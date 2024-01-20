«Лейпциг» принимает претендента на чемпионство. Сойдутся два молодых топ-тренера

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вчера, 13:37

У «Байера» нет права на ошибку.

О делах «Лейпцига»

- Пока сложно сказать, что Марко Розе отбивает летние приобретения. В межсезонье «Лейпциг» больше, чем кто-либо в Бундеслиге, вложился в усиление. С другой стороны, и потери были крайне серьёзные: ключевой центральный защитник Йошко Гвардиол отправился в «Ман Сити», лидера центральной оси Доминика Собослаи забрал «Ливерпуль», а атака стала беднее из-за трансфера Нкунку в «Челси».

- Поэтому текущее положение клуба смотрится противоречиво – но не подходит под понятие «провал». В прошлом году только пришедший Розе выстроил в команде систему и поднял её обратно в топ-3. Теперь же пришлось латать дыры, надо ждать прогресса новичков – и при этом коллектив идёт в зоне Лиги чемпионов. Осенью случилась просадка – «Лейпциг» потерял очки с «Баварией» и «Бохумом», уступил «Майнцу» и «Вольфсбургу». Поэтому шёл лишь на окраине топ-5 – выше были даже кризисная «Боруссия» и «Штутгарт». Сейчас дортмундцы откатились ниже – и «Лейпциг» конкурирует за топ-3 со «швабами». Отставание от них минимальное – 1 балл.

- Зимой клубу предстоит скорее отбиваться от покупателей, чем самим искать усиление. Аренда Тимо Вернера в «Тоттенхэм» не тянет на потерю – немец давно не так эффективен, плюс по возвращении в родной клуб не стал его лидером. В текущем сезоне Тимо не был железобетонным игроком основы – разве что стартовой обоймы. Ещё есть вероятность потерять форварда Беньямина Шешко. Словенца рассматривают селекционеры «Челси» — зимой они хотят привести топ-форварда (Осимхена или Тоуни). Но в разгар сезона такие сделки не представляются возможными – на этот случай «аристократы» следят за Виктором Бонифасе из «Байера» и, собственно, словенцем «Лейпцига».

- Зимой подопечные Марко Розе смотрятся на порядок увереннее. Они обыграли дортмундскую «Боруссию» в принципиальном матче, взяли 3 очка с «Хайденхаймом», финишировали в группе ЛЧ победой над «Янг Бойз». Да и в целом за 6 игр с начала декабря коллектив потерпел лишь одно поражение – 0:1 от «Айнтрахта».

- Сейчас у клуба сразу две суперзвезды, отвечающих за созидание. Обе восходят в текущем сезоне. Лои Опенда пришёл в «Лейпциг» летом из «Ланса». Опыт в топ-чемпионатах у бельгийца уже был, поэтому и к Бундеслиге он адаптировался быстро – в 17 играх чемпионата у форварда 11 голов и 4 ассиста. Хави Симонс, к сожалению, немцев, играет за команду лишь на правах аренды – а так вингер принадлежит «Пари Сен-Жермен». И парижане в случае его продажи будут требовать очень крупную сумму (не просто же так голландец был номинирован на Golden Boy). Пока же Хави в «Лейпциге» — и здесь он лучший ассистент команды с 7 голевыми.

Ориентировочный состав «Лейпцига» (4-4-2): Бласвич – Раум, Клостерманн, Симакан, Хенрикс – Ольмо, Кампл, Шлягер, Симонс – Шешко, Опенда.

О делах «Байера»

- Тяжело нести бремя лидера в лиге, где не помнят другого чемпиона помимо «Баварии». «Фармацевты» прогрессируют стремительно. Ещё в прошлой кампании это был проблемный коллектив, который был не способен совмещать ЛЧ и чемпионат. Зато после тренерской рокировки он вернулся в зону еврокубков – а в текущем розыгрыше и вовсе идёт на 1-м месте. Борьба с мюнхенцами упорная. В очной встрече клуб из Леверкузена отобрал 1 балл. А к 18-му туру отрыв «Байера» составляет 4 балла – при это «баварцы» сыграли на 1 матч меньше.

- Коллектив запрыгнул так высоко во многом благодаря Хаби Алонсо. Молодой испанский менеджер быстро освоился в условиях кризиса, заново настроил коллектив, с которым теперь выдаёт феерический сезон. На самого специалиста даже обратил внимание «Реал». «Сливочные» изначально хотели привести Алонсо и отпустить Анчелотти в сборную Бразилии – завершить таким образом историю с омоложением. Но в последний момент переиграли – Карло продлил контракт. Другой претендент на Алонсо – сама «Бавария». Боссы мюнхенцев недовольны Томасом Тухелем и присматривают альтернативы немцу – а Хаби уже освоился в чемпионате и с более скромным клубом обгоняет мюнхенцев.

- Закупаться для продолжения борьбы за чемпионство «фармацевты» не собираются. Лучшее решение в гонке с «Баварией» — не усиливать конкурента. Между тем мюнхенцы присматриваются к защитнику «Байера» Джонатану Та. Ещё готовы бороться с «Арсеналом» за Джереми Фримпонгом. Но очень хочется верить, что игроки леверкузенцев не покинут команду в такой момент – иначе это будет настоящее предательство.

Ориентировочный состав «Байера» (3-4-2-1): Градецки – Та, Инкапиэ, Станишич – Гримальдо, Андрих, Джака, Фримпонг – Хофманн, Виртц – Шик.

О противостоянии

- «Фармацевтам» тяжело играть с «Лейпцигом» в гостях. На «Ред Булл Арене» леверкузенцы за последние 5 лет одержали лишь одну победу – в ноябре 2021-го.

- При этом в последних матчах преимущество на стороне команды Алонсо – в двух предыдущих встречах они одерживали победу.

- Стоит ждать результативного поединка. Оба тренера ставят атакующий футбол – создают моменты сами и позволяют создавать сопернику. Только одна из предыдущих пяти игр завершилась с одним забитым мячом.

Прогноз Soccer.ru: для «Байера», как и для Алонсо, выезд в Лейпциг – тяжелейшая проверка. Если они ошибутся на таком этапе, а какой борьбе за чемпионство может идти речь? «Фармацевты» одержат трудовую победу.