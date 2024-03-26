Герой сборной Марокко на ЧМ-2022 не тянет в МЮ. В Италии его ждут «Ювентус» и «Милан»

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сегодня, 19:17

Поспешил с уходом из «Фиорентины».

Софьян Амрабат – многим это имя ни о чём не говорит. Марокканский опорник получил шанс в АПЛ после своего мгновения славы на ЧМ в Катаре, но время показало, что к вызову он был не готов. Рассказываем, как дела у хавбека, с которым «атласские львы» остановили 3 топ-сборные.

Запомнился по играм ЧМ , заинтересовал «Ливерпуль»

Сборная Марокко стала открытием того розыгрыша чемпионата мира. Их путь должен был закончиться уже на групповой стадии, команда попала в квартет с Хорватией и Бельгией – первые целились повторить успех прошлого мундиаля, вторые традиционно котировались как фавориты.

Но «шашечные» решили копить силы, а у «красных дьяволов» созрели внутренние конфликты. Марокканцы вышли в плей-офф с 1-го места – заодно показали тактическую крепость в схеме «4-1-4-1». Главным звеном там был Софьян Амрабат.

На хавбека «атласские львы» оставляли всю опорную зону. Он выполнял огромный объём работы в обороне – предугадывал линии передач и накрывал любого, кто рискнёт зайти в зону досягаемости, активно шёл в отбор. В 1/8 финала коллектив остановил сборную Испании, затем выбил португальцев – в двух матчах команда Марокко не пропустила ни разу. В итоге сборная остановилась на борьбе за бронзу из-за поражения от Франции, но там попалась в сети хорватов – они-то знают, как на характере добывать медали.

Амрабат на том форуме был настолько хорош и надёжен, что быстро попал в шорт-лист большинства европейских грандов. В том числе «Ливерпуля» – «красные» готовились к перестройке и хотели полностью обновить центральную ось.

Мерсисайдцы выбрали Эндо, МЮ мог упустить игрока

В списках «Ливерпуля» было множество топ-кандидатов. Борьбу за Беллингема они проиграли, хотели биться за Кайседо – Мойсес выбрал «Челси». Остановились на МакАллистере, Гравенберхе, Собослаи. Софьян должен был стать опытным игроком-наставником для молодёжи, опорой для тренера.

Только к лету 2023 года в борьбу за марокканского полузащитника включился «Юнайтед». Да и «Фиорентина», за которую играл Софьян, хотела минимум 25 миллионов евро – мерсисайдцы не готовы были платить больше 18. В итоге остановились на кандидатуре лидера «Штутгарта» Ватару Эндо (отдали сопоставимые 20 млн евро).

А Амрабат продолжил ждать предложения от манкунианцев – они не продвинулись в переговорах за 2 месяца. У «красных дьяволов» были причины медлить – они и без того сильно потратились на Онана, Хёйлунда и Маунта.

Из-за финансового фэйр-плей вариант с полноценным трансфером отмели, уже на ленточке стороны согласовали аренду до окончания сезона за 10 млн евро. В соглашение включили право выкупа за 20+5 миллионов.

Не прижился в АПЛ

«Ливерпуль», что называется, Бог отвёл выбрать Амрабата вместо Эндо. Софьян в МЮ изначально был в стартовой обойме. Каземиро стагнировал, МакТоминэю больше подходит роль джокера, выходящего с замены. За стартовый состав предстояло бороться с бразильцем и Кристианом Эриксеном.

Началось всё с экспериментальной роли на фланге обороны – тогда большинство игроков бровки оказались в лазарете. Затем были попытки включить опорника в основной состав (играл в связке с Каземиро, МакТоминэем, Эриксеном). В ноябре Амрабат вновь оказался на скамейке.

Манкунианцев на этом отрезке сильно лихорадило – победы чередовались с поражениями, спокойный период в чемпионате разбавлялся штормом в ЛЧ . Команде требовалось спокойствие, чтобы перевести дух. Софьян с первых минут сыграл против «Челси», «Борнмута» и «Ливерпуля» – МЮ выиграл лишь раз.

И в этот момент Майну окончательно прописался в старте «Юнайтед». Никто уж точно не ждал, что юный и неопытный воспитанник в опорной зоне будет надёжнее, чем 27-летний, прошедший проверку чемпионатом мира, Софьян Амрабат. В 2024 году команда за 9 туров чемпионата проиграла 2 встречи. Предстоит ожесточённая борьба с «Тоттенхэмом» за топ-5. И тен Хаг точно не будет тасовать сочетания, дающие результат. Нет никаких предпосылок, чтобы марокканский опорник вернулся в стартовую обойму.

В Серии А сохраняется интерес

О причинах провала Софьяна можно гадать часами. Возможно, дело в лиге – в АПЛ играют на огромных скоростях, здесь высочайший уровень сопротивления и жёсткие габаритные форварды. В Серии А темп на порядок спокойнее, скорости ниже. В МЮ у Софьяна попросту нет столько времени на принятие решения.

А может, дело в характере чемпионата мира, на котором изначально сверкнул хавбек. До этого о нём никто не говорил, футболист показывал стабильный уровень, который не тянет на топ-клуб. Но мировой форум – короткий турнир, на котором достаточно сверкнуть. И на коротком отрезке – пока железо горячо – Амрабат ковал. Делал разницу, навёл шороху. Покупателей не слишком заботил тот факт, что опорник на более длительной дистанции ничего не показывал. И командировка в «Юнайтед» всё расставила по своим местам.