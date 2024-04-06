Интервью-фантом и миллион евро. Загадочная история Даниэля Алвеса

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сегодня, 22:09

Вокруг обвиняемого в сексуальном насилии футболиста слишком много тайн и слухов.

Испанское издание El Periodico выпустило короткий репортаж, который обратил на себя внимание многих СМИ . В нем экс-футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Даниэль Алвес впервые общается с прессой после своего освобождения под залог из испанской тюрьмы. В репортаже, который якобы был сделан из ресторана, приводятся некоторые цитаты 40-летнего бразильца.

В частности, Алвес рассказал, как ему живется после выхода на свободу, пусть и с большими оговорками:

Я каждую пятницу должен ходить в суд по условиям освобождения под залог. Это то, что я делаю всегда. Мне больше нечем заняться. Сейчас мне приходится играть свои матчи в судах. Я понятия не имею, когда эти игры закончатся. Но куда бы я ни пошел, я везде смогу выжить. Приспосабливаюсь ко всему, потому что не место формирует человека, а человек – место.

Это небольшое интервью, как сообщается, было записано, когда Алвес встречался со своим другом Бруно Бразилом. Кстати, именно с ним он был в тот злополучный декабрьский вечер в 2022 году, когда, по версии обвинения, футболист изнасиловал в ночном клубе 23-летнюю девушку.

Впрочем, уже после выхода репортажа El Periodico появилось сообщение Алвеса в социальных сетях, указывающее, что это интервью – фейк:

Это неправда, что я давал какие-либо интервью каким-либо СМИ . Я не буду давать их до завершения судебного процесса.

И это не единственное необъяснимое событие в жизни Алвеса за последнее время.

Миллион из воздуха

Не меньше противоречивых слухов ходит о том, откуда взялся миллион евро, который был внесен в качестве залога за освобождение Алвеса. Можно подумать, что у такого знаменитого футболиста, который сразу же после выхода из тюрьмы закатил грандиозную вечеринку в честь дня рождения отца, с деньгами проблем не должно возникнуть, но это не так.

Адвокат Алвеса Инес Гвардиола заявила, что у Даниэля в Испании есть два банковских счета. Один совершенно пустой, а на другом лежит 51 тысяча евро, причем на 50 тысяч наложен арест. В прошлом году Гвардиола говорила, что ее клиент разорен и имеет отрицательный баланс на счету. Хотя СМИ к тому времени оценивали его состояние в 47 миллионов фунтов стерлингов.

Счета Алвеса в Бразилии также оказались заблокированными из-за проблем с его бывшей женой Динорой Сантаной. Однако ожидается, что Алвес вскоре получит 9,2 миллиона евро из испанского бюджета, потому что его налоговый адвокат Фернандо Мота выиграл четыре дела против фискальных органов Испании. Те должны возместить эту сумму, но она пока не поступила на счета.

Тогда откуда взялся миллион? Сначала появилась информация, что отец бывшего одноклубника Алвеса Неймара внес эту сумму. Но ему пришлось выступить с опровержением, когда в Бразилии он подвергся мощному политическому давлению. Затем пришлось выступать уже агенту Мемфиса Депая. Потому что пресса распространила слух, что это голландец, также познакомившийся с Алвесом в «Барселоне», выплатил миллион евро. Агент Депая тоже открестился от этой информации.

Появлялись даже разговоры о том, будто адвокаты Алвеса решили взять кредит, чтобы внести эти деньги в качестве залога. Наконец, испанская журналистка Мариса Мартин Бласкес заявила в эфире Telecinco, что залог за Алвеса внес известный бразильский журнал, который сделал это в качестве авансового платежа за право снять документальный фильм про Даниэля. Более того, в условия сделки якобы входит приглашение жены Алвеса Жоаны Санс для записи интервью в этот фильм. Разумеется, никакого подтверждения этой информации не существует.

У самой Санс сложные отношения с Алвесом. В прошлом году она требовала развода, когда узнала, что Алвес изменил ей. Тогда речь не шла об изнасиловании. Все якобы было по обоюдному согласию. Позже 31-летняя модель заявила, что развод отложен, а на суде в феврале она уже выступала на стороне Алвеса.

Тяжесть приговора

Надо заметить, что суд долго отказывался выпускать Алвеса под залог. В Испании опасались, что Даниэль воспользуется возможностью и улизнет в Бразилию, а она не выдает в другие страны своих граждан, осужденных за границей. Поэтому среди прочих условий освобождения под залог фигурирует не только такая крупная сумма, но и лишение Алвеса паспортов Испании и Бразилии. Он ими пользоваться пока не может.

В тюрьме Алвес провел около 15 месяцев. Но итоговый приговор, вынесенный судом, многих не устроил. Даниэля признали виновным и приговорили к четырем с половиной годам заключения. Хотя государственные обвинители требовали для него девять лет тюрьмы, а пострадавшая хотела, чтобы его упекли на все 12 лет.

Но и 4,5 года заключения, конечно, не могут устраивать Алвеса. Поэтому его сторона подала апелляцию. И вот пока она рассматривается, Даниэль выпущен под залог. Впрочем, прокуратура также намерена обжаловать решение суда, потому что хочет его ужесточения. Конечно, подобный приговор тоже породил массу слухов. Вплоть до того, что якобы Неймар занес кому следует 150 тысяч евро, чтобы смягчить решение суда.

Любопытно, что среди тех, кто был против освобождения Алвеса под залог, оказалась его бывшая жена Динора Сантана, родившая Даниэлю двоих детей. Причем, как и в случае с его нынешней женой Жоаной Санс, она меняла свою позицию. Правда, в другом направлении. Сначала она настаивала, что Алвес не мог совершить такого преступления, но позднее заявила, что чувствует себя использованной, и для нее Алвеса больше не существует.