«Краснодару» не хватает семи побед для титула. «Зенит» по-прежнему фаворит РПЛ

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сегодня, 19:10

Оцениваем шансы главных претендентов.

Ивичу нужен «чемпионский минимум» Сёмина

Новый сезон отличается от предыдущего, когда «Зенит» набрал 70 пунктов. В этот раз такой показатель Семаку не светит, как и «Краснодару». Чтобы набрать 70 очков, Ивичу надо выиграть 10 матчей и добавить 1 ничью в 11 турах. Но и петербуржцы вряд ли соберут серию из 11 побед, чтобы набрать семьдесят баллов. Отрыв между претендентами маленький, уровень примерно одинаковый, но календарь разный, поэтому важно оценить различные сценарии развития событий.

Не исключено, что первое место займет клуб, который наберет меньше пунктов, чем 64, а это чемпионский минимум Семака за последние пять лет. Для повторения такого результата «Краснодару» нужно выиграть 8 матчей из 11 – это двадцать четыре очка, а ещё в одном случае из трех получить ничью. Проще говоря, чтобы повторить худший результат чемпионского «Зенита», Ивич может позволить себе всего два поражения до конца сезона.

Но только если будет почти всегда побеждать. Не верится в такой сценарий, поэтому вспоминаем титул «Локомотива». Тренеру Сёмину хватило 60 пунктов, самый скромный чемпионский результат за много лет. Именно от него нужно отталкиваться. «Краснодару», чтобы набрать 60 баллов, нужно 21 очко. Это семь побед в 11 турах при четырех поражениях, или комбинации из мировых и полноценных успехов. А теперь важно понять, на сколько пунктов рассчитывает «Зенит»?

В нынешнем темпе «Зенит» наберёт всего 58 очков

Иной исход возможен, только если соперники сдадутся без борьбы. Для начала просчитаем идеальный вариант для Семака, когда его команда четко переходит на «4-3-3», Педро и Артур оказываются сильными форвардами, а Нино ведущим центральным защитником новой команды. В таком случае после ничьей против «Спартака» фаворит обыгрывает «Урал», «Крылья Советов» и «Балтику». Затем уберёт «Краснодар» в гостях. После этого можно обыграть «Оренбург» и расписать дома ничью с упрямым «Рубином». Дальше сложный выездной матч против «Динамо». Даже если там тоже ничья, то потом достаточно побед над «Факелом» и «Ахматом», чтобы собрать 23 очка в сумме.

Напомним, что это идеальный вариант для Семака, поэтому ставим на большое количество положительных результатов. Остается два домашних поединка против ЦСКА и «Ростова». Даже если оба раза будут мировые, то суммарно у Семака будет 62 очка. В таком случае «Краснодару», если проиграет дома «Зениту», нужно в остальных 10 турах набрать 24 балла. Ивичу точно нельзя уступать петербуржцам в родных стенах, поскольку при таком раскладе им понадобится 8 побед в 10 турах для чемпионства, что даже для нынешнего «Зенита» является сложнейшей задачей. Впрочем, если учитывать текущий темп команды Семака, то вряд ли они наберут 62 пункта без проблем.

В среднем фаворит РПЛ собирает по 1.947 очков за игру. Если предположить, что ничего не изменится, то в итоге они получат 58 пунктов. С таким показателем «Краснодар» уже может соперничать, поскольку это -12 баллов по сравнению с прошлым годом для «Зенита». Как видите, результаты петербуржцев вправду не впечатляют. Команда Семака потеряла очки в 8 матчах из 19, причем проиграли четыре поединка до возобновления сезона. Не только «Динамо» и дважды «Локомотиву», но даже «Оренбургу» со дна таблицы. «Зенит» нарывается на потерю титула, может снова проигрывать весной. Но есть одна особенность ключевого соперника, которая мешает поверить в легкий переворот.

«Краснодар» может подарить сопернику титул ничьими

Ивич мог в первом туре весны увеличить отрыв до четырех пунктов благодаря ничьей «Спартака» в Санкт-Петербурге. У «Краснодара» было явное преимущество значительную часть матча против «Рубина». Затем просели, сработал стандарт команды из Казани – Волков потерял оппонента, в родных стенах «горожане» начали с обидной ничьей. Рахимов не позволил «Краснодару» легко набрать три пункта. У Ивича много таких соперников. Если «Зенит» побаиваются из-за техничных бразильцев, то на «Краснодар» нападают агрессивнее. Пиетета нет, ведь нет статуса чемпионов. Поэтому важно трезво посмотреть на календарь «горожан».

У них впереди игра с «Ростовом», сразу повод потерять очки. После этого два сложных выездных матча против «Локомотива» и «Пари НН», волевых команд, которые тоже могут огорчить лидера РПЛ . А в середине апреля чемпионский матч против «Зенита». Вот только можно дома обыграть петербуржцев, но собрать столько лишних ничьих, что потеряют титул, невзирая на прогресс и старания. Владимир Ивич умеет настраивать свои команды на успешные серии, делал так в Израиле. Но психологические комплексы остаются проблемой «Краснодара». Коллектив не всегда волевой и склонен к глупым ошибкам на ровном месте.

При расчете идеального сценария с учетом непростого календаря можно предположить, что «быки» точно одержат 5 побед. Но в остальных шести случаях придется драться за три очка насмерть. Соперники от «Ростова» и «Локомотива» до «Спартака» и «Динамо» в последних турах будут сражаться с клубом Галицкого без скидки на расклад для «вечного чемпиона». Если представлять, что «Краснодару» для титула нужно набрать именно 60 пунктов, то им нельзя терять очки в Нижнем Новгороде, Самаре и Сочи. Однако во всех выездных случаях призрак ничьей будет давить, как в матче с «Рубином». Не все соперники неудобные, но будет драка.

Многое прояснится уже после игры «Краснодара» и «Зенита» 14 апреля, но до этого Ивичу нужна серия побед. Ведь как только Семак снова станет первым в таблице, догонять будет сложно. Идёт не только футбольная, но и психологическая борьба. Также карты могут спутать атакующие футболисты «Динамо». Если наберут в районе 60 пунктов, то вклинятся в чемпионские разборки. А пока никто не заслужил «золото», и это интригует.