Сыграли в «деревяшки» и смотрели советские фильмы. Клубы РПЛ поздравили с новогодними праздниками

Собрали для вас новогодние поздравления от клубов в РПЛ.
«Краснодар»
Команда показала свою елку. Уходящий год стал, возможно, переломным в истории клуба.
«Зенит»
В съёмке приняли участие футболисты основного состава действующих чемпионов России — Михаил Кержаков, Вильмар Барриос, Андрей Мостовой, Иван Сергеев и другие.
«Динамо»
«Локомотив»
«Спартак»
«Крылья Советов»
«Рубин»
ЦСКА
«Пари НН»
«Ростов»
«Факел»
«Балтика»
«Сочи»
Сборная России
С наступающими праздниками, друзья! Желаем вам счастья, любви и здоровья в Новом году! ❄️🎄
Тот случай, когда один или несколько клоноводов способен убить КП. Да и сам Соккер тоже.
Всех благ и с наступающим!...
Тот случай, когда один или несколько клоноводов способен убить КП. Да и сам Соккер тоже.
Всех благ и с наступающим!...