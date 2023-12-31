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Сыграли в «деревяшки» и смотрели советские фильмы. Клубы РПЛ поздравили с новогодними праздниками

вчера, 09:57
Новый год!

Собрали для вас новогодние поздравления от клубов в РПЛ.

«Краснодар»

Команда показала свою елку. Уходящий год стал, возможно, переломным в истории клуба.

Сыграли в «деревяшки» и смотрели советские фильмы. Клубы РПЛ поздравили с новогодними праздниками

«Зенит»

В съёмке приняли участие футболисты основного состава действующих чемпионов России — Михаил Кержаков, Вильмар Барриос, Андрей Мостовой, Иван Сергеев и другие.

«Динамо»

«Локомотив»

«Спартак»

«Крылья Советов»

«Рубин»

ЦСКА

«Пари НН»

«Ростов»

«Факел»

«Балтика»

«Сочи»

Сборная России

С наступающими праздниками, друзья! Желаем вам счастья, любви и здоровья в Новом году! ❄️🎄

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Все комментарии
DXTK
DXTK
вчера в 13:52, ред.
Я тоже поздравляю с наступающим новым 2024 годом всех пользователей и работников соккера. Пускай в этом году будет еще больше футбола и эмоций связанных с лучшей игрой мира, и конечно, чтобы по быстрее российский футбол вернулся на международную арену, а то всем скучно без них, товарниками сыт не будешь.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 10:32
Доброе утро. Больше в линии матчей не планируется.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:30
Позвольте узнать, это вся линия на сегодня? Про клонов говорить бесперспективняк. Каждый месяц заканчивается и начинается с одного и того же, а воз и ныне там.
Тот случай, когда один или несколько клоноводов способен убить КП. Да и сам Соккер тоже.
Всех благ и с наступающим!...
Гость
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