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Вопросы к арбитрам и нелепые удаления. Также в 6-м туре РПЛ подвели форварды

27 августа 2024, 00:09
Москалёв Владимир
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Сперцян Эдуард
Сперцян Эдуард
Полузащитник
Кассьерра Матео
Кассьерра Матео
Нападающий
Кордоба Джон
Кордоба Джон
Нападающий

Сложная неделя для «Зенита» и «Динамо».

Вратарь

Игорь Обухов («Химки»)

Голкипер гостей в матче в Грозном странно занимал позицию на линии ворот. И когда был розыгрыш стандарта, и когда случился прострел с фланга. Оба раза «Ахмат» забивал, сравняли счёт с 0:2. А затем Обухов допустил явную вратарскую ошибку. Игорь пропустил один из самых невероятных мячей, ведь Ловат пробил легко и низом. Голкипер завалился на бок и подарил «Ахмату» гол.

Защитники

Страхиня Эракович («Зенит»)

По ошибке сыграл за «Спартак» в Санкт-Петербурге. Страхиня должен был стать игроком «красно-белых», но его переманил «Зенит». Эракович — важный центральный защитник для Семака. Но когда тренер попросил его сместиться на фланг, Страхиня допустил детскую ошибку. Пошёл на фол через шесть минут после первой жёлтой карточки. В меньшинстве «Зениту» было сложно.

Пауло Витор («Акрон»)

Представляет несчастную в игре против ЦСКА оборону «Акрона». Вся команда сыграла плохо. Но молодой бразилец вообще не мог никого остановить. Ни рослого Мусаева, ни шустрого Облякова, ни Мозеса, которого не назвать гренадёром. Пауло Витор и его напарники совершили все смертные грехи защитников за один поединок, за что поплатились разгромом.

Муталип Алибеков («Динамо» Махачкала)

Центральный защитник «Динамо» оказался за спиной у соперника и подбил того в ногах. Муталип получил заслуженную красную карточку после подсказки арбитров с повторами. А до этого Алибеков упускал Даку и его напарников, ведь «Рубин» повёл 2:0 до удаления у «Динамо». Махачкалинцы проиграли всухую, хотя в меньшинстве пытались создавать моменты.

Матео Стаматов («Пари НН»)

Болгарин умеет атаковать, именно он сделал голевую передачу на Боселли. Но когда Матео надо надежно сыграть в защите, то начинаются проблемы. Стаматов потерял мяч, позволив «Крыльям Советов» забить один из мячей. Также на его счету достаточно неуверенных действий в линии обороны. Самарцы нанесли 22 удара по воротам «Пари НН», гости пропустили трижды.

Полузащитники

Данил Глебов («Ростов»)

Когда молодой и при этом опытный полузащитник становится целью известных клубов из столицы, то за ним следят внимательнее, чем раньше. И Глебов делает все, чтобы не перейти в «Спартак» или ЦСКА. Данил плохо сыграл против «Локомотива». Его команда пропустила три мяча. Многие атаки москвичи подготовили после удачной работы в зоне ответственности Глебова.

Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Опытные тренеры часто говорят, что свадьба или рождение первого ребенка влияет на карьеру футболиста. Сперцян не стал папой, но женился. Отрицает, что просил об уходе из «Краснодара», но не отрицает интерес к игре в топ-5. Трансфер не состоялся, и теперь Сперцян выступает скверно. Эдуард не был хорош в поединке против «Динамо», персонально проиграл.

Бутта Магомедов («Химки»)

Полузащитник «Химок» пошёл на явное лишение возможности забить гол, за что получил красную карточку. Помощники помогли арбитру разобраться в эпизоде. До этого Магомедов полчаса делал всё, чтобы у «Ахмата» были шансы сравнять счет. После его фола был забит мяч со штрафного. И хотя Заболотный вырвал для «Химок» ничью 3:3, гости были близки к краху.

Нападающие

Ярослав Гладышев («Динамо»)

Травма Нгамалё позволяет Ярославу оставаться в основе, даже когда доступен Карраскаль. Но Гладышев, у которого были в начале сезона удачные поединки, разочаровал против «Краснодара». Хотя соперники сыграли без середины поля, а голкипер гостей Агкацев часто был в игре, Ярослав умудрился не нанести ни одного удара по чужим воротам. Его выключили.

Джон Кордоба («Краснодар»)

Голкипер совершает одну ошибку – антигерой поединка, особенно если промах стал решающим. Но что делать с форвардом, у которого были шикарные моменты, а Джон их не реализовал? Конечно, Кордоба заслужил критику. После Кубка Америки подумывал о переходе в «Зенит» и другие клубы. Пока остаётся в «Краснодаре», но продолжает промахиваться.

Матео Кассьерра («Зенит»)

Второй раз подряд у Кассьерры слабая игра в составе «Зенита» в РПЛ. Матео провел на поле 90 минут, нанес один удар по воротам «Спартака». Не создавал моменты для напарников, был пассивным. У аргентинского новичка «Зенита» будет шанс побороться с Матео, если окажется результативным нападающим. Семак догадывался, что Кассьерра может сбавить.

Главный тренер

Марцел Личка («Динамо») – банальность тура

У москвичей были неудачные матчи против «Краснодара». Неудобный соперник, у «Динамо» серия поражений. Но Личка в очередной раз предложил банальный подход. Даже когда соперник позволял москвичам атаковать, то у «Динамо» количество не перешло в качество. Можно обвинять голкипера Агкацева, но также важно признать, что Личка не переиграл Мусаева. Судьбу важнейшего матча решил удар с рикошетом.

Наглость недели. Арбитры некоторых матчей

Карасёв, который судил матч «Динамо» и «Краснодара», не отправился проверять момент, когда Черников схватил за руку Лаксальта в штрафной площади. Москалёв, работавший на поединке «Локомотива» и «Ростова», вместе с помощниками пропустил игру защитника Ньямси в ногу сопернику. Стоило идти проверить свои действия. А Мешков, работавший на игре «Зенита» и «Спартака», постоянно оказывался на пути игроков москвичей к воротам Латышонка. Редко такое увидишь. Судьи должны быть менее наглыми, иначе пойдут грубые ошибки в ближайших турах.

Разочарование тура. Нули в Санкт-Петербурге

Поединок «Зенита» и «Спартак» был ценным во многих смыслах. У команды Станковича двенадцать сезонов без побед в Санкт-Петербурге в РПЛ. А коллектив Семака не в лучшем состоянии, особенно без Глушенкова. Нули на табло разочаровали. Даже в большинстве «Спартак» не смог забить победный мяч «Зениту». Семак невероятно везучий, у него травмированные по версии боссов клуба футболисты – Вендел и Педро, резко выздоровели и сыграли. Спаситель Латышонок в сборной героев тура, но ждали большего от главной вывески недели.

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Все комментарии
FromSibForZen
FromSibForZen
28 августа в 06:52
В антисборной должен быть не Эракович, а Вендел, который и подставил своим пасом Страхиню под красную карточку. Эраковичу ничего не оставалось делать, кроме как тянуться в подкате за мячом. В целом Вендел провел очень слабый матч
Ев17
Ев17
27 августа в 18:16
карась оправдывает рифму, и вар его не зовёт, видать заранее оговорено, что его величество безгрешен
Аксинья
Аксинья ответ Варвар7 (раскрыть)
27 августа в 08:32
Ну теперь судейки так просто не отделаются, есть чуйка что Григорьянц и К обязательно им пальчиком погрозят...
ne96c4fthu3c
ne96c4fthu3c ответ пират Елизаветы (раскрыть)
27 августа в 08:22
Спартак даже в большинстве мог проиграть, вы матч смотрели?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
27 августа в 06:46
Жаль что Спартак не победил.
Bad Listener
Bad Listener
27 августа в 06:30
Мешок конечно выдал, но Зенит даже при своём судье умудрился остаться в меньшинстве и заставить Семака жаловаться на судейство. В таких обстоятельствах вдвойне обидно что Спартак не увёз 3 очка. В кое то веки сыграли в свой футбол в Питере и не смогли. Когда теперь такая уникальная возможность будет? Ведь эйфория от смены тренера скоро пройдёт и у Спартака все проблемы повылазят с новой силой
35r3nkfwkrh3
35r3nkfwkrh3
27 августа в 05:52
Кассьерра не сбавил, он всегда такой.
bhsye75xh5m4
bhsye75xh5m4
27 августа в 05:48
Статья про вопросы к арбитрам, а обсуждаются действия футболистов.
Варвар7
Варвар7
27 августа в 03:16
Наглые судьи опять "накосячили "...)
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