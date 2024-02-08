От жизни на свалке до главного финала в жизни. Осимхен ведёт Нигерию к кубку Африки

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вчера, 10:48

Но вместо легкой победы проверили нервы.

Самые яркие игроки покинули Кубок Африки

Осимхен не разрывает в составе сборной Нигерии соперников, как Мбаппе оборону французских клубов – Килиан первым в европейском сезоне собрал 30 голов в разных турнирах. Зато нигериец из «Наполи» пригодился сборной в решающем моменте полуфинала против героической команды ЮАР . Капитан соперника Уильямс вписал свое имя в историю футбола – голкипер отразил четыре пенальти в серии против Кабо-Верде.

Полуфинал Нигерии против ЮАР тоже начался с указания на «точку» в ворота Ронвена. Одиннадцатиметровый заработал именно Осимхен. Оказавшись в окружении четырех крепких оппонентов, Виктор сделал свою работу – спровоцировал фол. А самое важное, что эго не заставило Осимхена пробить с «точки», хотя он главная звезда сборной Нигерии и в конце прошлого года предсказуемо получил приз «Лучший игрок Африки».

Виктор понимает, что у защитника Троост-Эконга – капитана «орлов» из ПАОКа, одноклубника Магомеда Оздоева, нервы крепче. Приговор выполнил именно Уильям, и капитан ЮАР не сумел разгадать его задумку, мяч прошел под голкипером. Но без действий Осимхена не было бы пенальти. Конечно, Мане, Зиеш, Уильямс и Хакими провели первые яркие матчи на Кубке Африки, заслужено получив высокие оценки и комплименты.

А Осимхена нет в десятке лучших снайперов, у него всего один мяч в ворота Экваториальной Гвинеи на групповом этапе. Но Мане и компания вылетели, а Нигерия с мальчиком, который вырос на свалке, сыграет в большом финале. Но путь оказался драматичным. Осимхен забил ЮАР свой мяч, но в начале атаки был фол… В штрафной площади Нигерии. Вместо 2:0 стало 1:1, а через пару минут команда ЮАР едва не забила ещё.

Нигерия выиграла лишь в серии пенальти. Осимхен работает на команду. Не самый заметный игрок, но не мешает коллегам. Ихеаначо из «Лестера» вчера исполнил решающий пятый пенальти, а первым в серии забил Моффи из «Ниццы», который вышел вместо Осимхена. Нигерийцам повезло, что Виктор не эгоист. И жаль, что Бонифац из «Байера» не сыграл на Кубке Африки из-за травмы – могла получиться убойная связка.

Кубок разыграют между собой выжившие

Нигерия богатая страна с бедным населением. Там миллионы тех, кому приходится рыться на свалках. Осимхен родился в Лагосе, крупнейшем городе не только Нигерии, но всей Африки. В агломерации на 21 млн жителей производят десятки тысяч тон отходов. Они попадают на местную свалку, где бедные нигерийцы сортируют мусор для будущей переработки, а остальной обрабатывают химикатами.

Рядом со свалкой Олусосун родные трущобы Осимхена. Без футбола у него была бы печальная судьба. В семье семеро детей, но когда Осимхену было шесть лет, то потерял маму. Затем папу уволили из полиции. Виктор попрошайничал, торговал водой и чистил богатым людям канализацию. Старшая сестра в конце дня собирала деньги, заработанные всеми детьми, чтобы на следующий день были деньги на еду.

Прокормить восемь человек непросто. Но семейка была работящей, у маленького Осимхена даже оставалось время на хобби после работы. Однажды прокрался в бар, где показывали московский финал Лиги чемпионов между МЮ и «Челси». Хотя Виктор говорит, что на тот момент не болел за лондонцев, расстроился после знаменитого промаха Терри – защитник поскользнулся и попал мячом в штангу.

Ван дер Сар победил в серии, а десятилетний Виктор попал к врачам. Когда малыш выбегал из заведения, то ударился головой о дверь, которую как раз открывали. Рассечение века, море крови, наложенные швы. Осимхен справился с той болью, а спустя много лет справился с переломом костей лица после столкновения с защитником «Интера» Шкриньяром. Виктору сделали серию сложных операций.

В челюсти оказалось 18 винтов. Осимхен играет в защитной маске, которая стала одним из его символов. Но травма жуткая. Виктор не мог есть, не мог спать. Вряд ли футболистам можно все таблетки, подавляющие боль, Осимхен намучился. Кубок Африки разыграют выжившие ребята. Виктор в финале встретит ивуарийцев. Хозяева турнира прорвались в плей-офф после поражения 0:4 в группе, чем не чудо?

От обуви со свалки до выбора нового гранда

Когда Виктору было 16 лет, им интересовались «Барселона», «Ювентус» и «Арсенал», ведь Нигерия выиграла ЧМ для юношей, а форвард забил 10 мячей в 7 поединках. Но семья Осимхена рационально рассудила, что пробиться в больших клубах сложно, поэтому приняли приглашение «Вольфсбурга». Но в Германии одинокого Виктора ждал провал без голов и с травмами. Единственный плюс – встретил любовь.

Стефани – камерунка из Германии, через несколько лет станет мамой дочери Осимхена по имени Хейли. После неудачи в футболе Виктор надеялся, что сможет перезагрузиться морально дома в Лагосе с семьей, но беда не пришла одна, подхватил малярию. Нападающий потерял столько сил, что завалил медицинские осмотры в клубах, куда его направили в аренду из «Вольфсбурга», где на нем поставили крест.

А повезло бельгийцам из «Шарлеруа», в составе которых у нападающего два десятка мячей. Начался большой и стремительный путь, ведь хищники из «Лилля», которые знают толк в перепродаже футболистов, забрали Осимхена себе. И через год убедили «Наполи» заплатить за нападающего 75 млн евро. Де Лаурентис не пожалел, как сожалеет о решении отпустить чемпионского тренера Спаллетти.

Скудетто «Наполи» – большая победа Осимхена и Кварацхелии. Им неплохо в Италии, но прошлым летом Виктор едва не сорвался в Германию. Стефани захотела к семье, но «Бавария» остановилась на Кейне. А вот другие гранды, вроде ПСЖ , «Арсенала» и «Челси», будут вести борьбу за Осимхена. Форварду 25 лет, но пережил много приключений, начиная с поиска дырявых бутс на знакомой свалке.

Нигериец быстро нашел обувь на правую ногу, а на левую искал несколько месяцев. Перерыл горы мусора, нашел обувь другой фирмы, чем первая, но Осимхена волновал лишь правильный размер. Сестра зашила дырки, нигериец увлекся футболом. Прошлым летом Виктор был дома и снова играл в мяч с друзьями детства. В воскресенье старательный нападающий может стать чемпионом Африки.