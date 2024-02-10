Маццарри или Пиоли. «Милан» и «Наполи» определят, чей тренер останется без работы

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сегодня, 22:18

Под обоими качается кресло.

О делах «Милана»

В Серии А установился определённый баланс сил. «Интер» закрепился в статусе фаворита чемпионата после того, как обыграл «Ювентус». Туринцы – на втором месте и надеются навязать сопротивление обидчику. «Милан» же следит за чемпионскими разборками в отдалении – отставание от тех же «бьянконери» составляет 4 очка. От лидера первенства – вообще 8. При этом «россонери» выступают стражами на пути к этим двум конкурентам – от идущих ниже клубов «Милан» оторвался уже минимум на 10 очков. Так и получается, что медали банда Стефано Пиоли вряд ли упустит – но и больше, чем на бронзу, они рассчитывать не могут.

Зато с началом паузы в еврокубках миланцы смогли поправить свои дела. Коллектив не проигрывает вот уже в 8 турах чемпионата – на этом отрезке «россонери» только дважды потеряли очки. После вылета из Кубка (1:2 от «Ромы») команда одержала 3 победы в 4 встречах.

Но еврокубки вот-вот вернутся в календарь. «Милану» уже после игры с «Наполи» предстоит стартовать в плей-офф Лиги Европы. В ЛЧ , напомним, итальянцы играли в группе смерти – и уступили путёвку в плей-офф главного еврокубка «Пари Сен-Жермен». Сейчас им предстоит в стыковом раунде сыграть против «Ренна». Послевкусие однозначно обидное – но всё лучше, чем ничего. Руководство клуба было недовольно, что, вылетев из ЛЧ , «Милан» потерял часть дохода в виде призовых. В плей-офф ЛЕ часть потерь удастся компенсировать.

- Вылет из Кубка, неоднозначное положение в чемпионате, вылет в ЛЕ наталкивают на куда более глубокий вопрос – есть ли будущее у проекта Стефано Пиоли? По ощущениям от последних двух сезонов, «россонери» с ним упёрлись в потолок. «Скудетто» удалось заработать, но этого мало – чемпионский менталитет определяется умением сохранить. Миланцы откатились на окраину топ-5 и сейчас со скрипом возвращаются в чемпионскую гонку. И вопрос потому острее, что есть альтернатива – Антонио Конте. Кандидатуру опытного менеджера предлагает Златан Ибрагимович. Логика ясна – команде не хватает духа. Ранее все объединились вокруг дерзкого и голодного до побед шведа – Антонио в этом плане очень похож на Златана. Потому Ибрагимович и инициировал переговоры с тренером. По последним данным, Конте уже согласился возглавить «Милан»- это произойдёт летом. Но и у Пиоли есть время – нужно просто доказывать, что его рано списывать со счетов.

Ориентировочный состав «Милана» (4-2-3-1): Меньян – Эрнандес, Габбия, Кьер, Калабрия – Муса, Адли – Леау, Лофтус-Чик, Пулишич – Жиру.

О делах «Наполи»

Точно не скажешь, что дела неаполитанцев идут на поправку. При Руди Гарсии коллектив хотя бы набирал очки – Вальтер Маццарри настолько не подходит нынешнему составу по стилистике, что на каком-то отрезке команда одержала только одну победу в 6 матчах чемпионата. То был период с декабря по январь. Параллельно коллектив разобрался с «Фиорентиной», но проиграл «Интеру» в Суперкубке Италии. На этом фоне 3 последние встречи приободряют – две победы, одна ничья. Только победы эти – над андердогами «Салернитаной» и «Вероной».

Неаполитанцы остаются в борьбе за зону еврокубков. После удачной серии вернулись на 7-е место, от «Болоньи» и «Ромы» отстают на 3 очка. Но для действующего чемпиона Италии это в любом случае провал.

Аурелио Де Лаурентис обещал трансферы. В зимнее окно на рынке действовали не так активно. Центральную ось укрепили за счёт Леандера Дендонкера и Хамеда Траоре. Оба до этого играли в АПЛ , обоих взяли на правах аренды. На фланг атаки подписали Сириля Нгонге – 23-летний бельгиец в этом сезоне вышел на новый уровень в «Вероне». Также договорились о трансфере правого защитника Паскуале Маццокки.

Вероятнее всего, боссы «Наполи» ожидают лета – тогда Де Лаурентис уже раскроет кошелёк, чтобы привезти в клуб действительно стоящих исполнителей. Всё потому, что вопрос с главным тренером команды остаётся нерешённым. При Маццарри неаполитанцы остаются в отдалении от зоны еврокубков и проваливают зиму. Плюс контракт возрастного тренера рассчитан до окончания нынешнего сезона, нет препятствий для расставания – и потому шансы Маццарри остаться в «Наполи» минимальны.

Вместе с тем назревает старт плей-офф Лиги чемпионов. В 1/8 финала «Наполи» досталась «Барселона». Оба коллектива в состоянии кризиса. Разница в том, что итальянцы уже лишились тренера-носителя идей, а у каталонцев он останется до окончания сезона. Плюс «сине-гранатовые» фундаментально крепче неаполитанцев – кризис ещё не развалил их. И потому наиболее вероятно, что именно «блауграна» пройдёт дальше. Маццарри остаётся думать над планом под соперника – и надеяться, что ранний вылет из еврокубков не спровоцирует отставку.

Ориентировочный состав «Наполи» (4-3-3): Голлини – Эстигор, Жезус, Ррахмани, Ди Лоренцо – Ангисса, Лоботка, Каюсте – Кварацхелия, Симеоне, Политано.

О противостоянии

У команд складывается упорное противостояние. Две последние встречи завершились ничейным результатом.

При этом в гостях против «Милана» неаполитанцы особенно успешны – на «Сан-Сиро» команда не оставалась без очков с 2014 года. В 8 играх к ряду «Наполи» либо одерживал победу, либо играл вничью.

Прогноз Soccer.ru: уверенная победа «Милана».