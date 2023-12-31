Сыграли в «деревяшки» и смотрели советские фильмы. Клубы РПЛ поздравили с новогодними праздниками

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вчера, 09:57

Собрали для вас новогодние поздравления от клубов в РПЛ .

«Краснодар»

Команда показала свою елку. Уходящий год стал, возможно, переломным в истории клуба.

«Зенит»

В съёмке приняли участие футболисты основного состава действующих чемпионов России — Михаил Кержаков, Вильмар Барриос, Андрей Мостовой, Иван Сергеев и другие.

«Динамо»

«Локомотив»

«Спартак»

«Крылья Советов»

«Рубин»

ЦСКА

«Пари НН»

«Ростов»

«Факел»

«Балтика»

«Сочи»

Сборная России

С наступающими праздниками, друзья! Желаем вам счастья, любви и здоровья в Новом году! ❄️🎄