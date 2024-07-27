«Карабах» — «Линкольн Ред Импс»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (30.07.2024)

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сегодня, 14:07

"Карабах”

"Скакуны” на данный момент занимают 57-е место в рейтинге УЕФА . Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с ирландской командой. 16-го июля футбольный клуб выиграл "Аль-Ахли Дубай” с результатом 2:5.

23-го числа "Карабах” обыграл своего будущего ирландского соперника со счетом 2:0.

"Линкольн Ред Импс”

"Красные черти” на данный момент располагаются на 197-м месте в рейтинге УЕФА . Вспомним последнюю пару поединков сыгранных с их участием. 16-го числа встреча с "Хамруном” закончилась вничью (1:1).

23-го числа команда проиграла будущему сопернику, а именно "Карабаху” со счетом 0:2.

Котировки БК Pinnacle

· Победит "Карабах” — 1.09

· Ничья — 11.60

· Победит "Линкольн Ред Импс” — 32.00

· Победит "Карабах” с форой -1.5 — 1.30

· ТБ 3.5 — 1.92

· ТМ 3.5 — 1.89

Статистика

· "Карабах” выиграл четыре матча из пяти последних.

· "Линкольн Ред Импс” за тот же период времени победили дважды.

· Последняя очная встреча была 23-го июля и закончилась в пользу "Карабаха”.

Прогноз

"Скакуны” неделю назад уже выиграли ирландскую команду. Приоритетной позицией для ставки в БК Pinnacle является победа клуба "Карабах” с коэффициентом 1.09.