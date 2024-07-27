«Карабах» — «Линкольн Ред Импс»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (30.07.2024)

"Карабах”
"Скакуны” на данный момент занимают 57-е место в рейтинге УЕФА. Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с ирландской командой. 16-го июля футбольный клуб выиграл "Аль-Ахли Дубай” с результатом 2:5.
23-го числа "Карабах” обыграл своего будущего ирландского соперника со счетом 2:0.
"Линкольн Ред Импс”
"Красные черти” на данный момент располагаются на 197-м месте в рейтинге УЕФА. Вспомним последнюю пару поединков сыгранных с их участием. 16-го числа встреча с "Хамруном” закончилась вничью (1:1).
23-го числа команда проиграла будущему сопернику, а именно "Карабаху” со счетом 0:2.
Котировки БК Pinnacle
· Победит "Карабах” — 1.09
· Ничья — 11.60
· Победит "Линкольн Ред Импс” — 32.00
· Победит "Карабах” с форой -1.5 — 1.30
· ТБ 3.5 — 1.92
· ТМ 3.5 — 1.89
Статистика
· "Карабах” выиграл четыре матча из пяти последних.
· "Линкольн Ред Импс” за тот же период времени победили дважды.
· Последняя очная встреча была 23-го июля и закончилась в пользу "Карабаха”.
Прогноз
"Скакуны” неделю назад уже выиграли ирландскую команду. Приоритетной позицией для ставки в БК Pinnacle является победа клуба "Карабах” с коэффициентом 1.09.