столько лет- а он всё о том же. Уже лучше про Хвичку поговорить или про Курбана.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:03
Тормоз Федотов и игра у него похожая. То едет, то резко тормозит. Так и дёргается машина, если можно назвать это машиной). Игроков у него достаточно. Характер не айс. Прыгает из одной крайности в другую отсюда конфликт с игроками.
8-е место результат его работы. Но весной будет рывок команды, автор и то подметил такую особенность). Но заслуга в этом будет не Федота Стрельца, а ответственного по спортивной части. К бабке не ходи).
Интерес
Интерес
вчера в 19:32
Фото выбрано зачётное! В переводе с языка фотографии это звучит примерно так:Мужики,чего я тут делаю??!
Интерес
Интерес ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 19:28
А у автора и нет таких полномочий! НО новых хозяев всё,видимо,устраивает.
Интерес
Интерес ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:27
Когда он говорит,понятно,что думать-это его самое нелюбимое занятие.Трясти надо,чё там думать!
Интерес
Интерес
вчера в 19:25, ред.
Конечно, во всём виновата селекция. И вивисекция...игроков.

А постоянные замены на 89-й минуте навевают воспоминания о Вите Гончаренко-мастере аналогичных замен.

И непонятно,кто у кого этому учился. Хотя Витя хоть сподобился неоднократно вылезти из ситуации переходом на игру в четыре защитника, но тут "лучший тренер прошлого сезона" отличился этим, на моей памяти, только раз. В остальном тупо последователен.
112910415
112910415
вчера в 19:01
преувеличивать и заострять вопрос до такой степени
не надо бы
pomor45
pomor45
вчера в 18:21
Интересно, что по этому поводу думает сам Федотов, но для этого он захлопнут на все замки.
Capral
Capral ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 18:20
И Вам, Здравия желаю- Дорогой Эдуард Григорьевич!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:19
Полностью согласен.
Будь здрав Виктор.
Capral
Capral
вчера в 18:02
О какой отставке может идти речь, если у тренера вся защита в больнице?! Ему менять некем, не из кого лепить состав!!! И при всем этом, ЦСКА показывает достойный, качественный футбол. Если рассматривать работу тренера, то прежде всего, надо исходить из того, как работает тренер и с кем с каким "материалом". Я в этом сезоне не видел ни одного провального матча ЦСКА. Были удачные игры, менее удачные, но откровенно провальных- я не видел.

Глубже надо смотреть, и прежде всего, надо видеть стратегию, того или иного тренера. Стратегия Федотова всегда разная, в зависимости от соперника. Федотов- гибкий тренер и большой стратег. Единственное, что мне не нравится в самом Федотове- это его диктатура. Он гибкий тактик в игре, но не очень гибкий в выборе средств, того или иного футболиста. Яркий пример тому- Карраскаль. В условиях игроцкого дефицита, такими игроками не разбрасываются!!!

Да, Карраскаль не очень подходит под игровую схему Федотова, в виду того, что Федотов приверженец тотального футбола. Когда Карраскаль перешел в ДИНАМО, я сразу сказал, что у Лички он заиграет. Но не потому что Личка гениальный тренер, но только потому, что Личка- либерал, и у него в команде, "рояль" будут таскать другие, а Карраскаль будет заниматься, непосредственно своей работой- тоесть созидать. Так и получилось- польза от Карраскаля немалая.

Нельзя увольнять Федотова- это ПРЕСТУПЛЕНИЕ!!! Весной вернется стержневой игрок команды Дивеев, подтянутся остальные, возможно прикупят еще кого-то и команда заиграет. Федотов на сегодняшний день- один из лучших тренеров в России! Всё у него получится, только надо терпение иметь и объективно оценивать работу тренера- без лишних придирок, и пристрастий...

Удачи, ЦСКА!!! Удачи- Федотову!!!
nubom
nubom
вчера в 17:54
Зато удалось оторваться от "Сочи" - главного конкурента в борьбе за золото...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 17:14
Сударь, вешать всех собак на ВВФ не правильно, При череде травм которые выбили ведущих игроков в начале сезона и короткой скамейке многие "специалисты" предрекали валют команды в ФНЛ. Любая другая команда посыпалась бы. ЦСКА выстоял, спасибо ВВФ.
Будь здрав однополчанин.
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 16:25
Да всех продать игроков, не обеспечить резервом ,а потом вешать собак на тренера, считаю Федотов последний кто виноват
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 