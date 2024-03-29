«Байер» – это «Монако» и «Аякс», которые смогли. Молодёжь и тренер остаются, ставка – на следующую ЛЧ

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сегодня, 18:57

Риски отработаны.

Команды-импульсы рассыпаются по всей Европе

Сколько таких примеров было лишь в последние годы – страшно считать! «Монако» стал откровением сезона-16/17. «Монегаски» под руководством Леонарду Жардима нарушили гегемонию «Пари Сен-Жермен» в Лиге 1 и взяли чемпионский титул. А в Лиге чемпионов дважды обыграли «Тоттенхэм», прошлись по «Ман Сити» после поражения 3:5 и добрались до полуфинала.

Потом сверкнули «Боруссия» и «Аякс». Первые устроили напряжённую гонку с «Баварией» в Бундеслиге и имели серьёзные шансы на титул. Последние давно стали главным клубом Нидерландов, но к сезону-18/19 накопили базу для громкой кампании в еврокубках – в ЛЧ отлично сыграли с «Баварией» в группе, в плей-офф выбили «Реал» и «Юве», навязали борьбу «Тоттенхэму» в полуфинале, но вылетели.

Сюда же можно причислить прошлогоднюю «Боруссию» — команда всё так же попыталась обойти мюнхенцев, на этот раз приблизилась вплотную. Но снова финишировала лишь второй.

И, наконец, «Наполи» в прошлом сезоне – Спаллетти окончательно интегрировал свои идеи и после финальной волны усиления катком прошёлся по Серии А, пошумел в ЛЧ .

У всех этих открытий есть общая черта – никто не закрепился в статусе европейского гранда. «Монако» сразу распродал лидеров, «Аякс» общипали постепенно, в несколько подходов (эффект догнал команду в прошлом сезоне). В «Боруссию» забирать лидеров раз за разом приходила сама «Бавария». «Наполи» развалился, как только ушёл Лучано Спаллетти. И у «Байера» есть поразительное сходство с этими командами – а также огромный соблазн стать инкубатором для топов по выращиванию молодёжи (дело же прибыльное).

Успешно отбили главного вдохновителя успеха

Но пока «фармацевты» всячески пытаются закрепиться в новой весовой категории. Как минимум, ошибок «Наполи» не повторят – и Хаби Алонсо отбили у претендентов. На испанца был огромный спрос – клубы, за которые он играл, сейчас как раз ищут нового тренера. «Реал» решил остаться с Карло Анчелотти, а вот «Ливерпулю» и «Баварии» нужен новый специалист.

В английском гранде подходит к концу эпоха Клоппа. Немец красиво расстаётся с «красными» — веселится с выпускниками академии, замахнулся на квадрупл. Уйдёт после окончания сезона, подарив преемнику уже собранный коллектив, требующий лишь доработки. И главным претендентом на смену называют как раз Алонсо – тренер может продолжить вектор, заложенный Юргеном. Хотя сами англичане ожидают, что Алонсо останется в «Байере» ещё на год.

В «Баварии» мысленно уже прощаются с Томасом Тухелем. Тот не справился с негативом, который изначально адресовался руководству из-за необоснованной отставки Нагельсманна. Просто сменщик не со всеми лидерами нашёл общий язык, подорвал уверенность Киммиха и де Лигта, шёл на сомнительные эксперименты. А теперь не удержал коллектив от провала в Буднеслиге. В Мюнхене тоже настроены бороться за Алонсо – он же как-то обошёл «Баварию», значит, испанец знает слабые места клуба. Но тут есть ещё один вариант – возвращение Нагельсманна.

Для «фармацевтов» есть отличные новости – менеджер останется в команде до 2025 года, что подтвердил сам Хаби:

На прошлой неделе у меня состоялся хороший разговор с Симоном Рольфесом и Фернандо Карро, в ходе которого я сказал им, что продолжу работу в леверкузенском «Байере». Я чувствую, что это подходящее место для меня. Моя работа в «Байере» еще не закончена. Я хочу помогать клубу, помогать игрокам развиваться, у клуба отличное руководство, здесь все фантастически. С моей стороны было бы неправильно говорить об интересе других клубов на данном этапе. Что важно для меня как тренера, так это то, что здесь я чувствую себя комфортно.

Плюс в контракте (рассчитан до 2026 года) прописан пункт об отступных.

Вирца и Фримпонга надо удержать для их же блага

Лучше будет всем. Чтобы удержать взятую высоту, мало сохранить тренера – нужны и адепты его идей, проводники. В составе «фармацевтов», как и в примерах выше, достаточно лакомых кусков для европейских грандов. Главный лот – безусловно Флориан Вирц.

20-летний немец – креативный центр атак «Байера», мастер нетривиальных решений в продвижении мяча. Хаби регулярно выпускает хавбека в старте – тот ответил 7 голами и 10 голевыми передачами в 26 играх Бундеслиги. И ожидаемо приковал к себе внимание «Реала», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» — при этом «Бавария» из погони за игроком выбыла.

Ещё есть Виктор Бонифасе – главный бомбардир «Байера» (10 мячей в чемпионате). Его сохранить будет сложнее – гигантам «Челси» и «Арсеналу» позарез нужен топ-форвард. Особенно «канонирам» — Жезус не закрывает потребность в голах претендента в чемпионы, а для Хаверца это непрофильная позиция.

И крайний полузащитник Джереми Фримпонг – летом за ним охотились «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и «Бавария».

Для команды сохранить молодёжь – значит подойти к кампании ЛЧ во всеоружии, дополнительно прорекламировать игроков. И потом срубить баснословные деньги. Да и для самих футболистов – возможность предварительно набраться опыта и с большей уверенностью браться за новые испытания. Что бывает, когда молодые таланты идут на повышение сразу после яркого сезона, – показал Фелиш.

В команде отличный сплав молодости и опыта

Главное, что это понимают и сами игроки. Тот же Вирц, несмотря на предметный интерес топов, хочет провести ещё один сезон в «Байере». Так он хочет набраться опыта в Лиге чемпионов, чтобы идти в другую команду уже сформировавшимся игроком.

Кейс с Фримпонгом «фармацевты» вовремя отработали, подписав новый контракт в октябре 2023 года. Новое соглашение действует до 2028 года – поэтому сам «Байер» сможет диктовать условия в переговорах.

Для общего состояния немецкого гранда это огромный плюс. Сейчас «Байер» действительно в огне. Команда за весь сезон пока ни разу не проиграла, обгоняет «Баварию» в чемпионате на 10 очков, прошла в четвертьфинал ЛЕ и полуфинал Кубка Германии. Есть отличная возможность оформить требл.

Коллектив отлично сбалансирован – молодые звёзды Фримпонг, Вирц, Бонифасе разбавляются возрастными, но не стагнировавшими игроками (Джака, Хофманн). Для развития успеха это крайне важно. В следующем сезоне ЛЕ сменится на ЛЧ , а «Карабах» и «Вест Хэм» — на «Арсенал», «Сити», «Реал» и др.

И пока «фармацевты» делают всё грамотно – осталось провести точечное усиление.