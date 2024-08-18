Потенциальный конкурент ПСЖ дал жару. «Марсель» уничтожил главную сенсацию прошлого сезона в чемпионате Франции

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сегодня, 00:51

У «Пари Сен-Жермен» наметился серьёзный конкурент в борьбе за титул чемпиона.

Вслед за чемпионом Франции «Пари Сен-Жермен» в борьбу вступил его вечный оппонент «Марсель». Два клуба, да что там клуба, два города во многом антиподы. Долгое время марсельцы опережали парижан по всем показателям, в первую очередь по числу чемпионских титулов. Но в новейшей истории ПСЖ со своими двенадцатью победами в чемпионатах Франции не просто догнал, но и обошёл девятикратного победителя. В последний раз «Марсель» праздновал триумф своей команды в 2010 году. В 10 из 14 следующих турниров первым становился столичный клуб.

Конечно, никто не отменял Le Classique – главное дерби Франции. Но и в очном противостоянии двух грандов впереди парижане (50 побед против 34 при 23 ничьих). Пять последних встреч Лиги 1 тоже за командой из Парижа. В прошлом чемпионате ПСЖ сначала победил у себя на «Парк де Пренс» 4:0, а потом на «Велодроме» 2:0. «Пари Сен-Жермен» финишировал первым, а «Марсель» – восьмым и остался без еврокубков.

Летом в составе «провансальцев» произошли большие перемены, о которых мы уже писали. Команду возглавил итальянец Роберто Де Дзерби, ещё недавно работавший с английским «Брайтоном», пришли Мэйсон Гринвуд из «Манчестер Юнайтед» и Пьер-Эмиль Хейбьерг из «Тоттенхэма». За несколько дней до старта чемпионата «Олимпик» выложил 25 миллионов евро за форварда «Ланса» Сепе Вахи и 3 миллиона за вратаря «Аякса» и сборной Аргентины, чемпиона мира Херонимо Рульи. Прежний голкипер «провансальцев» Пау Лопес был отдан в аренду «Жироне».

Привет Луису Энрике от Луиса Энрике

Как и чемпион Франции, «Марсель» начинал чемпионат гостевым матчем. «Олимпик» отправился на запад страны в Брест, чтобы сыграть там с третьей командой предыдущего чемпионата. Последняя поездка на стадион «Франсис-Ле Бле» не принесла девятикратным чемпионам ничего хорошего – поражение 0:1.

Купленный за 26 миллионов у «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд вышел в стартовом составе и не стал медлить с первым голом. Уже на третьей минуте англичанин умчался на правом фланге атаки от бывшего марсельца Джордана Амави и точно пробил в дальний от Марко Бизо угол. Голландский вратарь промедлил с броском.

Но пропущенный гол не смутил хозяев поля. Напротив, подстегнул. Они прижали «Марсель» к воротам и заработали пенальти на 9-й минуте после того, как защитник гостей Дерек Корнелиус крайне неуклюже сыграл в собственной штрафной. Ромен Дель Кастильо вызвался исполнять приговор арбитра. Пробил достаточно откровенно. Рульи сначала мяч поймал, а потом накрыл. Неплохо для дебюта. Затем аргентинец ещё несколько раз выручил гостей. А там и очередь второго гола настала. Комбинация была разыграна на загляденье. Нападающему Луису Энрике оставалось точно пробить с 12 метров в угол ворот. А потом марсельцу Амину Ариту заплели ноги в чужой штрафной. Гринвуд безукоризненно исполнил пенальти и оформил дубль. Некогда скандальный англичанин начал отрабатывать 26 миллионов евро, потраченные на его покупку.

Судья зачем-то добавил к первому тайму аж 6 минут. И на шестой из них Махди Камара один гол отыграл. Но этот мяч не помог «Бресту». Вскоре после перерыва бразильский тёзка испанского тренера «Пари Сен-Жермен» оформил дубль. После второго гола Луиса Энрике стало ясно, что хозяевам поля не видать и ничьи. Забавно, за три сезона пребывания в «Марселе» к Луису Энрике прилип ярлык незабивного игрока – всего один гол. А тут сразу два, причём довольно сильному голкиперу Бизо. Подвёл итог матча ещё один новобранец марсельцев – Сепе Вахи, реализовавший 11-метровый. В итоге 5:1 в пользу «Марселя». «Пари Сен-Жермен» забил «Гавру» на один мяч меньше.

Первые впечатления

По первой игре выводы делать рано. Впереди ещё 33 тура. Но впечатления от игры «Марселя» естественно остались. Очень быстрая, играющая в задорный, комбинационный футбол команда. Прекрасно вписался в игру Хейбьерг, организовавший работу средней линии. Гринвуд действовал так, словно всю предыдущую карьеру провёл не на «Олд Траффорд», а на «Велодроме». Очень полезен был атакующий полузащитник Амин Арит. Про Луиса Энрике уже было сказано. Наверное, это лучшая игра бразильца в Европе, а может и в карьере. Очень хорош был в воротах Рульи, для которого предыдущий сезон в «Аяксе» получился неудачным.

Видно, что Де Дзерби времени не терял, а сразу впрягся в работу. В подготовительный период «Марсель» потрудился на совесть. Но главные проблемы «провансальцев» в былые годы лежали в области психологии. Избавились ли от них игроки девятикратного чемпиона Франции — покажет дальнейший ход чемпионата.

Следующий матч «Марсель» проведёт на «Велодроме» против «Реймса», который стартовал домашним поражением от «Лилля» 0:2. Что касается Le Classique, то в Марселе два недруга встретятся 27 октября в рамках девятого тура. Матч 26 тура в Париже запланирован на 16 марта. Будет интересно. Но хотелось бы, чтобы противостояние двух самых популярных клубов Франции не ограничивалось выяснением отношений в дерби.