Ольмо, Уильямса и Кукурелью ждут трансферы после Евро. У испанцев зашкаливает мотивация

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09 июля 2024, 16:09

Полуфинал с Францией посмотрят скауты грандов.

Дани Ольмо, плеймейкер, 26 лет

Умница из школы «Барселоны» решился на странный переход в «Динамо» из Загреба. Там Ольмо изучил иной подход к футболу, чем в Испании. После успехов в хорватской лиге Дани не вернулся домой, а перешел в «Лейпциг», где пересидел. У «быков» интересная схема «4-2-2-2». Ольмо играет в предпоследней двойке плеймейкеров. В новом клубе у него будет другая роль, но в 26 лет это достаточно зрелый мастер, чтобы подстроиться под команду. Против сборной Германии вышел на замену, забил гол и сделал результативный навес на Мерино. Ольмо стал героем, а теперь нужен ещё один подвиг – правильно выбрать новый клуб. Есть опция выкупа за 60 млн евро, скауты «Баварии» внимательно следят за состоянием Дани. А вот «Барселоне» не хватит денег на возврат воспитанника без продажи де Йонга.

Нико Уильямс, вингер, 21 год

Вот цель Лапорты. Президент каталонского клуба заявил, что могут себе позволить подписание Николаса. Вот только помним, как уволили Хави. Испанскую легенду убрали с поста тренера «Барселоны», когда он в интервью прямо сказал, что финансовая ситуация хуже, чем можно судить по заявлениям руководства. Разумеется, Лапорта устроил истерику. Теперь «блаугранас» тренирует Флик. Ханси понимает, что ему нужен состав для борьбы с мощным «Реалом» и успеха в плей-офф Лиги чемпионов. Опытные игроки высокого уровня больше в «Барселону» не пойдут, так как знают, что нет денег. Но точечный подарок форварду Левандовскому могут сделать. Уильямс может заиграть на левом фланге «Барселоны», если Ямаль справа. Также были английские варианты, но Нико уважает мнение старшего брата – форварда сборной Ганы Иньяки. И тот запретил таланту связываться с «Астон Виллой» и «Челси».

Марк Кукурелья, латераль, 25 лет

Левый защитник «Челси» достиг на Евро невиданной для себя высоты. Убрал в запас лучшего латераля клубного сезона Гримальдо – Алехандро уступил Марку, хотя у Кукурельи был сложный сезон в «Челси» с травмой и операцией. Много раз в Лондоне говорили о продаже футболиста. До сих пор такая вероятность присутствует. Боэли нужны деньги от трансферов, чтобы закрывать новые финансовые дыры. «Челси» не будет в Лиге чемпионов. Если после Евро один из фаворитов турнира пригласит Кукурелью, то Марк не откажется. Для испанца решение покинуть «Челси» будет правильным. Новичок Мареска является молодым наставником. Нет гарантий, что команда Энцо вернется в четверку лучших в АПЛ в следующем сезоне.

Фабиан Руис, хавбек, 28 лет

Проводит лучший международный турнир в жизни. Руис поймал волну и получает удовольствие, накручивая соперников в центре поля. При этом в ПСЖ ещё до старта Евро не исключали уход Фабиана, потому что он не попал в футбол Луиса Энрике так удачно, как испанский тренер планировал. Руис играл за «Наполи», а теперь им заинтересовались в АПЛ . Полузащитник сказал, что ему нравится в ПСЖ , но это дежурные слова в интервью. Все понимают, что если Фабиан ищет клуб, где вольется так хорошо, как в состав сборной, то надо покинуть Париж. И хотя возраст в 28 лет ограничивает количество классных вариантов, Фабиан может стать лучшим футболистом Евро. Такое звание откроет новые трансферные двери.

Унаи Симон, вратарь, 27 лет

Симон не рвется покинуть «Атлетик», с которым выиграл Кубок короля весной. Но баскам немного повезло, поскольку в решающем бою не играли против «Реала» и «Барселоны». Унаи является воспитанником «Атлетика», отлучался из этого клуба только в аренды. Четыре года представляет сборную Испании. Оставил на лавке основного голкипера «Арсенала» Райю. Классный вратарь, за которым могут прийти клубы АПЛ , у которых много денег. Посмотрим на список претендентов, хотя Симон может отказаться. Ему и в Бильбао хорошо. На Евро голкипер играет с травмой запястья, это тоже надо учитывать. Если после турнира предстоит лечение повреждения, то Симон останется в знакомом клубе ещё минимум на сезон.

Ферран Торрес, форвард, 24 года

Зятек Луиса Энрике является игроком резерва в сборной Испании. Но в такой роли сложно в 24 года. Надо играть чаще за клуб и национальную команду, если хочешь развиваться. Ферран точно не безнадежный футболист, у него есть голевое чутье. Но воспитанник «Валенсии» неудачно выбирает себе новые клубы. В «Манчестер Сити» у него не было шансов задержаться и закрепиться в основе. В «Барселоне» тоже много конкурентов и нестабильная ситуация. Ферран может оказаться в группе игроков, которых отпустят летом, чтобы заработать. Вот только трансферная стоимость обвалилась. Это плохо для «Барселоны», но хорошо для футболиста, круг претендентов станет шире.

Альваро Мората, нападающий, 31 год

Морате нужны успехи на Евро, чтобы получить жирный контракт с новым клубом. Нападающий Хоселу уже покинул «Реал», 34-летний резервист сборной Испании подписал контракт с «Аль-Гарафой» из чемпионата Катара. А вот Морате рано в пустынные лиги. У Альваро странная клубная карьера. Играл за «Ювентус», «Реал» и «Челси». Возвращался в «Атлетико». Но каждый раз были проблемы с раскрытием потенциала и реализацией моментов. У Мораты есть психологические проблемы, влияющие на результативность. Симеоне открыто ищет форварда, а ветеран Альваро обиделся на тренера. Скорее всего, Мората покинет «Атлетико», ведь в 31 год нет смысла сидеть целый сезон на скамейке.

Полуфинал против сборной Франции – непростого соперника для Испании, является важным для половины футболистов основы тренера де ла Фуэнте. Баски Уильямс и Симон могут отказаться от приглашений в другие команды из-за клубного патриотизма, но для других Евро стал трамплином после непростых сезонов. Кукурелья весной опробовал в «Челси» смещения в центр поля и ему такая роль подошла. А Ольмо попал в основу на полуфинал турнира после травмы Педри. Испанцев ведёт вперед не только патриотизм, но и понимание, что от игры в Германии зависит их клубная судьба.