Кто может заменить Хави в «Барселоне»?

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сегодня, 14:34

В связи с тем, что Хави объявил о своем уходе из «Барселоны» по окончании сезона, The Analyst рассмотрел возможные варианты его замены.

Я принял это решение несколько дней назад. Я уже жил с этим. Но пришло время озвучить мою позицию публично. Надеюсь, игроки станут свободнее. Я хочу быть не проблемой для клуба, а решением. Хави

В конце прошлого сезона ситуация в «Барселоне» – по крайней мере, на поле – выглядела довольно радужно. Легенда клуба Хави, спустя четыре года, вновь привел команду на вершину Ла Лиги, состав был обновлен, в нем подобралось удачное сочетание молодости и опыта, и многие с оптимизмом смотрели в будущее. Команде удалось увести внимание от печально известных финансовых проблем и вернуть себе славу на внутренней арене.

Но прошло всего полгода, а перспективы уже совсем другие: солидное отставания от первого места в Ла Лиге, вылет из Кубка Испании и слабые шансы на победу в Лиге чемпионов, и вот уже и Хави объявил о своем уходе.

После того как летом «Барселону» покинули Серхио Бускетс и Жорди Альба, заявление Хави стало сигналом конца эпохи. Серхи Роберто и Марк-Андре тер Штеген остались единственными членами команды, выигравшей требл в 2015 году. Сейчас, похоже, самое подходящее время для мощной перестройки, как объяснил покидающий команду тренер.

«Я думаю, что клубу нужна смена динамики», – сказал Хави. «Я верю, что игрокам это пойдет на пользу, и им станет легче».

Очевидно, что проблемы «Барселоны» гораздо глубже, чем только спортивные результаты, но это не означает, что интерес к этой работе не велик. В конце концов, это одна из самых востребованных должностей в мировом футболе.

Однако, что именно сейчас нужно команде – вопрос спорный. Обычно выбирают кого-то с глубокими связями с клубом – того, кто обладает «Барселонской ДНК». Но это, естественно, сильно сужает круг возможных вариантов. И один из этих вариантов уже отпал.

Микель Артета открестился от возвращения в клуб, где он прошел свое становление как игрок в конце 1990-х годов. На выходных в Испании появилась информация о том, что менеджер «Арсенала» рассматривает возможность ухода по окончании сезона и что он не против вернуться в «Барселону». Но быть очень хорошим тренером, иметь связи с клубом и пропагандировать «правильный» футбол – явно недостаточно.

«Это абсолютно фейковые новости», – сказал Артета. «То, что вы прочитали, меня очень расстроило. Мне сложно в это поверить. У этого нет никаких источников. Я нахожусь в правильном месте [в „Арсенале“] с правильными людьми и чувствую себя очень хорошо».

Итак, если Артета – недавний фаворит букмекеров – окончательно выбыл из борьбы, то кто же может занять место главного тренера «сине-гранатовых»? Поскольку очевидного выбора нет, у «Барселоны» есть огромный список кандидатов. Выберут ли они кого-то, кто знает клуб и уже полюбился болельщикам, или рискнут отойти от нормы? Может «Барселоне» стоит отдать предпочтение прагматизму при выборе следующего тренера?

Здесь мы рассмотрим некоторые из лучших и наиболее громких вариантов на пост главного тренера «блауграны».

Юрген Клопп

Скорее всего, нет, правда?

Клопп действительно оставил дверь открытой на случай выбора другой работы, когда на прошлой неделе объявил, что покинет «Ливерпуль», но общая тема его заявления сводилась к тому, что он выдохся.

А работа в «Барселоне», как известно, выматывает. Когда Пеп Гвардиола уходил в 2012 году, он использовал слова «выматывающий», «изнурительный», «очень высокие требования» и «вечность», чтобы описать свои четыре года на этом посту. Спустя более десяти лет его бывший капитан использовал похожие выражения.

«Это тяжело и с точки зрения психического здоровья», – сказал Хави. «Я позитивный человек, но заряд батареи постоянно иссякает, и в какой-то момент ты понимаешь, что сил продолжать больше нет».

Во многих отношениях работа в «Барселоне» подходит Клоппу, в первую очередь потому, что ему предстоит возглавить «спящего гиганта» с огромным потенциалом для совершенствования. Он был назначен главным тренером дортмундской «Боруссии» после 13-го места в Бундеслиге в сезоне 2007/08 и в итоге привел команду к двум титулам подряд, а затем стал главным тренером «Ливерпуля» через несколько месяцев после шестого места в сезоне 2014/15, после чего выиграл на «Энфилде» всё, что только можно было выиграть.

Шанс вернуть «Барселоне» былую славу должен быть привлекательным... но, возможно, не так сильно, как несколько лет отдыха.

Рафа Маркес

В «Барселоне» принято назначать кого-то из своих – отсюда и первоначальные слухи об Артете. Поэтому не будет сюрпризом, если клуб назначит своего бывшего игрока, а ныне главного тренера «Барселоны Атлетик» Рафу Маркеса. В прошлом сезоне он довел команду до полуфинала плей-офф на повышение, где она уступила соперникам из мадридского «Реала» со счетом 5:4 по сумме двух встреч. Тем не менее, Маркес произвел впечатление за свою недолгую тренерскую карьеру.

Он знает клуб и знает, чего от него хочет руководство. Он был бы хорошим вариантом для продолжения работы, проделанной Хави, но, учитывая, что это будет первая работа 44-летнего специалиста на высшем уровне, его назначение будет серьезным риском.

Впрочем, он был бы недорогим вариантом, и сейчас это особенно актуально.

Гарсия Пимьента

Главный тренер «Лас-Пальмаса» Гарсия Пимьента родился и вырос в Барселоне. Проведя почти три десятилетия в молодежной системе «Барсы», сначала в качестве игрока, а затем как тренер, он многим в клубе казался потенциальным кандидатом на пост главного тренера первой команды.

Но президент Жоан Лапорта считал иначе, сместив Пимьенту с тренерского мостика «Барселоны Б» вскоре после победы на выборах в 2021 году. Спустя пару лет работа Пимьенты на Канарских островах наверняка заставила Лапорту задуматься, не совершил ли он ошибку.

В январе 2022 года Пимьента возглавил идущий в середине таблицы Сегунды «Лас-Пальмас». В следующем сезоне он вывел команду в Ла Лигу, и теперь, спустя два года после его назначения, островитяне претендует на еврокубки и показывает очень привлекательный футбол.

Только «Барселона» (65,0%) и «Реал Мадрид» (59,1%) владеют мячом в среднем больше, чем «Лас-Пальмас» (57,8%) в этом сезоне. Они занимают четвертое место по общему количеству атак, в которых было сделано не менее 10 передач (319), и пятое – по количеству атак, завершившихся ударом или касанием в штрафной соперника (46). Они владеют территорией и доминируют в матчах так, как это не свойственно командам, только что поднявшимся в классе.

На каком участке поля команда касается мяча чаще, чем её соперник? Зоны, отмеченные синим, дают более 55% всех касаний мяча командой Пимьенты. Красные зоны показывают, где команда соперника набирает более 55% всех касаний мяча.

Они также обороняются, используя высокий прессинг, занимая третье место в Ла Лиге по PPDA в этом сезоне, позволяя соперникам делать 10,6 передач на одну попытку отбора. По этому показателю они уступают только «Сосьедаду» (9,0) и «Барселоне» (9,4), выступающим в Лиге чемпионов.

Естественно, многие воодушевлены вопросом, чего Пимьента может добиться, имея более качественные ресурсы, но есть и те, кто считает, что ему пока рано думать о «Барселоне». Дело в том, что если каталонцы не пойдут за ним, то, скорее всего, это сделает кто-то другой.

Мичел

Команда, которая в этом сезоне впечатляет даже больше, чем «Лас-Пальмас», – это «Жирона», занимающая сейчас второе место в таблице и мечтающая о завоевании титула, столь же невероятном, как успех «Лестера» в 2016 году.

Мичел исповедует атакующий стиль игры, основанный на владении мячом. Его команда на данный момент забила столько же, как и «Реал» – 52 гола в 24 матчах, и весьма часто побеждает в чемпионате. В этом сезоне в Ла Лиге они проиграли только два матча, и оба «Мадриду».

Они строят свои атаки более терпеливо и обдуманно, чем любая другая команда Ла Лиги, продвигаясь по полю со средней скоростью 1,6 метра в секунду, и лишь «Реал» (4,9) и «Барселона» (4,6) в среднем имеют большую цепочку передач, чем они (4,3). При этом только «сливочные» (114) провели больше атак с не менее чем 10 передачами, завершившимися ударом или касанием в штрафной соперника, чем «Жирона» (87).

Подавляющее большинство их голов забивается с игры – они оформили по крайней мере на шесть таких голов больше, чем любая другая команда Ла Лиги (44), – и Мичел также создал невероятный командный дух. В этом сезоне его команда завоевала больше очков, изначально уступая в счете (22), чем любая другая команда. И всё это при том, что всего два сезона назад «Жирона» была во втором дивизионе. Мичел проделывает поистине сенсационную работу.

Однако в случае его назначения на этот пост фанатам «Барселоны» придется смириться с одним обстоятельством: Мичел родился и вырос в Мадриде.

Юлиан Нагельсманн

Максимально прагматичный тренер, который может понравиться любому, кто считает, что следующее назначение не обязательно должно отражать «ДНК Барселоны». Нагельсманн был назначен главным тренером сборной Германии только в сентябре, но после, в целом неудачного результата на последнем месте работы в «Баварии» – он может посчитать, что притягательность такого клуба, как «Барселона», слишком велика, чтобы её игнорировать. Тот факт, что его контракт рассчитан только до окончания турнира Евро-2024 этим летом, говорит о том, что он не собирается задерживаться там надолго.

Он может поставить футбол с большим количеством владения мячом, что является обязательным условием для любого тренера «Барселоны», и при этом не забывая про зрелищность.

После того как его «РБ Лейпциг» занял третье и второе места в Бундеслиге, а также вышел в полуфинал Лиги чемпионов и финал Кубка Германии, Нагельсманн завоевал титул чемпиона с «Баварией», с пятым результатом по количеству забитых мячей (97) среди всех команд Бундеслиги в истории. 92 гола, не считая автоголы, пришлись на 89,9 xG.

Ему есть что доказывать, и для «Барселоны» это будет скорее отклонением от нормы, но во многих отношениях, хоть он и не совсем подходит клубу, в данный момент, видится неплохим вариантом.

Сеск Фабрегас

Если нужно было бы описать идеального тренера «Барселоны», то Хави подходит по всем параметрам. Он учился игре в молодежной системе «Барселоны», был легендой клуба как игрок, имеет громкое имя, и болельщики знают, что он будет ставить футбол, который принесет им удовольствие. Если бы они захотели повторить этот трюк, они могли бы обратиться к Фабрегасу, который играл вместе с Хави в тех легендарных командах: «Барселоне» и сборной Испании.

Фабрегас делает первые шаги на тренерском поприще в качестве ассистента главного тренера «Комо» из итальянской Серии B и, играя под руководством величайших менеджеров, которых когда-либо видел футбол, он получил футбольное образование, которое ему самому должно помочь добиться успеха в качестве тренера.

Конечно, ему еще рано становиться тренером «Барселоны», но не стоит исключать вариант, что это произойдет когда-нибудь в будущем.

Тьяго Мотта

Итальянец бразильского происхождения, подписавший контракт с «Барселоной» в 17 лет. Мотта был частью команды, которая выиграла два чемпионских титула в 2004/05 и 2005/06 годах и Лигу чемпионов, поэтому его любят болельщики, и он также хорошо знает клуб. Сейчас он успешно работает в «Болонье», и его имя упоминается как вариант на вакантное место в «Барсе».

Он придает большое значение треугольникам – то, о чем Хави неоднократно говорил публично. Мотта – выходец из той же футбольной школы.

Он трансформировал «Болонью» в команду, ориентированную на владение мячом (55,2% – третий показатель в Серии А), и продвинул её вверх по турнирной таблице, в борьбу за еврокубки. Недавняя не очень удачная серия матчей немного опустила команду вниз, но она по-прежнему находится всего в трех очках от четверки лидеров и сохраняет шансы на попадание в Лигу чемпионов.

Под руководством Мотты «Болонья» всё больше и больше предпочитает длительные розыгрыши, как показывает график сравнения стилей команд.

Мотте всего 41 год, и ему еще предстоит многому научиться, но вполне возможно, что однажды он станет главным тренером «Барселоны».

Пеп Гвардиола

Народный выбор.

Учитывая, что на эту должность нет достойного кандидата, многие болельщики жаждут возвращения Пепа Гвардиолы. Но есть ли шанс, что он покинет «Сити» прямо сейчас?

Уход Клоппа из «Ливерпуля» может подтолкнуть Гвардиолу к тому, чтобы тоже взять паузу. Или же он может увидеть в этом легкую возможность забрать титул АПЛ в течение следующих нескольких лет, пока «Ливерпуль» перезагружается.

Создав одну из величайших команд всех времен в виде «Барселоны» 2008-2012 годов, не нужно приводить никаких цифр, чтобы понять, подходит ли Гвардиола. Вопрос лишь в том, захочет ли он вернуться. Работа будет его, если он захочет.

Есть много других претендентов на эту должность, включая Антонио Конте, Жозе Моуринью, Марсело Гальярдо, Луиса Энрике, Эрнесто Вальверде, Ханси Флика, Томаса Тухеля, Роберто де Зерби и т.д. Такой разброс в кандидатурах и стилях, говорит о том, что будущее «Барселоны» подвешено в воздухе.

Это огромный вызов, и у руководства клуба есть полгода, чтобы всё взвесить. Последствия их решения будут ощущаться еще очень долго.

Перевод текста: Илья Уваров (БарсаМания)