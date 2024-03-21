Карпин выбирает между Чаловым и Тюкавиным. В атаке сборной нет дефицита

1711024296

сегодня, 15:31

Кто сыграет в центре атаки и на флангах?

Дзюба больше не главный в сборной

Многие успели забыть, но на ЧМ -2018 в статусе основного нападающего начинал Смолов. Но даже Федор не должен был выступать в основе. Планировали доверять нападающему «Зенита» Кокорину, но Александр в марте того года порвал крестообразные связки колена. Пропустил чемпионат мира из-за травмы, хотя мог оказаться оптимальным выбором. Александр Кержаков завершил карьеру в сборной за два года до этого, поэтому из тульского «Арсенала» пригласили изгнанного из «Зенита» хулигана Дзюбу.

Смолов потерял место в основе в первом поединке против Саудовской Аравии. Артём удачно вышел на замену, как и Денис Черышев. Молодой Головин забил один из мячей, и он единственный из той основы, кто сейчас в заявке у Карпина, если говорим об атакующих футболистах. Прошло менее шести лет, а из всей обоймы на ЧМ -2018 почти все ушли из сборной. Есть Кузяев и Головин, есть Алексей Миранчук, который тогда провел всего один поединок на домашнем чемпионате мира. И всё, дальше новые лица.

Карпин и Дзюба не друзья. К тому же ветеран из «Локомотива» в плохой форме. Поэтому его нет в сборной страны. Зато есть три центральных нападающих, из которых всего одного можно назвать немолодым игроком, 28-летнего Ивана Сергеева из «Зенита». Это единственный столб. Заболотного из ЦСКА тоже не вызывали, не только Дзюбу или Сулейманова из «Локомотива». А конкурентами на позиции «девятки» будут нападающие ЦСКА и «Динамо», Чалов и Тюкавин. Федор также может сыграть в оттяжке на левом краю, особенно если Головин будет в тройке полузащитников, а не в роли левого вингера.

Озадачит выбор группы поддержки

Карпина спросили, могут ли Захарян, Головин и Миранчук выйти на поле вместе? Такое ощущение, что спрашивающий не смотрел матчи «Реал Сосьедада», «Монако» и «Аталанты». Конечно, эти три футболиста легко сочетаются на поле. Разумеется, Карпин ответил уклончиво – может, сыграют вместе, может, не сыграют. Но Головин и Захарян универсальные полузащитники, а Миранчук у тренера Гасперини добавил физически. Алексей в отличной форме, был лучшим игроком месяца в «Аталанте», помог пройти «Спортинг» в Лиге Европы.

Дальше клуб из Бергамо нарвался на «Ливерпуль». Сыграют в середине апреля, поэтому у Миранчука впереди интересные матчи за клуб, не только игры с Сербией и Парагваем за сборную. Умные передачи Алексея, Головина и Захаряна сегодня нужны будут нападающему, если это тройка окажется в группе поддержки. Хотя обязательно будут замены. И самое времени вспомнить, что в заявке много футболистов, которые подменят главных звезд с опытом в топ-5. Из «Локомотива» не позвали Глушенкова – считают, что Максима нет идеальной позиции в «4-3-3».

Зато взяли Антона Миранчука и Пиняева, они могут сыграть на двух флангах. Антон Зиньковский из «Спартака» оказался одним из тройки «красно-белых» в заявке, кроме голкипера Максименко и латераля Хлусевича. В мире, где трансферную стоимость Промеса опустили до ноля, Зиньковский должен пользоваться моментом, забивать голы за «Спартак» и пробиваться если не в основу, то хотя бы в обойму сборной. Особенно в свете отказа от Глушенкова, который этот сезон проводит стабильнее, и после травмы Андрея Мостового, ведь левый вингер «Зенита» покинул расположение национальной команды. А вот Обляков из ЦСКА есть, поэтому у Карпина всегда под рукой вариант с Иваном и Чаловым на двух флангах атаки.

Серийный снайпер оживит команду

Легко суммировать последние пятнадцать лет в истории сборной России. Огорчений было намного больше, чем славных побед. А самое главное, что команда заслуженно получила репутацию скучной банды по стилю и подходу к футболу в решающих матчах. Они отбивались от Хорватии при Карпине. Не было никакого фестивального футбола в схеме «Ливерпуля» «4-3-3» с активными флангами, выжигающим центром поля и умной игрой ложного нападающего. И хотя Валерий Георгиевич любил применять фишки Клоппа, тренер привык к тяжелым нападающим не острие.

Неужели сегодня Тюкавин и Чалов останутся на скамейке, а против рослой тройки защитников сборной Сербии выйдет опытный Сергеев? Иван потерял место в основе «Зенита» после ухода от схемы «3-5-2» весной, ведь Кассьерра продолжает забивать голы в роли единственного форварда. Сборной нужен нападающий с похожей эффективностью. Пока ни у Чалова, ни у Тюкавина нет стабильной результативности. Но Константин из «Динамо» собрал достойную серию матчей с голевыми действиями. Логично использовать ценного футболиста с первых минут, чтобы привыкал.

Универсальность Чалова, которую Федор неожиданно приобрел в новом сезоне, тоже играет Карпину на руку. Если Захарян и Головин в хорошей физической форме, то их можно перевести в полузащиту, пускай Арсену и немного неудобно смещаться на правый край, ему милее левый фланг. Но в интересах национальной команды можно менять позиции, особенно в таком юном возрасте, когда футболист только ищет свое призвание на поле. Тогда Миранчук и Чалов могут играть на полуфлангах, а Тюкавин будет на острие. В «Динамо» привык к поддержке с краев поля, Константин шикарно ведет борьбу и ставит корпус.

Вот только матчей сборной сейчас мало, у 21-летнего форварда всего три поединка в красной футболке и пока не было голов, ведь раньше выходил на замену. Пора в основу, рекорд Дзюбы по голам – тридцать мячей за национальную команду, сам себя не побьет. Даже без бразильца Клаудиньо в заявке, который пока не заигран за первую сборную Бразилии, в отличие от Малкома – ещё одного обладателя паспорта РФ , у Карпина нет кадровых проблем в атаке. Смолов и Дзюба, Сулейманов и Глушенков, Жемалетдинов и Соболев вне состава. Мостовой с травмой, а Сперцян выбрал сборную Армении.

И без восьми этих игроков атаки у сборной минимум три достойных варианта в нападении. Против опасных сербов нужно сыграть с позиции силы и часто атаковать. Иначе нападение не перекроет главную проблему – слабость обороны, где талантливых кадров в хорошей форме у Карпина намного меньше.